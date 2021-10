Slovácko nezastavila ani Olomouc, tým z Uherského hradiště proskočil na druhé místo

Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 13. kole Fortuna:Ligy v Olomouci 3:0 a posunuli se na druhé místo neúplné tabulky. Teplice doma podlehly Liberci 1:2, naopak Zlín se dočkal vítězství po šesti duelech, když porazil České Budějovice 2:0.

Všechny góly Slovácko vstřelilo ve druhém poločase. Postupně se trefili Petr Reinberk a střídající hráči Rigino Cicilia a Daniel Holzer. Tým z Uherského Hradiště vyhrál v nejvyšší soutěži pošesté v řadě, naopak Sigma potřetí za sebou prohrála.

V sedmé minutě střílel domácí záložník González jen do středu branky, kde byl připravený Nguyen. Hostující gólman musel být pozorný také o dvě minuty později, protože vápnem nepříjemně skákal Hálův sražený centr. Nguyen si vzápětí poradil také se střelou Hály zpoza vápna.

V 17. minutě zahrozili poprvé také hosté a hned šlo o nadějnou příležitost. Míč se dostal ve vápně k Jurečkovi, který hlavou z bezprostřední blízkosti zamířil těsně nad. Nepřesná byla také hlavička olomouckého stopera Beneše po standardní situaci. Po půlhodině si navedl míč k vápnu Sadílek, ale přízemní střelou zamířil jen do rukavic domácího brankáře Macíka. Následovala pasáž bez větších šancí, výjimkou byl až náběh Hály za hostující obranu. Olomoucký záložník si však míč v klíčové chvíli ukopl a zakončit nedokázal.

V úvodu druhého dějství zkusil štěstí z velké dálky Zifčák, Nguyen proti jeho střele bez potíží zasáhl. Zajímavé příležitosti měl o chvíli později hostující Petržela, ale nejdříve branku z levé strany netrefil a vzápětí sám na zadní tyči jen těsně nedosáhl na centr z pravé strany. Okamžitě poté se k lepšímu zakončení uvnitř pokutové území dostal Sadílek, s jehož pokusem si však Macík také poradil a nepřipustil ani následnou dorážku. Po hodině hry zahrál prudce střílený centr z levé strany Zahradníček a Zifčák míč tečoval mimo tři tyče.

V 71. minutě se Slovácko poprvé prosadilo. Odražený míč našel na hranici velkého vápna Reinberk a nechytatelným volejem ho poslal do sítě.

O 10 minut později už hosté vedli o dvě branky. Kalabiška si navedl míč do vápna a v ideální chvíli ho posunul na volného Ciciliu, který zamířil přesně pod horní tyč Macíkovy branky.

Cicilia mohl přidat svoji druhou branku s koncem základní hrací doby, ale na centr z pravé straně těsně nedosáhl. Slovácko se přesto ještě jednoho zásahu dočkalo. V nastaveném čase byl na správném místě Holzer a z malého vápna dotlačil míč za brankovou čáru.

Hanáci, kteří ve středu prohráli v dohrávce na Slavii 0:1, v šestém domácím utkání této ligové sezony poprvé nebodovali. Slovácko vyhrálo v lize na Andrově stadionu po osmi zápasech poprvé od května 2011.

Teplická mizérie

"Skláři" nevyhráli v nejvyšší soutěži podeváté za sebou a pod trenérem Jiřím Jarošíkem prohráli i čtvrtý ligový duel. Na branku hostujícího Jana Matouška z druhé minuty odpověděl v prvním poločase Ondřej Mazuch, výhru Slovanu však trefil v přesilovce ve druhé minutě závěrečného nastavení Imad Rondič. Domácí totiž od 85. minuty dohrávali bez vyloučeného Jana Knapíka. Teplice zůstaly v neúplné tabulce na předposledním 15. místě, poslední Karviná má však dva zápasy k dobru. Liberec se po druhé ligové výhře za sebou posunul na 10. místo.

"Kouše se mi to špatně, nejsem trenér ani člověk, který rád prohrává. Byli jsme asi nejblíže bodovému zisku, co tu jsem. Chyběly nám dvě minuty, což zamrzí. Knapík to ale udělal takticky dobře, protože ten hráč šel sám v danou chvíli na bránu. Ke konci nám chyběl, ale byla tam další chyba při nabírání Mikuly. Určitě se tomu dalo zabránit a hodně nás to mrzí," řekl na tiskové konferenci Jarošík.

"Rozhodující byli střídající hráči. Júsuf (Hilál) první šanci neproměnil, Nečas si vynutil červenou kartu a Rondič v nastavení rozhodl. Vítězství v nastaveném čase je vždy trochu šťastné, ale po červené kartě jsme to chtěli vyhrát víc a jsem rád, že se nám to podařilo," uvedl liberecký kouč Luboš Kozel.

