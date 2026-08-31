Jak dopadl talent Sparty? ptá se Šenkeřík po derby. Její problém odhalilo i střídání

„Slavia uštědřila v derby Spartě lekci z produktivity. Sehrála to, jak potřebovala,“ říká bývalý útočník a dvojnásobný český mistr Zdeněk Šenkeřík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.
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Slavia zápas zvládla takticky výborně, obrana byla skvělá. A pak taky rozhodnutí upřednostnit do útoku rychlostní typy před Chorým a Chytilem. Tím Spartu zaskočila.
Přitom ve statistikách střel, rohů i dalších faktorů byli Letenští dominantní, ale na to se nehraje, že. Výsledek 3:0 je rozdíl třídy, Sparta má nad čím přemýšlet…
Jsem rád, že jsme viděli dobrý fotbal, kreativní i ze strany Sparty, oproti tomu, jak se to teď v poslední době vždycky řezalo.
Bylo to férové, emoce nepřekročily rozumné hranice a i rozhodčí Machálek zápas zvládl. Taky díky tomu, že naštěstí neměl co řešit.
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Troufnu si říct, že kdyby se semlelo něco ostřejšího, mohlo se to zase rozjet. Ne že by měli všichni v hlavách ten poslední vrchol a z obavy se drželi zpátky.
Vývoj ligy tak půjde podle představ Slavie. I ona může občas zaznamenat výpadek, ale umí se z toho oklepat. Bude chtít získat větší náskok hned od začátku.
Doteď jí oproti Spartě i ostatním ještě chyběl zápasový rytmus i s poháry, aby hra šlapala líp. Má navíc široký kádr, i proto potřebuje hodně hrát.
Červenobílé čeká Liga mistrů a v ní hodně silní soupeři. Už mají obrovské zkušenosti, neměli by se ani z případných porážek položit, i kdyby třeba dostali dardu.
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Vůbec nesouhlasím s názorem, jaký se někdy objevuje, že by jim měla stačit Evropská liga. Naopak! Budu rád, když někdo překoná můj gól se Steauou Bukurešť, který vedl k poslednímu vítězství v Lize mistrů. Vždyť to bylo někdy v roce 2006! Loni k němu bylo blízko doma s Bodö, ale v závěru se sesypali.
Oba kluby hodně měnily kádr, jenže hráčská kvalita a síla zůstávají větší ve Slavii. Poznáte to, když se střídá a potřebujete svěží vítr.
U Sparty jsem teď v derby neviděl, že by to někdo extra oživil. Navíc Slavia má i béčko ve druhé lize, céčko ve třetí, Spartě v létě rezerva spadla do třetí.
Taky příchod Matěje Juráska do Sparty mi přijde podivný. Jde o nějaké komplexní nastavení hráče, návyky se mu asi moc nezměnily od doby, kdy už neměl místo ve Slavii, protože ani v Norwichi toho moc nenahrál.
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Nevím, jestli bude přínosem i s ohledem na třaskavou změnu českých klubů. Chorý to měl po příchodu z Plzně do Slavie těžké, ale vydobyl si pozici výkony.
Podobně Kuchta, který se do Sparty vrátil se slávistickou minulostí. To musí být taky Juráskovo motto. Nejdu se sem přece omlouvat divákům, ale hrát. Musí se rychle chytit, jinak nevím.
Nahoře jsou ještě i další kluby, ale v tabulce nemají stejné počty zápasů. Progres Boleslavi těží z důvěry v delší práci trenéra Majera, taky v Brně by si měl kouč Svědík mančaft pohlídat, jsem zvědavý na Liberec.
A Plzeň se jistě vrátí nahoru, po té divočině s Crvenou zvezdou to teď se Slováckem nejspíš nezvládla emočně, což se v podobných případech stává.
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V lize s bohatými majiteli se objevuje víc a víc cizinců, čímž se ovšem zavírá cesta pro vlastní mladé hráče. Kluby si je piplají, ale v lize jim už skoro nedají šanci.
Konečný ve Slavii teď tvoří výjimku. Ale jak dopadl Sochůrek ve Spartě, kterého mnozí po pár zápasech viděli v základu nároďáku na mistrovství světa? Na jeho místo koupili typově podobného Macka, a tím se jeho rozvoj zabrzdil.
Jestli to může ovlivnit nový reprezentační trenér, který přichází ze země, která pracuje s vlastní mládeží léta koncepčně? Věřím, že v reprezentaci povzbudí i mladíky, kteří přinesou dravost, ale bude omezený hráčským materiálem. Co ještě může dělat víc?
Spíš bych si položil otázku: Proč se nejlepší čeští trenéři k reprezentaci nehrnou? Proč tam nechtějí hrát nejlepší hráči? Něco je asi špatně.
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Všichni poslední trenéři, kteří tam působili, spíš ještě bojovali s naházenými klacky pod nohama. Chce to změny dlouhodobé.
Podívejte, děti povětšinou trénují rodiče, málokde kvalitní vystudovaní trenéři, které by někdo zaplatil. V tom zaostáváme, tam nám ujel vlak, což je vidět na mezinárodní scéně.
Zdeněk Šenkeřík
Narodil se 19. prosince 1980
Se Slavií se stal v letech 2008 a 2009 mistrem ligy
Nejvyšší soutěž hrál i za Bohemians, Jablonec a Ostravu, celkem v ní nasbíral 217 zápasů a vstřelil 34 gólů
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Jak dopadl talent Sparty? ptá se Šenkeřík po derby. Její problém odhalilo i střídání
„Slavia uštědřila v derby Spartě lekci z produktivity. Sehrála to, jak potřebovala,“ říká bývalý útočník a dvojnásobný český mistr Zdeněk Šenkeřík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.
