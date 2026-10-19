Hvězda Sparty už má strach. Červená? Prostě to rozhodčí nechtěli řešit, říká Šenkeřík

„Tomáš Chorý dostal od klubu i fanoušků poslední šanci, aby prokázal, že se umí krotit. A on ji zahodil. Kdyby v mužstvu zůstal, už by si to vedení těžko obhájilo,“ říká bývalý útočník a dvojnásobný český mistr Zdeněk Šenkeřík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.
Když jsem viděl, jak se Slavia v Lize mistrů v Baku střelecky trápí, v nadsázce jsem říkal, že mě tam budou muset aspoň na deset minut dát, protože mě by si ta koule našla. Že by se ke mně, k fotbalovému důchodci, míč nějak odrazil.
Hrozně mě mrzelo, že od posledního vítězství Slavie v této soutěži uplynulo už skoro dvacet let. (19. 9. 2007, Strahov, Slavia - Steaua Bukurešť 2:1, góly Šenkeřík a Belaid – pozn. red.) Moc bych svým nástupcům výhru přál a také by si to i zasloužili.
Při ligovém utkání doma proti Hradci jsem takové cukání neměl, pevně jsem věřil, že Slavia urputnou obranu hostů nakonec překoná.
Ale… Nejlepší střelec mužstva Chorý se opět nechal vyloučit. Za naprostou blbost, nesmysl, kdy urazil rozhodčího. A ocenil jsem rozhodčího Jana Všetečku, že si to nenechal líbit a hned mu ukázal červenou.
Po třech loňských vyloučeních, všechna považuju za stejně hloupá a nesmyslná, nad ním byl už velmi důrazně vztyčený ukazováček.
Dostal od klubu i fanoušků poslední šanci, aby prokázal, že se umí krotit. A on ji zahodil. Kdyby v mužstvu zůstal, už by si to vedení těžko obhájilo. Ostatně do Istanbulu na další utkání Ligy mistrů proti Fenerbahce už neletěl.
Hodně lidí bylo přesvědčeno, že u něj k nějakému incidentu opět dojde. Já k nim úplně nepatřil, i když jsem věděl, že to nebude mít lehké. Že ho soupeři budou provokovat, fanoušci protivníka taky, rozhodčí si budou na něj dávat pozor.
Kdyby se to stalo v souboji, kdy by do něj přišel pozdě nebo špatně vyhodnotil situaci, to k fotbalu patří. Ale tohle neobhájí.
Souhlasím s vyjádřením trenéra Jindřicha Trpišovského, že cítí pocit zrady, protože se Chorého zastával. A také mužstvo svým počinkem připravil o vítězství. Sice se mu v první půli moc nedařilo, neměl dobré zásahy, ale postupem času a s předpokládaným narůstajícím tlakem by byl hodně platný, jde o výborného hlavičkáře a góly dávat umí. Vystřídat ho o půli nebylo podle mého na stole.
Přišlo však jeho vyloučení. Jít do oslabení není náročné jen pro trenéra z hlediska taktiky a přeskupení řad, ale především pro spoluhráče. Jeden člen sestavy chybí, někdo to za něj musí oběhat, odmakat. Kouše se to těžko. Paradoxně hrála Slavia o deseti lépe, vytvořila si šance a mohla i vyhrát.
Nyní se bude muset bez něj – nejlepšího střelce uplynulého ročníku se 16 góly – obejít. Už to zažila na začátku ligy, protože byl v trestu za předchozí prohřešek, a hrála dobře. Například na Spartě, kde jasně vyhrála 3:0. Předváděla jiný fotbal, když je Chorý na hrotu, často to svádí k tomu zjednodušit akci a ulehčit si situaci nákopem na něj. Teď musela do rychlosti a kombinace.
Chorý si svou pozici musel po přestupu z Plzně těžko vydobýt, podařilo se mu to, stal se členem reprezentace, střílel důležité góly, byl bezchybný při penaltách. A pak si to takhle zkazí.
Opakuju – tohle těžko ustojí. Na sociálních sítích jsem sledoval, že je toho už opravdu moc a veřejnost ho už nechce.
