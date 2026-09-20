Chorý záhadně skončil na nosítkách. Měl jsem mžitky před očima, nechápal

Nejprve v jedenácté minutě nastavení rozhodl z opakované penalty o výhře fotbalistů Slavie 2:1 nad Plzní, o chvíli později Tomáš Chorý opustil šlágr 9. ligového kola na nosítkách.
Jednatřicetiletý útočník měl mžitky před očima a skácel se, popsal v rozhovoru pro Oneplay Sport.
Penaltový specialista nejdříve pokutový kop neproměnil, při jeho opakování si ale stoprocentně věřil.
Chorý je v nominaci národního týmu na úvodní zápasy Ligy národů. Reprezentačním trenérům před pondělním srazem zatrnulo, když urostlého útočníka v závěru dlouhého nastavení odnesli na nosítkách. Předtím bez zjevné příčiny dvakrát padl na trávník a držel se za hlavu.
"Měl jsem mžitky před očima a úplně jsem se skácel. Těžko říct, co se vlastně stalo," uvedl Chorý.
Během televizního rozhovoru už stál na nohou, ale netušil, co se mu stalo. "Ještě teď se mi trošku motá hlava. Necítím se vůbec dobře. Nevím, jestli jsem předtím někde dostal ránu," řekl bývalý útočník Plzně.
Právě proti Viktorii málem přišel o svou unikátní sérii. Až dosud proměnil v české lize všech 19 penalt. Dnes sudí Stanislav Volek v sedmé minutě nastavení po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru nařídil pokutový kop za zákrok Merchase Doskiho na Emmanuela Ayaosiho. A první penaltový pokus Chorého brankář Florian Wiegele vyrazil na tyč.
Neúspěšný exekutor měl ale štěstí. Kvůli předčasnému vběhnutí Doskiho, který se poté zapojil do hry, se penalta opakovala. Chorý už druhý pokus proměnil a rozhodl o výhře lídra tabulky. Navíc se stal prvním hráčem, který v české lize proměnil všech 20 penalt, k nimž se postavil, protože neúspěšný pokus se při opakování nepočítá.
Pořádně si oddechl. "Po první penaltě jsem si říkal, že už je to ztracené. Pak se opakovala. Tlak byl obrovský, myslím, že větší už cítit nemůžu. Poslední dobou toho na mě bylo hodně. Vypjatých situací bylo dost, asi je přitahuju," uvedl Chorý.
Vůbec nepochyboval, že se ujme i penaltového reparátu. "Kdo jiný by to na sebe měl vzít? Možná někdo z kluků uvažoval, že by šel místo mě. Byl jsem ale přesvědčený na sto procent. Věřil jsem si," řekl král střelců minulého ligového ročníku.
"Plzeň se nemá za co stydět, takhle jsme ji ještě v této sezoně neviděli. Když proti takovému týmu otočíte stav 0:1 a vyhrajete, svědčí to o mentalitě týmu," dodal olomoucký odchovanec.
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