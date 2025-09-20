Jablonec i díky hodně spornému gólu vyhrál v Karviné a vede fotbalovou ligu

V Karviné měli první šance domácí, gambijský útočník Singateh dvakrát nebezpečně vystřelil už během úvodních čtyř minut.
Skóre ale otevřeli hosté z Jablonce hned ze své první akce a po velmi sporném zásahu. Cedidla totiž v šestnáctce nejprve kopl soupeře do nohy a po jeho pádu poslal míč do sítě. Rozhodčí ovšem gól uznali.
Novopečený český reprezentant se v této sezoně trefil poprvé a ze sedmi ligových branek dal tři právě dnešnímu soupeři.
Domácí pak měli převahu, ale jablonecká obrana jim toho do přestávky moc nedovolila. Až v závěru prvního poločasu musel brankář Hanuš odvrátit Labíkův přímý kop a následnou Gningovu střelu zblízka.
Ani po změně stran se obraz hry příliš nezměnil. Karvinská snaha o vyrovnání končila většinou ještě před šestnáctkou. Největší starosti si hosté nadělali sami, když si Puškáč málem srazil centrovaný míč do vlastní sítě.
Na druhé straně si v 77. minutě Růsek naběhl na dlouhý Novákův aut a hlavou přidal druhou branku. Nová posila, která přišla na hostování z Olomouce, byla na trávníku jen pět minut a střelecky se prosadila poprvé v ročníku.
V závěru vykřesal domácím naději Krčík, když v 85. minutě proměnil penaltu za faul na Fialu. Slovenský kapitán pokutový kop zužitkoval v této sezoně už podruhé, zatímco v Ostravě to znamenalo výhru, dnes to nestačilo ani na bod.
Severočeši už těsný náskok ubránili a i po odchodu opor Berana a Martince pokračují na vítězné vlně. V Karviné triumfovali poprvé od listopadu 2019 po třech remízách a loňské prohře.
Neporazitelnost v úvodu ligového ročníku protáhli Jablonečtí už na devět zápasů, což se jim ještě nikdy předtím nepodařilo.
Z prvního místa tabulky je může sesadit ve večerním šlágru s Plzní Sparta, nebo zítra Slavia, jež nastoupí proti Liberci.
Sigma brala jen bod
Olomouc nepotvrdila roli favorita a remizovala s Teplicemi 0:0. Sigma nastoupila bez Sylly a Ghaliho, kteří pykali za vyloučení v minulém kole. První velkou šanci měli v 6. minutě hosté, střelu Jukla vytáhl Koutný na roh. Sigma na svou příležitost dlouho čekala. Za zmínku stál jen brejk, který potáhl Michez, a následná zablokovaná střela v podání Vašulína.
Velká možnost Hanáků přišla až ve 29. minutě, kdy se na pravé straně uvolnil Slavíček. Zpětná přihrávka se na hranici šestnáctky dostala ke Slámovi, který vypálil do břevna a od Halinského se míč odrazil na roh. V další dobré pozici po centru Slavíčka zakončoval hlavou Vašulín, ale branku minul.
Olomouc převzala po půlhodině iniciativu, Michez při úniku obešel dva bránící hráče, střelu na zadní tyč však Trmal přečetl. Ještě do přestávky vystrašila hostujícího gólmana Michezova tečovaná střela. Na druhé straně se otevřel prostor před Nyarkem, jehož pokus blokovala hned trojice domácích obránců.
Po změně stran měli první náznak hosté, Auta ovšem přestřelil. Po hodině hry hlavičkoval domácí Tkáč nad. Největší šanci zápasu měl v 67. minutě střídající Kozák, teplického útočníka ale při zakončení z malého vápna vychytal na čáře Koutný. Brankář Sigmy vyhrál o několik vteřin později také další souboj s Kozákem, který se na něj řítil sám.