Teplice nastoupily k severočeskému derby tři dny poté, co vypadly v osmifinále domácího poháru s pražskou Spartou (0:2). Úvod zápasu navíc "Sklářům" nevyšel. Už ve druhé minutě si zaběhl za domácí obranu Matoušek, využil podklouznutí Mazucha a jeho střelu ještě tečoval za brankáře Grigara padající Hyčka. Šlo o první trefu libereckého záložníka v ligové sezoně.

"Je to k zamyšlení. Každý balon, který je nakopnutý a jde za nás, je nebezpečný. Je to snad i třetí zápas, co jsme dostali rychlý gól v úvodu. Bohužel takhle se v naší situaci nehraje. Měli bychom se jeden vedle druhého zamyslet, podívat se do zrcadla a začít u sebe. Vlak nám ujíždí víc a víc a pokud se nad tím nezamyslíme, bude to problém," prohlásil teplický záložník Lukáš Mareček.

Domácí se následně snažili svého soupeře zatlačit a po čtvrt hodině hry musel rozhodčí Zelinka konzultovat s videorozhodčím Štěrbou zákrok Havelky na Chlumeckého. Nakonec však libereckému hráči udělil za zákrok žlutou kartu.

V 17. minutě byl blízko vyrovnání hlavičkující Rezek, ale 50. gól v české lize nezaznamenal, jelikož jeho pokus brankář Knobloch zneškodnil. Na druhé straně mohl zvýšit náskok opět Matoušek, ale tentokrát Grigara po rychlém brejku nepřekonal.

Sedm minut před koncem první půle se Teplice dočkaly. Po nedůrazně odvráceném přímém kopu se opřel do míče z hranice pokutového území Mazuch a Knobloch byl proti jeho střele bezmocný. "Skláři" přerušili sérii tří soutěžních zápasů bez vstřelené branky. "Od prvního gólu jsme bohužel začali hrát profesorsky a sami sebe dostávali pod tlak. Vyrovnání Teplic bylo zasloužené," přiznal Kozel.

Teplický obránce se však hned na začátku druhé půle zranil a musel v 56. minutě opustit hřiště na nosítkách. Na jeho místo přišel Hasil. Už předtím navíc kvůli zranění musel střídat jiný obránce Vondrášek.

"U Vondráška jsem to nečekal, i když měl také ve středu pohárovou porci. V případě Mazucha to bylo vynucené. Na jeho návrat jsem se těšil, potřebovali jsme dozadu zkušeného a soubojového hráče. Je to škoda, jak to dopadlo. Dal gól, ale co máme zprávy, vypadá to na křižák, což je samozřejmě pro nás velká ztráta," prohlásil Jarošík, který v Liberci působil jako hráč a později jako asistent trenéra.

Oboustranně bojovný zápas mohl v 71. minutě strhnout na libereckou stranu střídající Hilál, ale jeho průnik a pokus o kličku vystihl na poslední chvíli Grigar. Na opačné straně zase střílený Rezkův centr srazil hostující obránce těsně vedle.

V závěru dostali hosté ještě výhodu početní převahy. Pět minut před koncem základní hrací doby zastavil pronikajícího Nečase těsně před pokutovém územím Knapík a sudí Zelinka mu udělil červenou kartu.

Liberec sice následnou standardní situaci nevyužil, Faškova střela zdí neprošla. Ve druhé minutě nastaveného času se však dostal k dalšímu odraženému míči střídající Rondič a přesnou ranou rozhodl o třech bodech pro Slovan. "Je pravda, že jsem rozhodl proti Teplicím podruhé za sebou. Znovu to bylo v poslední minutě a také po centru z levé strany. Jsem za to rád, ale hlavní je, že jsme vyhráli. Je to důležité vítězství," přiznal Rondič. Liberec porazil Teplice v nejvyšší soutěži potřetí za sebou a pokaždé 2:1.

Oslabený Zlín si závěr pohlídal

Fotbalisté Zlína porazili České Budějovice 2:0 a v nejvyšší soutěži zvítězili po šesti zápasech. O branky "Ševců" se postarali v první půli David Tkáč a po změně stran Robert Hrubý. Domácí od 77. minuty hráli bez vyloučeného Rudolfa Reitera, který obdržel červenou kartu po pouhých sedmi minutách na hřišti. Dynamo nebodovalo po čtyřech kolech.

"Ulevilo se nám, že jsme získali tři body a ukončili sérii bez výhry. Hlavní pro mě ale je, že jsme ukázali směr, kterým chceme jít," řekl na tiskové konferenci domácí trenér Jan Jelínek, který je kvůli chybějící licenci veden jako asistent. "Domácí vyhráli naprosto zaslouženě, byli agresivnější, vyhrávali osobní souboje. Nepodali jsme takový výkon, abychom mohli pomýšlet na lepší výsledek," uvedl českobudějovický kouč David Horejš.

Po opatrném úvodu zahrozili poprvé domácí. Čanturišvili v deváté minutě pořádně protáhl gólmana Vorla. Vzápětí mohl po rohu stejný hráč zakončovat, ale v krkolomné pozici poslal míč vedle.

