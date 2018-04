Hrajeme o záchranu. Nepřipravili jsme se, Slovácko nás rozebralo, kroutil hlavou trenér Dukly Hynek

před 1 hodinou

Duklu čeká dlouhý boj o záchranu. Pražané na jihu Moravy bez většího odporu nechali všechny body a nenavázali na vítězství nad Libercem z posledního kola.

Uherské Hradiště - Dukle se nepodařilo se Slováckem dostat do souvislejšího tlaku. Pražanům dělala potíže práce v defenzivě a nevypracovali si ani žádnou brankovou příležitost.

Do pauzy si Slovácko vypracovalo dvoubrankové vedení. "První poločas ukázal, že jsme na utkání nebyli dobře připravení. Slovácko nám dalo lekci. Byli jsme všude pozdě, oni nás rozebrali," hodnotil trenér Dukly Jaroslav Hynek.

Kritický byl k výkonu Pražanů i záložník Marek Hanousek. "Stejně jako s Libercem jsme mohli i tady prohrávat 0:3. Velký rozdíl mezi prvním poločasem s Libercem a tady nevidím. Varování, které nám dal Slovan, jsme si nevzali k srdci," mrzelo ho.

Úvodní minuty střetnutí přinesly nervózní fotbal. Domácí nezískali souvislý tlak ani později, ale byli výrazně nebezpečnější. Šance Sadílka ani Zajíce gólem neskončily, trefil se až ve 39. minutě Marek Havlík utěšenou ranou ze střední vzdálenosti. Těsně před pauzou přidal z penalty svou druhou branku.

"Neměli jsme ani domluvené, kdo půjde kopat penaltu. Vůbec jsme nepočítali s tím, že bychom mohli nějakou zahrávat. Nakonec jsem to vzal na sebe," usmíval se Havlík po zápase.

Do druhé poloviny utkání udělala Dukla dvě změny, jenže nikoliv taktické, ale vynucené. "Obralo nás to o možnosti prostřídat hráče později a něco se zápasem udělat, škoda," povzdychl si trenér Hynek. Utkání kvůli zdravotním potížím nedohráli Podaný a Ostojič.

Hanousek si přesto nebral servítky. "Chybělo nám hodně věcí. Skoro jsme neohrozili bránu soupeře. Bylo otázkou času, kdy dostaneme gól," hodnotil. "Před zápasem si můžeme říkat co chceme, ale to důležité je na hřišti," dodal.

Tým z Julisky se tak v závěru jara dostal do těžké situace, kterou od návratu do ligy před sedmi lety nepamatuje.

Uvědomuje si to i Marek Hanousek. "Nejsme ještě vůbec zachránění. Za to v jaké situaci jsme si můžeme jen sami. Budeme ale bojovat do posledního kola," slíbil.

Trenér Hynek přiznal, že v boji o záchranu Dukla ztratila důležitý zápas. Přesto má ještě pět kol k dobru a momentálně náskok tří bodů na sestupující Baník. V příštích dvou kolech čekají Pražany klíčové duely. Nejdříve doma s Brnem, poté venku s Karvinou.