Čtvrt hodiny před koncem měli dvakrát blízko ke gólu i domácí. Vašulínovo zakončení po zemi na zadní tyč vytáhl Trmal, hned nato se Tijaniho hlavička snesla na břevno. Pak už si žádný tým šanci ani výraznější tlak nevytvořil.
Zlín doma poprvé padl
Hradec Králové vyhrál ve Zlíně 2:1 a připravil mu první domácí porážku v sezoně.
První minuty duelu patřily domácím a jejich třem velmi nadějným příležitostem k otevření skóre. Dvě možnosti měl Nombil a jednu Načkebija, jenže brankář Zadražil byl pozorný a míč do sítě nepropustil.
Hosté využili hned svoji první šanci. Zlínský odchovanec v královéhradeckém dresu Slončík dostal za polovinou hřiště až moc prostoru a postupoval středem k brance. Vypálil z 25 metrů a jeho tvrdá střela se odrazila od tyče do sítě. Slončík svůj první gól v ligové sezoně z úcty k mateřskému klubu neslavil.
Vedení dodalo "Votrokům" klid, z něj pramenící lepší kombinaci a územní převahu. Ve 26. minutě vysunul Slončík Chvátala, jehož střelu ještě vyrazil Dostál na roh. Po jeho rozehrání neuhlídali "Ševci" na hranici šestnáctky Čecha, který zamířil přesně k tyči a zvýšil. Sedmadvacetiletý obránci si připsal teprve druhý gól v ligové kariéře a první od května 2017.
Domácí se vrátili do zápasu ve 34. minutě. Pišoja vysunul po pravé straně Cupáka, který zamířil přesně. Zadražil jeho pokus vyrazil, na dorážku z hodně těžkého úhlu ale už nestihl zareagovat. Záložník "Ševců" skóroval potřetí v ligové sezoně. Zlín po kontaktní brance výrazně ožil, do konce poločasu mohli vyrovnat Poznar a Načkebija.
Po přestávce domácí posílili ofenzivu, tlačili se za vyrovnáním a "Votrokům" se díky tomu otevíraly možnosti pro brejky. V 53. minutě Hradec vybojoval rohový kop a po něm volný Slončík napálil břevno Dostálovy branky.
Po hodině hry a akci aktivního Slončíka musel domácí gólman znovu řešit ošemetnou situaci ve vlastním vápně. Zlín pak převzal iniciativu, v 66. minutě Kalabiška ve slibné pozici přestřelil. Další akce končily závarem před Zadražilem, hosté je však přestáli.
Domácí s přibývajícím časem svůj tlak stupňovali, jenže organizovaná obrana Východočechů si už cenné vítězství pohlídala.
Pardubice čekají na výhru dál
Pardubice remizovaly doma se Slováckem 1:1 a ani na osmý pokus neukončily čekání na premiérové vítězství v sezoně nejvyšší soutěže.
Pomalejší úvod utkání ukončil po čtvrthodině domácí Řezníček, jenž technickým obstřelem trefil tyč.
Vzápětí na druhé straně dopadl stejně Blahút. Ve 27. minutě měl stoprocentní šanci Medved, z malého vápna hlavou ale trefil jen pardubického brankáře Šeráka.
Slovácko postupně převzalo otěže a za zlepšený výkon bylo odměněno ve 42. minutě. Konečný při rozehrávce "namazal" Marinellimu, a přestože ho následně ještě doběhl a zkomplikoval mu zakončení, argentinský útočník se štěstím překonal vyběhnutého Šeráka.
Marinelli dal při debutu v základní sestavě první branku v české nejvyšší soutěži a po 312 minutách ukončil čekání svého týmu na ligový gól.
Domácí trenér Střihavka poslal po přestávce na trávník Smékala s Tankem a právě oba střídající hráči obstarali vyrovnání. Smékalův střílený centr proletěl až na zadní tyč, kde nigerijský útočník do odkryté sítě zaznamenal svůj premiérový gól v ligovém ročníku.
