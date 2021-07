Jablonecký Rada na tiskovce vybouchl: nebudu mluvit do skříní, nenechám se urážet

Trenér jabloneckých fotbalistů Petr Rada po výhře 1:0 v úvodním kole nové ligové sezony nad Ostravou ostře odsoudil nařízení Ligové fotbalové asociace (LFA) o tom, že na tiskové konference kvůli koronaviru nadále nemohou osobně dorazit novináři.

Dvaašedesátiletého bývalého kouče české reprezentace uráží, že musí mluvit do zdí a do skříní a s žurnalistiky je v kontaktu jen na dálku on-line formou. Nechápe, k čemu se potom testují a očkují. Kontakt s médii mu chybí.

"Tohle je možná jedna z mých posledních tiskovek. Nenechám se urážet, abych tady mluvil do zdi. To ať si na LFA sednou a trochu to promyslí. Nevidím důvod, proč by nemohli novináři přijít, jsou testovaní jako my. To je pod mou úroveň, abych tady mluvil do skříní. Bude mi 63 let a já tady nebudu mluvit do vzduchu. Nenarodil jsem se proto, abych tady mluvil do zdi," řekl Rada emotivně na on-line tiskové konferenci po utkání s Baníkem.

Od vypuknutí koronavirové pandemii probíhají v první lize podle manuálu LFA, která řídí v Česku profesionální soutěže, tiskové konference a rozhovory pro většinu novinářů on-line formou. Výjimkou je televize, která zápasy vysílá. Její reportéři mohou aktérům pokládat u hrací plochy otázky osobně, musejí ale dodržovat rozestupy a mít zakrytá ústa a nos.

Pro novináře platí stejná pravidla jako pro další návštěvníky stadionů. Musejí mít po celou dobu nasazený respirátor a stejně jako diváci předložit bezinfekčnost. Na stadiony se dostanou pouze s negativním testem na koronavirus, certifikátem o provedeném očkování nebo potvrzením o tom, že v posledních 180 dnech prodělali covid-19. Antigenní testy nesmějí být starší 72 hodin, PCR odběry pak sedm dní. Od dokončení očkování musí uběhnout nejméně 14 dní.

"Tohle je diskriminace. Novináři tu (na stadionu) sedí a nemohou přijít. Víte co já jednou udělám? Půjdu ven, svolám novináře a u zdi budu s nimi dělat tiskovku. Nebo přijdu na tiskovku, abych nedostal pokutu, ale budu strohý - dobrý, špatný a nic víc. Vždyť my jsme jak cvičené opice v zoologické zahradě a i na ty opice se můžou jít lidi podívat. Novináři k fotbalu patří a jestli jsou taky testovaní, tak tady můžou být," poznamenal Rada.

"Jestli to někoho neuráží, tak mě jo. Může to být novinář z Baníku, z Mladé Boleslavi, je mi to jedno. Můžou do mě šít, ale ať tady jsou. Kruci. Už mě to štve. Sem jede novinář z Ostravy a bude sedět za zdí? Kde to jsme? Hlava mi to nebere," doplnil Rada.

Zatímco novináři osobně nemohou na tiskové konference, hlediště stadionů s kapacitou do pěti tisíc míst mohou být od nové sezony zaplněna stoprocentně. Na stadiony pro pět až deset tisíc lidí může pět tisícovek příznivců, v arénách nad deset tisíc pak může být obsazena polovina sedadel s dodržením rozestupů.

"Jsme očkovaní, abychom byli připravení. Pak se naočkuji, mám dvě dávky a nemůžu s nikým komunikovat. Tak si mám dát třetí, čtvrtou dávku? Je to špatně. To není, že bychom porušovali nějaká pravidla, že by to mohlo jít číselně nahoru. O tom ne," dodal Rada.