Hübschman se po 18 letech dočkal gólu v lize. Snad dá něco do kabiny, věří Masopust

před 7 hodinami

Až ve svém 201. ligovém duelu se dočkal premiérové branky záložník Jablonce Tomáš Hübschamn. Svoji trefu proti Zlínu ale příliš neprožíval.

Zlín - Fotbalistům Jablonce dopomohlo k vysokému vítězství ve Zlíně 4:0 i probuzení svátečních střelců Lukáše Masopusta a Tomáše Hübschmana, který se ve svých šestatřiceti letech zapsal dnes vůbec poprvé mezi ligové střelce. Masopust pro změnu zaznamenal první gól v tomto ligovém ročníku.

"Neřekl bych, že je to pro mě nějaká velká událost. Spíše je důležité, že jsme zápas zvládli. Kluci mi přáli gól asi více, než já. Jsem rád, že už to máme za sebou. Bylo to téma od prvního jarního kola, kdy jsem měl proti Teplicím jednu velkou šanci a jednu pološanci," popsal svoje pocity Hübschman, který odehrál svůj 201. ligový zápas.

Za nejdůležitější považoval, že Jablonec úspěšně zvládl i třetí jarní kolo a zatím neztratil pod vedením nového kouče Petra Rady ani bod. "Hlavně v první půli to bylo od nás dobré. Byli jsme silní na balonu. Ve druhém poločase jsme si v deseti minutách výsledek pojistili. Po čtyřbrankovém náskoku jsme už zápas dohrávali. Míče létaly hodně vzduchem. Zlín to začal hodně nakopávat a my jsme jim to vzduchem vraceli zpět," řekl Hübschman.

Pětadvacetiletý Masopust vstřelil v lize už čtrnáct gólů. Ale na ten dnešní čekal téměř dva roky. Naposledy skóroval v dubnu 2016 na Slovácku, kde dopomohl k výhře Jablonce 3:1. Své dnešní sólo na domácího brankáře Dostála zakončil přesnou střelou k tyči.

"Chtěl jsem míč trochu lobnout na zadní tyč. Ani si nepamatuji, jak to tam přesně prošlo. Jsem rád, že jsem konečně dal gól. Super bylo, že padl hned na začátku druhého poločasu," tvrdil Masopust, jenž měl však větší radost z gólu spoluhráče Hübschmana.

"Na jeho gól jsme čekali hodně dlouho. Už proti Teplicím měl dva nebo tři dobré pokusy. Všichni mu to moc přejeme. Věřím, že nám dá něco do kabiny. Na tréninku to uklízí docela slušně. I zdálky. Byla jen otázka času, kdy už to protrhne," smál se Masopust.

Před zápasem mu přitom do smíchu nebylo, protože měl obavy, aby soupeře nenakopla výměna trenéra. "Většinou se stává, že tým po změně hraje lépe. Ovšem za tři dny toho moc změnit nejde. Petržela mohl dodat týmu nový impulz. Naše výhra nebyla také jednoduchá. Měli jsme štěstí, že jsme dali rychle góly. Což nám psychicky pomohlo. Pro soupeře už byl zápas za stavu 0:4 těžký," prohlásil Masopust.

Z vítězné série na úvod jara měl radost. "Každému se hraje dobře, když se vyhrává. V kabině se udělá pohoda, což je příjemné. Ale musíme pořád pracovat dále. Trenér Rada umí také přispět k pohodě. Je temperamentnější, ale myslí to v dobrém," doplnil Masopust.