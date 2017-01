Nezmar už zase lepí sestavu Liberce. Slovan prodal posledního stopera a hazarduje se sestupem

před 34 minutami

Fotbalový Liberec v posledních čtyřech ročnících hned třikrát postoupil do základní skupiny Evropské ligy a kvalifikaci o evropské poháry hraje nepřetržitě pět let. Jenže za parádní jízdou napříč starým kontinentem nestojí konsolidovaný kádr, ale spíše skvělá práce sportovního ředitele Jana Nezmara a trenéra Jindřicha Trpišovského. Oba muži totiž společně téměř po každém přestupovém období dokáží postavit tým, který je na vzdory ekonomickým zájmům klubu konkurenceschopný i v evropském měřítku. Jenže nezahrávají si se štěstím v Liberci letos v zimě už příliš?

Praha - Fotbalovému Liberci úspěchy v evropských pohárech závidí téměř každý ligový klub. Navzdory ekonomickým zájmům vedení Slovanu se tým vedený Jindřichem Trpišovským dosud dokázal vzpamatovat z pravidelných odchodů výrazných opor, které vždy po pohárové jízdě s železnou pravidelností následovaly. Jenže nezahrávají si letos v zimě ve Slovanu už trochu moc?

Liberec letos v zimě opustili reprezentanti Jan Sýkora a Lukáš Pokorný. V klubu už nepokračuje ani Jan Navrátil, Igor Súkeník a ruský útočník Nikolaj Komličenku. K tomu všemu ještě Zdeněk Folprecht odehraje jaro v ázerbájdžánském Baku. Sedm odchodů zatím vyvažují pouze příchody útočníka Radka Voltra, záložníka Milana Kerbra a obránce Ondřeje Kúdelu.

Nezmar musí najít stopery

"Určitě budeme hledat náhrady za odchozí hráče. V tuhle chvíli nemáme žádného stopera. Ale tento post už řešíme, potřebujeme dva střední obránce, tak uvidíme, jak to dopadne. A plánujeme ještě posilu do útoku," prozradil sportovní ředitel Liberce Jan Nezmar.

Jenže Liberec není po podzimu zdaleka v situaci, ve které by si mohl dovolit podobnou přestavbu týmu. Po podzimních 16 kolech uhráli Severočeši pouhých 15 bodů a na sestupové příčky mají k dobru pouhé dva body.

"V tom, že jsme dva body od sestupových pozic, bude jaro složitější než třeba naše pozice loni v létě. Ale na druhou stranu tehdy nás čekala výzva v podobě postupu do Evropské ligy," srovnává nynější situaci v klubu a v létě Nezmar.

Reprezentant v Liberci nevydrží

Česká reprezentace v současnosti nejvíce fotbalistů čerpá ze Sparty, Slavie a Plzně. Znak libereckého klubu se také občas na nominaci národního týmu objeví, ale téměř vždy hned po příštím přestupovém období zmizí, respektive se logo za hráče změní na jiné.

Odchody libereckých opor Zima 2017: Lukáš Pokorný, Jan Sýkora Léto 2016: Isaak Sackey, Marek Bakoš, Herolind Shala (konec hostování), Tomáš Koubek (konec hostování) Zima 2016: David Pavelka, Josef Šural Léto 2015: Jiří Fleišman, Martin Frýdek Zvýraznění hráči patří do kádru české reprezentace

"Hráči se u nás zviditelní, rozehrají a posunou se v kariéře dál. Na tom je postavená celá filozofie Slovanu. Vyrovnat se s odchody je složité, ale ve Slovanu je to každý půl rok a my se s tím budeme muset popasovat," vysvětluje Nezmar, že klub upřednostňuje ekonomickou cestu.

Liberec sice v posledních pěti letech hraje minimálně kvalifikaci o evropské poháry, ale v sezoně 2014/15 rozhodl o úspěšnosti ročníku gól Marka Bakoše z 86. minuty finále českého poháru. Liberec tehdy udolal jablonecké Galácticos po penaltách a ziskem trofeje se kvalifikoval do předkola Evropské ligy.

Sezóna se dá zachránit v poháru

Nezmar tedy ví, že na jaře čeká tým z pod Ještědu tuhý boj o záchranu a také pohárové zápasy, které mohou klubu výrazně vylepšit sezonu. "Na jaře nás čeká cukr a bič. Cukrem je pro nás šance v poháru a bič je pro nás hrozba sestupu," stroze ale výstižně popisuje situaci Liberce Nezmar.

Jenže počínání Slovanu v zimní přípravě zatím neukazuje stále se měnící tým v dobré formě. Liberec v základní skupině zimní Tipsport ligy prohrál s Mladou Boleslaví 1:4 a s Jabloncem dokonce 0:4, v soutěži porazil pouze druholigový Varnsdorf 5:2. V dalším přípravném zápase padl Slovan s Trenčínem 2:5.

Ukořistí Slovan posilu na hostování?

V minulosti se mohlo zdát, že Liberec funguje jako přestupní stanice pro sparťany, kteří se na Letné neprosadili nebo pro mladíky, kteří už přerostli mládežnické kategorie. Jenže poté, co nevyšly námluvy Sparty s trenérem Jindřichem Trpišovským se zdá trasa mezi Prahou a Libercem ve sparťanském pruhu uzavřená.

Přesto se zdá, že by se mohl jeden pruh dálnice z Prahy do Liberce zprůjezdnit. Jan Sýkora zamířil do Slavie, kde to vypadá, že by mohl být v kádru přetlak a poslat nadějného fotbalistu na hostování do Liberce se dlouhodobě vyplácí.

autor: David Janeczek | před 34 minutami

Související články