Východočeši měli ve druhém poločase více ze hry, do šancí se ale příliš nedostávali. Až v 83. minutě propadl centr z rohového kopu ke Konečnému, jenž ve skluzu nedokázal usměrnit míč do brány. Větší gólovou příležitost nepřinesl ani závěrečný tlak domácích, a tak Pardubice zůstávají posledním celkem v soutěži bez výhry.
9. kolo první fotbalové ligy:
MFK Karviná - FK Jablonec 1:2 (0:1)
Branky: 85. Krčík z pen. - 5. Cedidla, 77. Růsek. Rozhodčí: Starý - Volf, Slavíček - Adámková (video). ŽK: Puškáč (Jablonec). Diváci: 2065.
Karviná: Lapeš - Chytrý (79. Fleišman), Krčík, Traoré, Labík - Štorman, Bužek - Ayaosi, Samko (65. Fiala), Singhateh (79. Condé) - Gning. Trenér: Hyský.
Jablonec: Hanuš - Souček, Tekijaški (86. Innocenti), Novák - Cedidla, Zorvan (72. Růsek), Sedláček (86. Štěpánek), Nebyla, Čanturišvili - Jawo (61. Puškáč), Chramosta (61. Alégué). Trenér: Kozel.
FC Zlín - FC Hradec Králové 1:2 (1:2)
Branky: 34. Cupák - 7. Slončík, 28. Čech. Rozhodčí: Nehasil - Kříž, Antoníček - Ochotnický (video). Bez karet. Diváci: 2974.
Zlín: Dostál - Fukala, Křapka, Černín, Kalabiška - Nombil (73. Ulbrich), Didiba - Pišoja (46. Koubek), Cupák (86. Bránecký), Načkebija (56. Machalík) - Poznar (56. Kanu). Trenér: Červenka.
Hradec: Zadražil - Čihák, Petrášek, Čech - Chvátal, Darida, Dancák, Horák (82. Elbel) - Slončík (61. Pilař), Vlkanova (90.+3 Uhrinčať)- Griger (61. Sojka). Trenér: Horejš.
Sigma Olomouc - FK Teplice 0:0
Rozhodčí: Černý - Malimánek, Bělák - Orel (video). ŽK: Tkáč, Huk, Janošek, Tijani - Audinis, Bílek, Kozák, Večerka. Diváci: 3765.
Olomouc: Koutný - Slavíček, Huk, Král, Sláma - Beran, Breite (62. Janošek) - Navrátil (62. Mikulenka), Tkáč (71. Tijani), Michez (82. Šíp) - Vašulín. Trenér: Janotka.
Teplice: Trmal - Audinis, Halinský, Večerka, Riznič - Bílek, Jukl - Auta (70. Švanda, 83. D. Mareček), Fortelný (62. Trubač), Krejčí (62. Radosta) - Nyarko (62. Kozák). Trenér: Frťala.
FK Pardubice - 1. FC Slovácko 1:1 (0:1)
Branky: 56. Tanko - 42. Marinelli. Rozhodčí: J. Beneš - Zoufalý, A. Beneš - Zelinka (video). ŽK: Saarma, Botos - Marinelli, Vaško, Šviderský. Diváci: 1767.
Pardubice: Šerák - Saarma, D. Šimek, Konečný, Mahuta - Řezníček (78. S. Šimek) - Teah (70. Sychra), Botos (87. Bammens), Šancl (46. Tanko), Patrák - Vecheta (46. Smékal). Trenér: Střihavka.
Slovácko: Heča - Reinberk (78. Koscelník), Vaško, Daníček, Ndefe - Trávník, Šviderský - Barát (62. Juroška), Marinelli (62. Havlík), Blahút (90. Krmenčík) - Medved (78. Kvasina). Trenér: Kameník.
Tabulka:
|1.
|Jablonec nad Nisou
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|2.
|Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|3.
|Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|4.
|Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5.
|Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|6.
|Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|7.
|Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|8.
|Hradec Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|9.
|Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|10.
|Bohemians 1905
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|11.
|Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12.
|Mladá Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13.
|Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|14.
|Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|15.
|Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16.
|Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3