Slavia zápas zvládla takticky výborně, obrana byla skvělá. A pak taky rozhodnutí upřednostnit do útoku rychlostní typy před Chorým a Chytilem. Tím Spartu zaskočila.
Přitom ve statistikách střel, rohů i dalších faktorů byli Letenští dominantní, ale na to se nehraje, že. Výsledek 3:0 je rozdíl třídy, Sparta má nad čím přemýšlet…
10 fotografií
Jsem rád, že jsme viděli dobrý fotbal, kreativní i ze strany Sparty, oproti tomu, jak se to teď v poslední době vždycky řezalo.
Bylo to férové, emoce nepřekročily rozumné hranice a i rozhodčí Machálek zápas zvládl. Taky díky tomu, že naštěstí neměl co řešit.
Troufnu si říct, že kdyby se semlelo něco ostřejšího, mohlo se to zase rozjet. Ne že by měli všichni v hlavách ten poslední vrchol a z obavy se drželi zpátky.
Vývoj ligy tak půjde podle představ Slavie. I ona může občas zaznamenat výpadek, ale umí se z toho oklepat. Bude chtít získat větší náskok hned od začátku.
Doteď jí oproti Spartě i ostatním ještě chyběl zápasový rytmus i s poháry, aby hra šlapala líp. Má navíc široký kádr, i proto potřebuje hodně hrát.
Červenobílé čeká Liga mistrů a v ní hodně silní soupeři. Už mají obrovské zkušenosti, neměli by se ani z případných porážek položit, i kdyby třeba dostali dardu.
Vůbec nesouhlasím s názorem, jaký se někdy objevuje, že by jim měla stačit Evropská liga. Naopak! Budu rád, když někdo překoná můj gól se Steauou Bukurešť, který vedl k poslednímu vítězství v Lize mistrů. Vždyť to bylo někdy v roce 2006! Loni k němu bylo blízko doma s Bodö, ale v závěru se sesypali.
Oba kluby hodně měnily kádr, jenže hráčská kvalita a síla zůstávají větší ve Slavii. Poznáte to, když se střídá a potřebujete svěží vítr.
U Sparty jsem teď v derby neviděl, že by to někdo extra oživil. Navíc Slavia má i béčko ve druhé lize, céčko ve třetí, Spartě v létě rezerva spadla do třetí.
Taky příchod Matěje Juráska do Sparty mi přijde podivný. Jde o nějaké komplexní nastavení hráče, návyky se mu asi moc nezměnily od doby, kdy už neměl místo ve Slavii, protože ani v Norwichi toho moc nenahrál.
Nevím, jestli bude přínosem i s ohledem na třaskavou změnu českých klubů. Chorý to měl po příchodu z Plzně do Slavie těžké, ale vydobyl si pozici výkony.
Podobně Kuchta, který se do Sparty vrátil se slávistickou minulostí. To musí být taky Juráskovo motto. Nejdu se sem přece omlouvat divákům, ale hrát. Musí se rychle chytit, jinak nevím.
Kruté, tvrdil Priske po domácím výprasku v derby. Trpišovský ho naprosto překvapil
Nahoře jsou ještě i další kluby, ale v tabulce nemají stejné počty zápasů. Progres Boleslavi těží z důvěry v delší práci trenéra Majera, taky v Brně by si měl kouč Svědík mančaft pohlídat, jsem zvědavý na Liberec.
A Plzeň se jistě vrátí nahoru, po té divočině s Crvenou zvezdou to teď se Slováckem nejspíš nezvládla emočně, což se v podobných případech stává.
V lize s bohatými majiteli se objevuje víc a víc cizinců, čímž se ovšem zavírá cesta pro vlastní mladé hráče. Kluby si je piplají, ale v lize jim už skoro nedají šanci.
Konečný ve Slavii teď tvoří výjimku. Ale jak dopadl Sochůrek ve Spartě, kterého mnozí po pár zápasech viděli v základu nároďáku na mistrovství světa? Na jeho místo koupili typově podobného Macka, a tím se jeho rozvoj zabrzdil.
Jestli to může ovlivnit nový reprezentační trenér, který přichází ze země, která pracuje s vlastní mládeží léta koncepčně? Věřím, že v reprezentaci povzbudí i mladíky, kteří přinesou dravost, ale bude omezený hráčským materiálem. Co ještě může dělat víc?
Spíš bych si položil otázku: Proč se nejlepší čeští trenéři k reprezentaci nehrnou? Proč tam nechtějí hrát nejlepší hráči? Něco je asi špatně.
Všichni poslední trenéři, kteří tam působili, spíš ještě bojovali s naházenými klacky pod nohama. Chce to změny dlouhodobé.
Podívejte, děti povětšinou trénují rodiče, málokde kvalitní vystudovaní trenéři, které by někdo zaplatil. V tom zaostáváme, tam nám ujel vlak, což je vidět na mezinárodní scéně.
Zdeněk Šenkeřík
Narodil se 19. prosince 1980
Se Slavií se stal v letech 2008 a 2009 mistrem ligy
Nejvyšší soutěž hrál i za Bohemians, Jablonec a Ostravu, celkem v ní nasbíral 217 zápasů a vstřelil 34 gólů
Kruté, tvrdil Priske po domácím výprasku v derby. Trpišovský ho naprosto překvapil
Slavia totálně potupila bezzubou Spartu, na Letné jí v derby nadělila trojku
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