Jablonec vyhrál v Budějovicích 2:0 a na druhém místě zvýšil náskok na Spartu

Fotbalisté Jablonce zvítězili ve 29. kole Fortuna:Ligy v Českých Budějovicích 2:0, stejným poměrem triumfoval Baník Ostrava v Olomouci.

Martin Doležal slaví gól do sítě Českých Budějovic | Foto: ČTK

Oba góly Jablonce vstřelil už v úvodním dějství Martin Doležal. Severočeši vyhráli čtyři z posledních pěti duelů nejvyšší soutěže a na druhém místě neúplné tabulky mají čtyřbodový náskok na třetí Spartu, která ale odehrála o dvě utkání méně. Dynamo v lize už 11 zápasů nezvítězilo a zůstalo na 12. příčce.

Utkání začalo opatrně, ale Jablonec byl prakticky od úvodu aktivnější. Svou převahu potvrzoval v první části zápasu rohovými kopy a když v 17. minutě zahrával pátý, proměnil jej ve vedoucí branku. Krobův roh prodloužil na první tyči Kratochvíl, čímž vytvořil ideální pozici pro Doležala, jenž snadno vstřelil gól.

Domácím se příliš nedařilo. Mršičovi v relativně nadějných situacích několikrát chybělo lepší zpracování. Ve 30. minutě se zase uvolnil Brandner, připravil solidní pozici pro Čavoše, ale českobudějovický kapitán přestřelil.

Jablonci navíc před přestávkou usnadnil pozici chybou stoper Dynama Havel. Jeho nepřesnou a navíc také pomalou zpětnou přihrávku na brankáře Vorla vystihl Doležal a ve 43. minutě po kličce s klidem přidal druhý gól. Zkušený útočník se podruhé v ligové sezoně trefil dvakrát v jednom utkání. Hosté mohli ještě před pauzou navýšit vedení, ale pár desítek sekund po Doležalově brance Pleštil technickým lobem mířil těsně nad břevno.

Trenér Jihočechů Horejš se snažil ve druhém poločase svůj tým probrat a postupně na trávník poslal ze střídačky ofenzivní náhradníky Mészárose a Diopa. Jenže první jmenovaný v 62. minutě vypálil vedle a Diop o 10 minut později střelou po zemi také těsně minul.

Domácí už zápas zdramatizovat nedokázali. I proto, že Mészáros v 86. minutě trefil jen břevno. Dynamo prohrálo počtvrté z posledních pěti kol. Naopak Jablonec bodoval v lize už devětkrát za sebou.

Baník si veze tři body z Olomouce

Na Hané se zpočátku hrálo opatrně. V sedmé minutě domácí Hubník vracel míč po rohu do malého vápna a po teči Poulola jej vykopával z brankové čáry Jánoš. Hosté na první šanci čekali až do 27. minuty, ale hned se z ní dokázali prosadit. Buchta si po autovém vhazování narazil s De Azevedem a před pokutovým území dostal dostatek času k tomu, aby zamířil přesně k levé tyči.

O čtyři minuty později Tetour nacentroval míč na zadní tyč, kde hned dvakrát zakončoval Šašinka. Domácí brankář Mandous však oba pokusy pokryl a hlavičku Buchty pak vykopl Hubník. Další velkou šanci měl Baník v 37. minutě, De Azevedo však po nepřesnosti v olomoucké rozehrávce branku z pravé strany netrefil.

"Sigma vstoupila do zápasu aktivně, což jsme očekávali. Tuhle pasáž jsme ale zvládli. Postupem času jsme se stávali nebezpečnými i my a chodili jsme do protiútoků. Jeden se nám vydařil," řekl při on-line tiskové konferenci asistent ostravského trenéra Ondřej Smetana.

Čtyři minuty před koncem byli Hanáci blízko vyrovnání, ale Houska z přímého kopu vypálil jen do břevna. "V prvním poločase jsme udělali jednu chybu a soupeř nás bohužel potrestal. Za celý poločas jsme si ale kromě břevna z přímého kopu nevytvořili žádnou šanci," uvedl olomoucký trenér Radoslav Látal.

Po pěti minutách druhého poločasu napřáhl z 30 metrů González a vystřelil kousek vedle. Po hodině hry vyslal na opačné straně nadějnou přihrávku do vápna Holzer, před zakončujícím Kaločem však na poslední chvíli předvedl obranný zákrok olomoucký Zmrzlý.

Přestože se druhý poločas hrálo zejména na polovině Baníku, brankové příležitosti dlouho nepřicházely. Až v 77. minutě hostující Zajíc vystihl Breiteho zpětnou hlavičku, ve vyložené šanci ale domácího brankáře Mandouse nepřekonal. Vzápětí se ve vápně kolem bránícího hráče obtočil Kaloč, zakončení mu však nesedlo a vysoko přestřelil.

Dvě minuty před koncem zápasu střídající Šíp nastřelil ve vápně ruku bránícího Kuzmanoviče a rozhodčí Pechanec nařídil pokutový kop pro Sigmu. González z penalty zamířil k levé tyči, což však gólman Laštůvka vystihl a skvělým zákrokem zachránil Ostravě tři body.

"Fotbal někdy píše hezké příběhy a dnes to je pro Honzu Laštůvku a celý Baník nádherný zápas. Laštůvka má pro tým a celý klub obrovský přínos," uvedl Smetana.

