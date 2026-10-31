Jablonec - Slavia. Sešívaní se v lize zadrhli, na severu je čeká nepříjemný soupeř
Sledujte online přenos z utkání 13. kola fotbalové Chance Ligy mezi Jabloncem a Slavií Praha.
„Týká se to i nás.“ Foltýn s vlajkou namočenou v krvi Čechů řekl, co chystá Rusko
Vlajku potřísněnou krví čtyř českých obětí sovětské invaze z roku 1968 přivezl na Ukrajinu plukovník Otakar Foltýn z Vojenské kanceláře prezidenta republiky už v minulosti, kdy se dostala i do rukou Volodymyra Zelenského. Teď symbol toho, že ruská agrese se netýká pouze Ukrajinců, ale celé Evropy, při polní mši drželi dobrovolníci z Paměti národa včetně herce Ivana Trojana.
Diskusi o poplatcích nebudeme omezovat, tvrdí Babiš. Peníze prý nepůjdou z rozpočtu
Vládní koalice neplánuje při druhém čtení návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku, které se uskuteční ve sněmovně v lednu, omezovat diskusi. Ministerstvo financí také pracuje na návrhu, podle kterého by peníze na provoz České televize a Českého rozhlasu nešly z rozpočtu a poplatky by se zachovaly na dobrovolné bázi. V pořadu televize Nova to v sobotu řekl premiér Andrej Babiš (ANO).
V Norsku nalezli tělo jednoho z Čechů pohřešovaných po nehodě lodi
Mrtvé tělo nalezené koncem minulého týdne v norských vodách patřilo jednomu z Čechů pohřešovaných po zářijové nehodě lodi na západě Norska. Informovala o tom v sobotu norská média s odvoláním na prohlášení policie. Příbuzní v České republice byli podle policie vyrozuměni. Informaci norských úřadů potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čörgő.
Lékařka a self-made man. Pavel ocenil miliardáře, kteří svůj majetek radši rozdávají
Medaili Za zásluhy si tento týden z rukou prezidenta Petra Pavla převzali na Pražském hradě také manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi. Ty Pavel ocenil za jejich dobrovolnictví a charitativní činnost. Miliardář Vlček je ale vedle své filantropické činnosti známý i jako bývalý generální ředitel a minoritní vlastník technologického gigantu Avast.
ŽIVĚ Evakuovaní lidé z okupovaných Olešek přiletěli do Běloruska, část zůstala v Rusku
Tři letadla přepravující evakuované obyvatelé města Olešky, které se nachází na území Ukrajiny okupovaném Ruskem, přistála na letišti u běloruského města Homel. V sobotu o tom informovala běloruská státní tisková agentura Belta. Evakuovaní, kteří chtějí na Ukrajinu, cestovali autobusy přes Krym do ruského města Anapa. Odtud pokračovali letadly do Běloruska, teď se mají přesunout na Ukrajinu.