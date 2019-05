Lákalo by mě hrát za Slavii, přiznal Holeš. Je to typ jako Kadeřábek, chválil Klucký

před 1 hodinou

Tomáš Holeš. V letních přestupových spekulacích zatím nejskloňovanější jméno fotbalové Fortuna:Ligy. Pravý obránce Jablonce byl nejdřív zmiňován v souvislosti se Spartou, později se ovšem objevily informace, že by měl nakonec zamířit do Slavie. Sám hráč spekulace přiživil. "Za Slavii by mě lákalo hrát," řekl po středečním zápase Jablonce v Edenu, kde parádním gólem málem pořádně zkomplikoval cestu domácích za titulem.

Ve středu nastoupil s cílem Slavii pokořit. Možná naposledy na dlouhou dobu. Je dost možné, že v létě už bude šestadvacetiletý obránce Holeš nosit sešívaný dres. Ještě nedávno to vypadalo, že zamíří do Sparty. Jenže teď to vypadá, že spíš přestoupí do Vršovic.

O motivaci měl v utkání postaráno. "Tyhle zápasy jsou hezké, můžete se předvést," řekl střelec jediné jablonecké branky. "Soustředím se na dohrání sezony. Co přijde, budu řešit po ní. Slavia má vynikající fanoušky, atmosféra tu je vždycky dobrá," chválil Holeš prostředí vršovického klubu.

"Tomáš je prototyp moderního hráče, od přestupu z Hradce udělal v Jablonci obrovský pokrok," uznal trenér Slavie Jindřich Trpišovský kvality pravého beka.

Společně se sportovním ředitelem Janem Nezmarem má údajně zájem i o jabloneckého stopera Davida Hovorku. To Trpišovský nevyvrátil. "Davida Hovorku jsme už kdysi jako trenéři brali do Viktorky Žižkov. Pak jsme jej dovedli do Liberce, takže je jasné, že se nám líbí," prohlásil trenér Slavie. "Holeše i Hovorku řadím k tomu nejlepšímu, co naše liga nabízí," doplnil.

Holešovy kvality vyzdvihl i jablonecký asistent trenéra Zdeněk Klucký. "Je to podobný typ jako Kadeřábek. Je to jezdec, dá se na něj spolehnout, je pracovitý na lajně. Ještě lepší formu než teď měl na podzim," popsal. "Pro nás to je klíčový hráč v základní sestavě," dodal.

Vrátil se i k Holešově brance, díky které vedl Jablonec na Slavii od 9. minuty 1:0. Po krásném sólu po pravé straně zakončil hráč s číslem 26 zpoza vápna utaženou střelou do šibenice.

"Dal krásný gól, ale nepřekvapuje mě to. Na tréninku takové góly dokáže dávat pravou i levou," přiblížil Klucký. A Trpišovský přitakal: "Ano, Holeš je moderní hráč, který dává hezké góly."

Ani jeden z trenérů pochopitelně před koncem ligové sezony nechtěl případné přestupy komentovat. "Nevím, v jakém je to stadiu. Zatím hraje za Jablonec, nemůžu se k tomu vyjadřovat," uvedl Klucký, který tým vedl pro zápas se Slavií místo suspendovaného Petra Rady.

Kdyby Holešova středeční trefa znamenala vítězství Jablonce, Slavii by se notně zkomplikovala cesta za titulem. Jenže červenobílí nakonec duel otočili, k mistrovskému poháru mají blizoučko, a tak se ani Holeš nemusí bát, že by se na něj jeho případní noví spoluhráči za gól zlobili.