"Závěr zápasu pak přesně charakterizuje a vystihuje naši sezonu, takových zápasů jsme měli spoustu. Dopadlo to, jak to dopadlo. Máme znovu hlavy dole a jsme ze zápasu zklamaní," litoval Látal.

Vítězství Baníku pak v druhé minutě potvrdil Kaloč, který po rychlém protiútoku zblízka propálil vše před ním. Jednadvacetiletý záložník dal svůj první ligový gól v kariéře.

"Viděl jsem, že je tam volný prostor a že tam jde Kuzmanovič. Chtěl jsem dát gól na 2:0, aby už byl klid. Prošlo to až na mě a jsem za to strašně rád," uvedl Kaloč.

Ostrava v Olomouci potřetí za sebou vyhrála a v lize venku zvítězila poprvé od prosince. "Myslím si, že jsme si vytvořili více jasných gólových příležitostí, odpracovali jsme zápas podle plánu a zaslouženě vyhráli," mínil Smetana.

Mladá Boleslav zůstala namočená

Fotbalisté Liberce zvítězili v 29. kole první ligy v Mladé Boleslavi 1:0. O triumfu hostů rozhodl v 26. minutě Michal Sadílek. Slovan podruhé za sebou naplno bodoval a od července 2016 neprohrál v nejvyšší soutěži s Boleslaví desetkrát za sebou, z toho devětkrát zvítězil. Středočeši v posledních dvou kolech nebodovali, v tabulce zůstali na 14. místě a od pásma sestupu je nadále dělí sedm bodů.

Liberci kvůli čtyřem žlutým kartám chyběli záložník Pešek a útočník Rondič, zranění pak do hry nepustilo stoperskou dvojici Chaluš, Jugas a s devíti brankami nejlepšího týmového střelce v ligové sezoně Rabušice.

V 11. minutě záložník Zmrhal, který nastoupil do 200. ligového zápasu, nacentroval do vápna na Jiřího Klímu, ale mladoboleslavský útočník špičkou kopačky hostujícího gólmana Knoblocha výrazněji neohrozil.

O čtvrt hodiny později Slovan vstřelil vítězný gól. Domácí stoper Křapka hlavou odvrátil míč na hranici vápna k Sadílkovi, na jehož skákavou střelu z voleje k tyči brankář Šeda nestačil. Sadílek zaznamenal pátý gól v ligové sezoně.

V závěru úvodního dějství domácí Škoda po přihrávce za obranu neprostřelil Knoblocha a po něm neuspěl také Jiří Klíma. Neujala se ani Škodova prudká rána z hranice šestnáctky.

Domácí vstoupili aktivně i do druhého poločasu, jenže Takács zblízka hlavičkoval nad. Poté si dlouho žádný z týmů nevytvořil větší příležitost. Mezitím si za hosty odbyl ligový debut útočník Diamé, který ale po 24 minutách vystřídal.

Až v 86. minutě se zrodila další šance, střelu střídajícího Budínského z otočky však Knobloch vytáhl na tyč. Liberec v Boleslavi zvítězil ve čtvrtém ligovém duelu po sobě.

Dynamo České Budějovice - FK Jablonec 0:2 (0:2)

Branky: 16. a 43. Doležal. Rozhodčí: Orel - Šimáček, Melichar - Adam (video). ŽK: Čavoš - Zelený, Schranz, Kratochvíl. Bez diváků.

Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Králik, Havel, Novák - Brandner, Javorek, Čavoš (82. Valenta), Vais (46. Mészáros), Mršič (63. Diop) - Alvir. Trenér: Horejš.

Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Kubista, Zelený, Krob - Pleštil (77. Smejkal), Považanec, Kratochvíl (90. R. Hrubý), Jovovič (87. Hübschman) - Schranz - Doležal (90. Chramosta). Trenér: Rada.

Sigma Olomouc - Baník Ostrava 0:2 (0:1)

Branky: 27. Buchta, 90.+2 Kaloč. Rozhodčí: Pechanec - Blažej, Kříž - Julínek (video). ŽK: Zmrzlý - Svozil, Tetour, Kuzmanovič. Bez diváků.

Olomouc: Mandous - Sladký (46. Daněk), Poulolo, Hubník - Radek Látal, Breite, Houska (65. Mihalík), González (90. Beneš), Zmrzlý - Chytil (46. Šíp), Zifčák (65. Nešpor). Trenér: Radoslav Látal.

Ostrava: Laštůvka - Sanneh, Svozil, Stronati, Holzer - Buchta (61. Ndefe), Jánoš (89. Pokorný), Tetour (72. Kuzmanovič), Kaloč, De Azevedo (72. Fillo) - Šašinka (72. Zajíc). Trenér: Daněk.

FK Mladá Boleslav - Slovan Liberec 0:1 (0:1)

Branka: 26. Sadílek. Rozhodčí: Berka - Leška, Poživil - Lerch (video). ŽK: Budínský, Jakub Klíma, Takács, Jarolím (trenér) - Knobloch. Bez diváků.

M. Boleslav: Šeda - Douděra, Křapka, Jakub Klíma, Preisler - Ladra (64. Malínský), Takács, Matějovský (83. Budínský), Zmrhal (73. Skalák) - Jiří Klíma (64. Drchal), Škoda. Trenér: Jarolím.

Liberec: Knobloch - Fukala, Karafiát, Purzitidis, Mikula - Mara, Faško, Sadílek (90.+1 Michal) - Koscelník, Matoušek (67. Diamé, 90.+1 Cancola), Mosquera (73. Nečas). Trenér: Hoftych.