Jankto: Když ztratíme takový zápas, nemůžeme pomýšlet na nějaké prvenství

Pro sparťanského fotbalistu Jakuba Jankta je premiérová branka v české lize po remíze 2:2 v Teplicích jen slabou náplastí na další ztracené body.

Pražané proti outsiderovi neudrželi dvougólový náskok, v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou hráli nerozhodně a na třetím místě neúplné tabulky ztrácejí šest bodů na vedoucí Plzeň, která má navíc zápas k dobru. Podle šestadvacetiletého křídelníka nemohou Letenští s podobnými ztrátami ani pomýšlet na špičku.

"Když vedeme 2:0 v Teplicích a ztratíme takhle zápas, tak vůbec nemůžeme pomýšlet na nějaké prvenství," řekl Jankto po utkání 8. ligového kola v rozhovoru pro klubový web.

"Hlavně v první půli to konečně vypadalo tak, jak by to v útočné fázi vypadat mělo. Bohužel to pak vezmeme a všechno zahodíme tím, co uděláme v obraně," litoval český reprezentant, jenž přišel do Sparty během léta na hostování ze španělského Getafe.

Jankto se ve svém šestém ligovém utkání poprvé střelecky prosadil. V 12. minutě prodloužil Jan Kuchta z prvního dotyku míč za obranu a krajní záložník zamířil obstřelem ke vzdálenější tyči. "To byla velice dobře nacvičená situace. Trénovali jsme ji celý týden, rozebírali jsme to i na videu. Je to ale strašně malá náplast. Kdyby to byl vítězný gól, bylo by to úplně o něčem jiném," podotkl odchovanec Slavie, který v 18 letech odešel do Itálie.

Spartě Janktova trefa na výhru nestačila. Na druhou branku Tomáše Čvančary odpověděl dvěma zásahy senegalský útočník Abdallah Gning. Trápící se Pražané získali v úvodních osmi kolech jen 13 bodů, za posledních 16 let měli horší bilanci pouze v sezoně 2019/20 (11 bodů).

"Osobně jsem často zažil situace, že se nedařilo. Jediný lék je tvrdá dřina, tvrdý trénink, nic jiného nepomáhá. Pokud budeme makat, tak se to obrátí," doplnil Jankto.