Nepřeju mu špatný konec, aby třeba zůstal bez smlouvy, přece jenom toho na hřišti také hodně dokázal. Může se chytit jinde, spekulovalo se o Plzni, s nabídkou prý přišla i Sparta. Možná by pro něj bylo řešením, kdyby šel na za hranice.
Prospělo by mu, kdyby se okolo něj všechno uklidnilo, nebyl tak na očích. V jedenatřiceti není tak starý, pořád je to výborný útočník a střelec, české prostředí by bylo pro něj hodně složité. Tlak by na něj byl enormní.
Obhájce titulu i z tohoto důvodu vyšel doma gólově proti Hradci naprázdno, ale moc gólů nepadalo ani jinde. Dvanáct, jedna penalta, jeden vlastní. Neskórovali ani sparťané, třebaže mají v ofenzivě hodně drahé posily. Ale nákup drahého hráče ještě nezaručuje, že bude mít po změně prostředí gólovou fazonu.
Důkazem toho je norský útočník Jonatan Brunes, který se prosadil jen jednou hned po příchodu proti Zlínu a na další zásah už čeká hodně dlouho.
Nelze mu upřít snahu, ale když v Ostravě zahodil vyloženou šanci, šel z něj pocit, že má strach dát gól. Stejně tak Matěj Vojta, zimní útočná posila. Dostal se do dvou příležitostí, nevyužil ani jednu. Přitom podporu mají. Kluci kolem nich jsou šikovní.
Sparta nevyužila bezgólovou remízou v Ostravě domácího zaváhání Slavie proti Hradci. Sice všichni tvrdí, že se soustředí jen na svůj zápas, ale tyhle kluby se navzájem bedlivě sledují, jsou to největší rivalové. Takové zápasy by měla zvládat. Mohla jít na druhé místo a ukrojit kousek náskoku.
Nemůžu však přehlédnout, že měla také hrát v deseti. Do rozboru rozhodčích se nerad pouštím, ale holandský obránce Ki-Jana Hoever měl za ošklivý zákrok na Kubalu vidět určitě aspoň žlutou a jít tedy ven.
Jestliže to hlavní Dalibor Černý nemusel dobře vidět, tak pomezní a zvláště čtvrtý, který stál přímo u toho, bez sebemenší pochybnosti. A pak tu je ještě VAR. Podle mého to nechtěli řešit…
Baníku remíza se Spartou v nelichotivém stavu pomůže. Plný stadion, vyhecovaná atmosféra, byl tam velký náboj. Jenže Baník gól dát neumí, na kontě jich má po jedenácti kolech jen sedm, i poslední Zlín je na tom o gól lépe. Když si vypracuje šanci, tak ji nepromění. Nedivím se, že jsou kluci v křeči, žádná pohoda.
Obrovskou měl David Planka, všichni před ním už leželi včetně brankáře Jakuba Surovčíka, stačilo to poslat nahoru. On však trefí střelou po zemi padajícího Johna Mercada. Měl to řešit jinak, ale z vlastní zkušenosti můžu říct, jak je to těžké.
Líbilo se mi utkání dvou našich pohárových zástupců, Jablonce a Plzně, kde padlo pět gólů. Takové utkání chceme vidět. Hosté vedli už tři nula, ale domácí to nezabalili a skoro vyrovnali. Chtěli hrát, bojovali, málem získali bod.
Oceňuju počínání plzeňského útočníka Christopha Kabonga. Získal míč na půlce, viděl, že brankář Jan Hanuš je hodně venku, počkal si, našel si lepší místo a přehodil ho. Zůstat takto klidný dokáže jen málo hráčů. Kdo to svede, právem získá angažmá v dobrém mužstvu.
Zdeněk Šenkeřík
Narodil se 19. prosince 1980
Se Slavií se stal v letech 2008 a 2009 mistrem ligy
Nejvyšší soutěž hrál i za Bohemians, Jablonec a Ostravu, celkem v ní nasbíral 217 zápasů a vstřelil 34 gólů
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