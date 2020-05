Páník je k dohrání ligy skeptický. Víra hory přenáší, ale člověk hory nepřenese, říká

Fastav Zlín se jako jeden ze tří klubů zdržel na ligovém grémiu hlasování o dohrání nejvyšší fotbalové soutěže po konci června, jeho trenér Bohumil Páník nechtěl ale stanovisko svých šéfů komentovat. V rozhovoru s ČTK několikrát zdůraznil, že českou ligu po koronavirové pauze čeká od konce května úplně jiný fotbal.

"Dalo se to čekat, že se liga bude dohrávat, ale otázkou je, zda se to dohraje. Nebudu se montovat do politiky, já jsem trenér," uvedl Páník. "Víra hory přenáší, ale člověk hory nepřenese. Vše ukáže čas. Bude velmi zajímavé, co někteří lidé řekli včera, dnes a co řeknou na konci soutěže," konstatoval zkušený trenér, který k týmu nastoupil po odvolání Jana Kameníka v polovinš března, ale od té doby mu okolnosti nedovolily odkoučovat ani jedno utkání.

Premiéry se dočká až koncem května. V situaci, kterou ještě nikdo nezažil - bez diváků a s omezeným počtem lidí na stadionu.

"Diváci budou lize chybět, čeká nás úplně jiný fotbal. Hraje se to hlavně pro lidi, takže je pro ně dobré, že to uvidí aspoň v televizi. Je to situace, jakou jsme nikdy nezažili a všechno ukáže až čas. Vyhodnotíme to až později," míní Páník.

Od pondělí i ve Zlíně trénují nejen v plné zátěži, ale i pohromadě. "Už to probíhá normálně, je ty zápasy nám chybí. Máme něco rozjednáno, chtěli bychom sehrát tři až čtyři zápasy. Ten první dolaďujeme už na středu, ale nechci to zatím konkretizovat, protože musíme samozřejmě dodržet to, že se bude hrát bez diváků a v omezeném rozsahu," uvedl. Nechtěl prozradit místo ani soupeře ve středečním prvním přípravném duelu.

I tým Zlína zažívá nyní novinku v podobě jarní přípravy. "Je velmi těžké předvídat, co to s týmy udělá. Jedna věc je trénink, druhá přípravné zápasy a třetí pak mistráky. Právě až tyto duely ukážou, jak jsme naložili s tímto časem," řekl Páník.

Od konce května budou mít ligoví fotbalisté pořádně nabitý program, hrát se budou tzv. anglické týdny v rytmu středa - víkend - středa. A to může být nevýhoda slabších mužstev. "Ani na toto nedokážu jasně odpovědět. Řeknu, že máme kádr dostatečně široký a že to zvládneme a pak se mi zraní osm hráčů, dva budou stát za karty a já nebudu mít s kým hrát. Obecně platí, čím víc výborných hráčů máte, tím jste v lepší situaci," dodal trenér čtrnáctého týmu tabulky.

FIFA v době koronavirové krize povolila pět střídání během zápasu. Páník to považuje za výhodu. "Může nastat větší rotace, můžete nechat hráče vydechnout. Pracujeme s moderními metodami, víme, jak na tom hráči jsou a podle toho je můžeme nechat hrát nebo sedět na lavičce," uvedl kouč, jehož jediným úkolem při dohrávání soutěže bude zachránit Zlín v nejvyšší soutěži.