Hradec Králové - Slavia. Další krůček k titulové jistotě může Slavia udělat v Hradci
Sledujte online přenos z utkání 30. kola fotbalové Chance Ligy mezi Hradcem Králové a Slavií Praha.
ŽIVĚ Pokud nepřijmete dohodu, zničíme vám všechny elektrárny a mosty, hrozí Trump Íránu
V pondělí večer bude v Islámábádu americká delegace, aby jednala s Íránem o dohodě, napsal v neděli americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Prezident zároveň Íránu pohrozil zničením všech elektráren a mostů v zemi, pokud nepřijme dohodu, kterou nabízejí Spojené státy.
Dvě století marného kopání. Záhada Oak Islandu možná končí, poklad mohl být od začátku jen mýtus
Malý ostrov u pobřeží Nového Skotska je už více než dvě století spojen s posedlostí, která pohltila hledače pokladů, inženýry i dobrodruhy. V hloubce desítek metrů tu má ležet „Money Pit“ – tajemná jáma plná dřevěných plošin, zaplavovacích tunelů a možná i nevyřčeného bohatství. Jenže čím hlouběji se lidé dostávají, tím víc se zdá, že odpověď se neustále vzdaluje. Nebo tam možná nikdy nebyla.
Muchovou ve finále Rybakinová vyškolila, Porsche tak znovu zamíří do Kazachstánu
Česká tenistka Karolína Muchová titul ve Stuttgartu nezískala. Ve finále prohrála 5:7 a 1:6 s druhou hráčkou světového žebříčku Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.
Dřív úlohu vyřešilo 80 procent studentů, dnes procento. Mladí jsou ale odvážnější
Na tři kliky se dostanou k jakékoliv informaci. Mladí lidé se proto často spoléhají na internet a umělou inteligenci. Nic víc nehledají. „To je chyba, AI může stavět na nesprávných informacích. Víc než kdy jindy je proto třeba podporovat kritické myšlení,“ je přesvědčená ředitelka Nadace Neuron Monika Vondráková. Spustila proto novou kampaň „Začni s proč“ a snaží se dětem ukázat kouzla vědy.
Podezřelé sklenice dětské výživy v Česku a na Slovensku obsahovaly jed
Rakouská policie varovala před kojeneckou výživou HiPP. Podezřelé skleničky se podle ní našly i v Česku a na Slovensku a první laboratorní rozbory u nich ukázaly obsah jedovaté přísady.