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Jablonec - Slavia. Sešívaní se v lize zadrhli, na severu je čeká nepříjemný soupeř

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Sledujte online přenos z utkání 13. kola fotbalové Chance Ligy mezi Jabloncem a Slavií Praha.

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Lvov, Ukrajina, válka, západní ukrajina, Halič, Runa, Foltýn, ukrajinský voják, ukrajinští vojáci
Lvov, Ukrajina, válka, západní ukrajina, Halič, Runa, Foltýn, ukrajinský voják, ukrajinští vojáci
Lvov, Ukrajina, válka, západní ukrajina, Halič, Runa, Foltýn, ukrajinský voják, ukrajinští vojáci

„Týká se to i nás.“ Foltýn s vlajkou namočenou v krvi Čechů řekl, co chystá Rusko

Vlajku potřísněnou krví čtyř českých obětí sovětské invaze z roku 1968 přivezl na Ukrajinu plukovník Otakar Foltýn z Vojenské kanceláře prezidenta republiky už v minulosti, kdy se dostala i do rukou Volodymyra Zelenského. Teď symbol toho, že ruská agrese se netýká pouze Ukrajinců, ale celé Evropy, při polní mši drželi dobrovolníci z Paměti národa včetně herce Ivana Trojana.

„Druhé čtení nebudeme vůbec omezovat, klidně ať si tam každý řekne, co chce,“ prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO).
„Druhé čtení nebudeme vůbec omezovat, klidně ať si tam každý řekne, co chce,“ prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO).
„Druhé čtení nebudeme vůbec omezovat, klidně ať si tam každý řekne, co chce,“ prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO).

Diskusi o poplatcích nebudeme omezovat, tvrdí Babiš. Peníze prý nepůjdou z rozpočtu

Vládní koalice neplánuje při druhém čtení návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku, které se uskuteční ve sněmovně v lednu, omezovat diskusi. Ministerstvo financí také pracuje na návrhu, podle kterého by peníze na provoz České televize a Českého rozhlasu nešly z rozpočtu a poplatky by se zachovaly na dobrovolné bázi. V pořadu televize Nova to v sobotu řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Loď norské pobřežní stráže. Ilustrační snímek
Loď norské pobřežní stráže. Ilustrační snímek
Loď norské pobřežní stráže. Ilustrační snímek

V Norsku nalezli tělo jednoho z Čechů pohřešovaných po nehodě lodi

Mrtvé tělo nalezené koncem minulého týdne v norských vodách patřilo jednomu z Čechů pohřešovaných po zářijové nehodě lodi na západě Norska. Informovala o tom v sobotu norská média s odvoláním na prohlášení policie. Příbuzní v České republice byli podle policie vyrozuměni. Informaci norských úřadů potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čörgő.

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Lidé, kteří se rozhodli pro evakuaci, dostali na výběr, zda po odjezdu z města zůstanou v Rusku, nebo zda budou pokračovat na Ukrajinu. Od skupiny se již oddělila část evakuovaných, kteří chtějí zůstat na ruském území. Snímek z evakuace.
Lidé, kteří se rozhodli pro evakuaci, dostali na výběr, zda po odjezdu z města zůstanou v Rusku, nebo zda budou pokračovat na Ukrajinu. Od skupiny se již oddělila část evakuovaných, kteří chtějí zůstat na ruském území. Snímek z evakuace.
Lidé, kteří se rozhodli pro evakuaci, dostali na výběr, zda po odjezdu z města zůstanou v Rusku, nebo zda budou pokračovat na Ukrajinu. Od skupiny se již oddělila část evakuovaných, kteří chtějí zůstat na ruském území. Snímek z evakuace.

ŽIVĚ Evakuovaní lidé z okupovaných Olešek přiletěli do Běloruska, část zůstala v Rusku

Tři letadla přepravující evakuované obyvatelé města Olešky, které se nachází na území Ukrajiny okupovaném Ruskem, přistála na letišti u běloruského města Homel. V sobotu o tom informovala běloruská státní tisková agentura Belta. Evakuovaní, kteří chtějí na Ukrajinu, cestovali autobusy přes Krym do ruského města Anapa. Odtud pokračovali letadly do Běloruska, teď se mají přesunout na Ukrajinu.

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