před 6 minutami

Přestup obletovaného obránce Liberce Jana Sýkory do Slavie byl dokončen. Ve čtvrtek to na Twitteru potvrdili Jaroslav Tvrdík i oficiální účet klubu. "Přestup Jana Sýkory dokončen. Honza je již na palubě letadla China Eastern a s týmem startuje do Číny," napsal Tvrdík na svůj profil na sociální síti.

Připravujeme podrobnosti.

Jan Sýkora je součástí slávistické výpravy do Číny! Vítej, Honzo! pic.twitter.com/JEtgLOZ1dy — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) January 5, 2017

autor: Sport | před 6 minutami

