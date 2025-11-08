Jablonec loupil v Ostravě a je zase první. Hradec Králové nemilosrdně naděloval

Fotbalisté Jablonce v 15. kole první ligy zvítězili v Ostravě 1:0 a minimálně do neděle poskočili do čela neúplné tabulky.
Jediný gól dal ve 25. minutě Lamin Jawo.
Baník pak i přes velký tlak a řadu šancí nevyrovnal a pod novým trenérem Tomášem Galáskem prohrál bez vstřelené branky i čtvrtý zápas nejvyšší soutěže. Slezané se v tabulce propadli na předposlední příčku.
Jablonec v lize porazil Ostravu potřetí za sebou.
Hradec Králové rozstřílel Slovácko 4:0. Domácí poslal ve 22. minutě do vedení Václav Pilař, po změně stran se dvakrát prosadil Tom Slončík a jednou další střídající hráč Ondřej Mihálik.
Východočeši v nejvyšší soutěži popáté za sebou bodovali a v neúplné tabulce se posunuli na šesté místo. Tým z Uherského Hradiště, který po trenérské změně poprvé vedl dočasný kouč Veliče Šumulikoski, už 10 kol po sobě nezvítězil a s jedinou výhrou v ligové sezoně zůstal poslední.
Hradec se Slováckem popáté za sebou bodoval a v posledních čtyřech utkáních ho porazil při celkovém skóre 13:1. Svěřenci trenéra Horejše si připsali nejvyšší ligové vítězství od května, kdy stejným poměrem triumfovali v Karviné.
Slovácko rozdílem čtyř branek prohrálo poprvé od dubna, kdy doma podlehlo právě Hradci 1:5. Zároveň zaznamenalo nejvyšší venkovní ligovou porážku od loňského října, tehdy utrpělo debakl rovněž 0:4 v Liberci.
Fotbalisté Bohemians 1905 zvítězili ve Zlíně 1:0 a nejvyšší soutěži naplno bodovali po šesti zápasech. Jediný gól utkání dal v 69. minutě Benson Sakala. Nováček ze Zlína prohrál po pěti kolech a potvrdil, že proti "Klokanům" se mu doma nedaří. Z posledních 13 ligových duelů na svém stadionu je porazil jen jednou.
Mladá Boleslav vyhrála v Praze na Dukle 1:0. Středočeši v nejvyšší soutěži vyhráli po sedmi zápasech a v neúplné tabulce se posunuli na 11. místo o bod před celek z Julisky. Ve 33. minutě rozhodl utkání jediným gólem Jan Zíka. Pražané v lize prohráli po třech duelech.
Mladá Boleslav potvrdila, že se jí na Julisce daří. Na stadionu Dukly prohrála jediné z posledních osmi ligových utkání. Středočeši navázali na středeční postup do čtvrtfinále domácího poháru po vítězství v penaltovém rozstřelu nad Bohemians 1905, v nejvyšší soutěži naplno bodovali teprve podruhé z minulých 11 zápasů. Dukla vyhrála jediné z posledních 10 kol.
15. kolo první fotbalové ligy:
Baník Ostrava - FK Jablonec 0:1 (0:1)
Branka: 25. Jawo. Rozhodčí: Rouček - Machač, Hurych - Ochotnický (video). ŽK: Pojezný - Jawo, Tekijaški. Diváci: 7069.
Ostrava: Budinský - Bewene, Chaluš, Pojezný, Šehič (46. Frydrych) - Kričfaluši - Buchta, Boula, Musák (73. Almási), Planka - Pira. Trenér: Galásek.
Jablonec: Hanuš - Pantalon, Tekijaški, Novák - Cedidla, Souček (71. Štěpánek), Sedláček (90.+6 Innocenti), Polidar - Zorvan (71. Alégué) - Puškáč (55. Růsek), Jawo (90.+6 Malenšek). Trenér: Kozel.
FC Hradec Králové - 1. FC Slovácko 4:0 (1:0)
Branky: 72. a 90.+2 Slončík, 22. Pilař, 80. Mihálik. Rozhodčí: Pechanec - Kříž, Kotalík - Kvítek (video). ŽK: Dancák - Daníček, Petržela, Šumulikoski (trenér). Diváci: 5339.
Hradec: Zadražil - Čech, Petrášek, Elbel - Kučera, Darida, Dancák (86. Horák), Sojka (90. Kubr) - Pilař (60. Slončík), Vlkanova (86. Griger) - Van Buren (59. Mihálik). Trenér: Horejš.
Slovácko: Borek - Ndefe (67. Barát), Vaško, Stojčevski (76. Hamza), Reinberk (88. Mulder) - Daníček (67. Petržela), Šviderský - Blahút, Havlík, Kim Sung-pin - Marinelli (67. Kvasina). Trenér: Šumulikoski.
FC Zlín - Bohemians Praha 1905 0:1 (0:0)
Branka: 69. Sakala. Rozhodčí: Radina - Zoufalý, Hrabovský - Orel (video). ŽK: Reichl, Smrž (oba Bohemians). Diváci: 3011.
Zlín: Dostál - Kopečný (90.+2 Koubek), Černín, Kolář, Fukala - Ulbrich (70. Hellebrand), Didiba (85. Křapka) - Pišoja (81. Načkebija), Cupák, Bartošák (70. Kalabiška) - Kanu (70. Poznar). Trenér: Červenka.
Bohemians: Reichl - Kareem, Hůlka, Vondra (90.+2 Drchal), Sinjavskij - Sakala, Okeke - Ramírez, Čermák (90.+4 Smrž), Kovařík (90.+2 M. Kadlec) - Hilál (65. Ristovski). Trenér: Veselý.
Dukla Praha - FK Mladá Boleslav 0:1 (0:1)
Branka: 33. Zíka. Rozhodčí: Berka - Hájek, Vlček - Petřík (video). ŽK: Purzitidis - Langhamer, Matoušek. Diváci: 2194.
Dukla: Matrevics - Hašek, Svozil (55. Kozma), Purzitidis - Isife (84. Velasquez), Tijani, Čermák, Šehovič - Černák (63. Gaszczyk), Kadák (63. Cissé) - Jedlička (63. Kroupa). Trenér: Holoubek.
M. Boleslav: Floder - Matoušek (90.+2 Hora), Králik, Prebsl - Kostka, Zíka, Macek, Fulnek (67. Donát) - Kolářík (67. Šubert), Langhamer (90.+2 Lehký) - Klíma (77. Vojta). Trenér: Majer.
Tabulka:
|1.
|Jablonec nad Nisou
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|2.
|Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|3.
|Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|4.
|Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5.
|Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6.
|Hradec Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|7.
|Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|8.
|Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|9.
|Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|10.
|Bohemians 1905
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11.
|Mladá Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12.
|Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13.
|Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14.
|Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|15.
|Ostrava
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16.
|Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8