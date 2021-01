Hovorkova sportovní tragédie. Stoper Slavie si poranil koleno a musí opět na operaci

Irácké bezpečnostní složky zabily radikála, který o sobě tvrdil, že je vůdcem teroristické organizace Islámský stát (IS) v Iráku a zástupcem chalífa. O likvidaci abú Jásira Ísávího dnes informoval irácký premiér Mustafá Kázimí.

"Naše hrdinské ozbrojené složky eliminovaly velitele Daeš (arabská zkratka IS) abú Jásira Ísávího v rámci operace vedené zpravodajskými službami," uvedl premiér na twitteru.

"Pokud se to skutečně potvrdí, jsou to významné zprávy, Ísáví stál v čele celé operace IS v Iráku," uvedl Charles Lister, který vede washingtonský Blízkovýchodní institut. "Stálo by za to počkat na obsáhlejší informace (…) předchozí tvrzení se ukázala jako nepravdivá," dodal.