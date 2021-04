Hráči jsou přetížení, přiznal Trpišovský. Ligový rekord mu ale náladu zlepšil

Trenér Jindřich Trpišovský si pochvaloval, že fotbalisté Slavie dokázali vylepšit nejdelší sérii v počtu ligových zápasů bez porážky v samostatné historii. Překonání rekordu si cenil o to víc, že jeho svěřenci museli v utkání 25. kola v Brně hrát od 18. minuty o deseti po vyloučení brankáře Matyáše Vágnera. Duel dovedli k bezbrankové remíze a bodovali už ve 37 zápasech nejvyšší soutěže po sobě.

Slávisté vylepšili svůj vlastní rekord z let 2016 až 2017, kdy pod vedením předchozího trenéra Jaroslava Šilhavého neprohráli 36 ligových utkání po sobě. Sérii tehdy v Edenu paradoxně ukončil Trpišovský, jenž v té době vedl Liberec.

Třetí nejdelší sérii má na kontě rivalská Sparta, která mezi roky 2009 až 2010 bodovala ve 33 zápasech nejvyšší soutěže. Do elitní desítky se kromě pražských "S" vešla už jen Plzeň se šňůrou 22 duelů na přelomu let 2017 až 2018.

Slávisté aktuální sérii drží už více než rok od začátku loňského března. Naposledy v lize nebodovali při porážce 0:2 na půdě Slovácka. "Z rekordu máme samozřejmě radost. Nikomu se to historicky nepovedlo, je to v české lize unikátní série. Těch 37 zápasů je dlouhá doba. Bavili jsme se o tom i v kabině, když jste krok od překonání něčeho takového, chcete to zvládnout," řekl na on-line tiskové konferenci Trpišovský.

Jeho svěřenci dohrávali v deseti nejen dnešní bezbrankový zápas v Brně, ale také minulé kolo doma proti Opavě, kterou porazili 4:0. "Dnes strašně moc věcí hrálo proti nám - vyloučení, sáhnutí do sestavy, absence, únava, přetížení některých hráčů. Jsem proto rád, že jsme to takhle ustáli, i když nás mrzí, že jsme nevyhráli," dodal Trpišovský.

Od loňské porážky na Slovácku Slavia ztratila v lize body jen v devíti zápasech při remízách, 28 utkání vyhrála. "Je to skvělé. Je vidět, že se to tady dělá dobře, že jdeme správnou cestou. Ale je škoda, že jsme dnes nevyhráli," podotkl obránce či záložník Slavie Lukáš Masopust, který dnes vedl Pražany jako kapitán.

Rekordní série bez porážky v samostatné lize:

Klub Počet zápasů Období Slavia 37 8. 3. 2020 - doteď Slavia 36 11. 9. 2016 - 14. 10. 2017 Sparta 33 17. 5. 2009 - 15. 5. 2010 Sparta 32 3. 10. 1996 - 18. 10. 1997 Sparta 28 26. 5. 2013 - 26. 4. 2014 Slavia 26 27. 4. 2019 - 15. 12. 2019 Slavia 24 30. 5. 1999 - 2. 4. 2000 Sparta 24 19. 11. 1999 - 1. 10. 2000 Sparta 23 21. 11. 1994 - 17. 9. 1995 Plzeň 22 29. 4. 2017 - 18. 2. 2018

Zdroj: www.csfotbal.cz