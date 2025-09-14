Hradec opět v euforii, porazil Spartu poprvé po 13 letech. Ligu teď vede Slavia

Sparta přepustila vedení v tabulce Slavii, na městského rivala a obhájce titulu ztrácí bod. Vršovický tým a Jablonec zůstaly jedinými dvěma neporaženými celky v ligovém ročníku.
Hradec zdolal v nejvyšší soutěži letenské mužstvo po 15 zápasech a premiérově od února 2012. "Votroci" ve třetím kole po sobě bodovali, v ligové sezoně ale zvítězili teprve podruhé. V neúplné tabulce se posunuli na 10. místo.
Hradec nastoupil ve speciálních výročních dresech, v letošním roce si totiž připomíná 120 let od založení klubu. Úvodnímu výkopu předcházela státní hymna. Spartě chybělo kvůli zranění hned sedm hráčů včetně kapitána Haraslína.
Už po třech minutách si domácí brankář Zadražil poradil s Birmančevičovou střelou. V páté minutě jako první udeřili "Votroci". Daridův centr tečoval Zelený a Uchenna nečekaně usměrnil míč do protipohybu bezmocného brankáře Vindahla.
Za dalších 125 sekund šokovali domácí Spartu podruhé. Rrahmani ztratil balon a Čihák našel za obranu Van Burena. Ten přihrál pod sebe na Daridu a bývalý kapitán české reprezentace zvýšil, byť se Vindahl míče ještě dotkl. Pětatřicetiletý záložník skóroval potřetí v ligové sezoně.
Hosté rychle utvořili improvizované kolečko a vzájemná rozmluva jim evidentně pomohla, protože už za dvě a půl minuty přišli s odpovědí. Rrahmani se po rychlém ťukesu s Vydrou zbavil Daridy, nahrál před branku a Birmančevič s pomocí odrazu od břevna snížil. Srbský reprezentant zaznamenal šestý soutěžní gól v sezoně, z toho třetí v lize.
Východočeši nicméně byli v ofenzivě při chuti a dál zaměstnávali obranu hostů. Poté tempo hry přece jen upadlo a do konce poločasu už 9300 diváků ve vyprodané Malšovické aréně větší šanci nevidělo.
Při odchodu do šaten sportovní ředitel domácího klubu Sabou podle oficiálního zápisu fyzicky napadl Vindahla, když do něj strčil rukou do hlavy "vyšší než zanedbatelnou silou". Od hlavního sudího Jana Beneše za to dostal červenou kartu.
Po změně stran začala Sparta aktivně, Kuchta ve velké příležitosti ve vápně Zadražila neprostřelil. V 62. minutě střídající Preciado přistrčil míč na Rrahmaniho, ten ale v pádu na domácího gólmana nevyzrál. Neuspěl proti němu ani střídající debutant v dresu Sparty Kuol, který v pondělí oslaví 21. narozeniny.
V další velké příležitosti Rrahmaniho střelu zblízka zblokoval Čech a vzápětí ránu střídajícího Sadílka vyrazil Zadražil konečky prstů na roh. Sparta už nesrovnala a v lize na půdě Hradce prohrála po sérii sedmi vítězství. Východočeši obrali v sezoně nejvyšší soutěže o body po Slavii a Dukle i třetí pražský tým.
Fotbalová Chance Liga - 8. kolo:
FC Hradec Králové - Sparta Praha 2:1 (2:1)
Branky: 5. vlastní Uchenna, 7. Darida - 10. Birmančevič. Rozhodčí: J. Beneš - Zoufalý, A. Beneš - Všetečka (video). ŽK: Darida, Horák, Petrášek, Chvátal, Vlkanova, Horejš (trenér) - Uchenna, Vydra, Preciado, Kairinen. Diváci: 9300 (vyprodáno).
Hradec: Zadražil - Čihák, Petrášek, Čech - Chvátal, Darida, Dancák (88. Elbel), Horák - Vlkanova, Slončík (71. Griger) - Van Buren (83. Sojka). Trenér: Horejš.
Sparta: Vindahl - Uchenna (70. Kuol), Sörensen, Zelený - Suchomel (46. Preciado), Kairinen, Vydra (70. Sadílek), Mercado - Birmančevič, Rrahmani (83. Martinec) - Kuchta. Trenér: Priske.
Jablonec nad Nisou - Pardubice 3:2 (3:0), Bohemians 1905 - Slovácko 1:0 (1:0)
Tabulka:
|1.
|Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2.
|Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3.
|Jablonec nad Nisou
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4.
|Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5.
|Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6.
|Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7.
|Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8.
|Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9.
|Bohemians 1905
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10.
|Hradec Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11.
|Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12.
|Mladá Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13.
|Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|14.
|Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15.
|Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16.
|Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2