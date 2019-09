Hovorka září. Podívejte se, jaké útočníky už ubránil, říká nadšený Trpišovský

Po letních odchodech Simona Deliho a Michaela Ngadeua se příznivců sešívaných zmocnila panika. S kým teď bude Slavia v obraně hrát? Vždyť přece budeme bojovat o Ligu mistrů, podivovali se. Jindřich Trpišovský měl ale plán.

Není tajemstvím, že Slavia se po přestupech klíčových hráčů poohlížela po posilách do obrany, ale realizační tým zároveň dával najevo, že stoperská dvojice David Hovorka a Ondřej Kúdela má důvěru.

Kontrast byl naprosto jasný. Deli a Ngadeu, dva obří Afričani, odešli. Oproti nim Hovorka i Kúdela, na obránce hráči netypického vzrůstu. Trpišovský to ale jako handicap nebral. "Bylo to něco za něco. Odchodem Ngadeua a Deliho nám odešly určité přednosti, ale měli i negativa. Ztratili jsme ve vzduchu a v osobních soubojích, na druhou stranu nám to pomáhá v kontrole hry při těžkých zápasech, což se tento týden ukázalo," vysvětluje trenér Slavie přínos nové stoperské dvojice.

Zazářil především Hovorka, který ubránil v úterý na San Siru Romelua Lukaka a takřka bezchybný výkon předvedl i v derby. "Je to nádherný pocit. Zvlášť, když jsme věděli, že se připravují nějaké krysy a tyto věci. Věděli jsme, že atmosféra bude dost hustá," usmíval se Hovorka po nedělním zápase. "Je to hráč pro evropský fotbal," pochvaluje si Trpišovský.

"Jsem spokojený, jak za nás hraje. Svým způsobem jsme to očekávali. Podívejte se do historie, jaké útočníky uhlídal včetně Batshuayiho nebo Lukaka," připomíná.

Rodák z Kladna pod ním hraje ve třetím týmu. "Znám ho z Viktorie, z Liberce, ze Slavie. Věděli jsme, pro koho jdeme a co nám může přinést," říká Trpišovský. "Vždycky patřil k nejlepším hráčům týmu a ptali se na něj trenéři soupeřů. Ať to byl PAOK, nebo Fiorentina. Důležité je, že hraje počtvrté Evropu," poukázal na zkušenosti šestadvacetiletého obránce.

Ten přitom před rokem opouštěl Spartu jako v podstatě nechtěný hráč. "Na Spartě jsem prožil pár let, v derby se mi nějaké věci připomenuly. Teď jsem ale na druhé straně a jsem rád, že hrajeme Ligu mistrů," popsal své pocity. A že na něj fanoušci pískali? "Emoce tam jsou, já jim rozumím. Moje cesta je ale prostě taková a jsem za ni rád. Tohle ignoruju."

Podle Trpišovského Hovorkovi po letním příchodu z Jablonce pomohlo také to, že v defenzivě spolupracuje s hráči, které zná ze svých dřívějších působení. "Hrál s Kúdelou, Součkem, Coufalem, Kolářem. Sedí mu to a pomáhá mu styl, kterým hrajeme," myslí si trenér.

Doufá taky, že i zápasy proti Interu a Spartě si získal Hovorka přízeň fanoušků. "Musí si lidi postupně získávat. Ale jsem rád, že se v tom už každý nerýpe. Loni tu přes Míšu Ngadeua padly dva góly a nikdo to neřešil, protože to byl Míša. David Hovorka pak prohrál jeden souboj ve Zlíně a říkalo se, že nemůže hrát," ušklíbl se Trpišovský.

Zároveň obránce nechtěl přechválit. "Nebudu ho vynášet do nebes, taky jsem si s ním zažil. Třeba na Dukle přišel o míč a soupeř běžel sám na branku," připomněl kouč sešívaných.