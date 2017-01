Jablonec vítá islandského reprezentanta Lárussona. Peltovi ho doporučil i šéf ostrovní asociace

před 33 minutami

Sigurdur Egill Lárusson, čerstvý debutant v islandské fotbalové reprezentaci, by se mohl stát posilou FK Jablonec. Poletí s ním na soustředění

Praha - Islandský fotbalový tým patřil k nejpříjemnějším překvapením loňského Eura. Sigurdur Egill Lárusson sice na turnaji ve Francii nehrál, ale první start za něj už si také před pár dny připsal. Teď by se měl stát posilou českého klubu FK Jablonec.

"Právě přilétá do Prahy, připojí se k týmu Jablonce a v pátek s ním odletí na soustředění do Portugalska," prozrazuje Pavel Zíka, fotbalový agent, který už v zimě přivedl do české epojištění.cz ligy celou řadu zajímavých cizinců.

Kupříkladu do Slavie nasměroval norského reprezentanta Floa a do Plzně zkušeného Ivanschitze či slovinského levonohého beka Janžu.

Na stejné pozici, tedy levého obránce, případně záložníka hrává právě i Sigurdur Egill Lárusson, čerstvě 25 letý, který dosud působil ve Valuru Reykjavík.

A rozhodl se, že jako své první zahraniční angažmá nejspíš zkusí Jablonec. "Je to vlastně ve stadiu oboustranné zkoušky. Jablonec si vyzkouší hráče - a on si zkusí osahat, jak to funguje v českém ligovém mužstvu," říká Zíka, který předpokládá, že k dohodě o angažmá islandského hráče bez problémů dojde. Tím spíš, že případné odstupné pro Valur by bylo víceméně jen symbolické.

Šéf jabloneckého klubu Miroslav Pelta, který je zároveň předsedou Fotbalové asociace ČR, využil mimo jiné i svých mezinárodních konexí a na Lárussona se přeptal šéfa islandské asociace. Od Geira Þorsteinssona údajně dostal jednoznačné doporučení.

Sigurdur Egill Lárusson se k Jablonci připojil až teď, protože uplynulé dny trávil v Asii s islandskou reprezentací. Sehrála tam dvě utkání, proti Číně a pak proti Chile, v tom druhém už si Lárusson připsal i svůj debut v národním týmu.

autor: Luděk Mádl | před 33 minutami

Související články