Hosté se dostali do první velké šance v 17. minutě, kdy Van Buren běžel na zlínskou branku, Dostála ale přehodil jen slabě, a tak mohl Procházka odkopnout míč na roh.

"Ševci" si v dalším průběhu první půle udržovali územní převahu, ale k vyšší efektivitě útočných akcí jim chyběl lepší pohyb a kombinace. Ve 27. minutě neuspěl při hlavičce Conde.

Skóre se změnilo o 10 minut později, kdy Poznar sklepl centr na Tkáče, který přesnou střelou zajistil Zlínu vedení. Devatenáctiletý záložník zaznamenal čtvrtou trefu v aktuální sezoně nejvyšší soutěže. "Mířil jsem na zadní tyč a ani nevím, jak to tam spadlo," přiznal Tkáč.

Po přestávce posílil ofenzivu hostů jejich nejlepší ligový střelec v ročníku Bassey, ale šance měli domácí. Nejprve Vraštil hlavičkoval vedle a v 56. minutě zazdil vyloženou příležitost Poznar, když tváří v tvář nepřekonal Vorla, byť na zpracování i střelu měl spoustu času.

Domácí to mrzet nemuselo. Vzápětí Rakovan zlikvidoval hlavičku Sladkého, aby pak z následné rychlé akce střílel Hrubý a míč po lehké teči skončil v síti. "Oba inkasované góly byly po lehké teči, ale to vyplývalo z předchozích situací, které jsme nedohráli," poznamenal Horejš.

Hosté vrhli všechny síly do útoku, ale tím odkrývali prostor pro brejky. Hrubý nastřelil břevno, Dramé pálil těsně vedle a Reiter se ukličkoval. V 74. minutě Reiter zezadu fauloval Hellebranda, za což mu rozhodčí Radina udělil žlutou. Po konzultaci s videorozhodčím Kocourkem se však šel podívat na opakované záběry, po nichž svůj původní verdikt přehodnotil a Reitera vyloučil.

Zlín závěr zápasu zvládl a Jihočechy porazil v lize potřetí za sebou. "Hledáme rovnováhu mezi defenzivou a ofenzivou. Dnes se jí zase podařilo přiblížit," prohlásil Jelínek. Doma v nejvyšší soutěži zvítězili jeho svěřenci po čtyřech porážkách poprvé od 7. srpna. České Budějovice nevyhrály venku osmý ligový duel v řadě.

Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko 0:3 (0:0)

Branky: 71. Reinberk, 80. Cicilia, 90.+3 Holzer. Rozhodčí: Petřík - Hájek, Mokrusch - Adámková (video). ŽK: González, Breite (oba Olomouc). Diváci: 3047.

Sestavy: Olomouc: Macík - Látal (74. Matoušek), Hubník, Beneš, Zmrzlý - Zahradníček, Breite, González, Daněk (74. Růsek), Hála (68. Šíp) - Zifčák. Trenér: Jílek.

Slovácko: Nguyen - Kalabiška, Hofmann, Kadlec, Reinberk - Havlík, Sadílek (90.+2 Šimko) - Petržela (71. Daníček), Kohút (46. Cicilia), Navrátil (71. Holzer) - Jurečka (90. Tomič). Trenér: Svědík

FK Teplice - Slovan Liberec 1:2 (1:1)

Branky: 38. Mazuch - 2. Matoušek, 90.+2 Rondič. Rozhodčí: Zelinka - Vodrážka, Novák - Štěrba (video). ŽK: Chlumecký, Succar - Havelka, Rondič. ČK: 85. Knapík (Teplice). Diváci: 1523.

Teplice: Grigar - Hyčka, Mazuch (56. Hasil), Chlumecký, Vondrášek (46. Trubač) - Knapík, Mareček - Kodad (82. Succar), Krunert, Fortelný (73. Moulis) - Rezek. Trenér: Jarošík.

Liberec: Knobloch - Gebre Selassie, Chaluš, Plechatý, Mikula - Tiéhi, Havelka (68. Purzitidis) - Koscelník (81. Nečas), Frýdek (62. Rondič), Matoušek (81. Faško) - Rabušic (68. Hilál). Trenér: Kozel.

Fastav Zlín - Dynamo České Budějovice 2:0 (1:0)

Branky: 37. Tkáč, 59. Hrubý. Rozhodčí: Radina - Horák, Hurych - Kocourek (video). ŽK: Jawo - Mršič, Čavoš, Novák. ČK: 77. Reiter (Zlín). Diváci: 1862.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov - Conde - Fillo (70. Dramé), Tkáč (61. Jawo), Hrubý (89. Janetzký), Čanturišvili (70. Reiter) - Poznar (89. Hlinka). Trenér: Kalivoda.

Č. Budějovice: Vorel - Sladký (80. Havel), Talověrov, Králik, Novák - Čavoš (46. Bassey), Hellebrand - Van Buren (72. Brandner), Hora, Mršič - Mihálik (63. Škoda). Trenér: Horejš.