Náhradník Hořava nastartoval Viktorii k obratu. Měl jsem o to větší motivaci, přiznal

před 26 minutami

Do zápasu s Duklou vstupoval Tomáš Hořava jako náhradník. Nakonec se stal prvním střelcem Plzně v nové sezoně.

Praha - Plzeňský záložník Tomáš Hořava do špatně rozehraného zápasu prvního ligového kola s Duklou naskočil jako náhradník a hned po 12 minutách na hřišti zahájil vyrovnávacím gólem cestu za obratem na 3:1. Třicetiletý fotbalista přiznal, že při příchodu z lavičky měl ještě větší motivaci uspět.

Přestože v minulé sezoně pravidelně hrál v základní sestavě, na Julisce trenér Pavel Vrba v záloze upřednostnil slovenskou letní posilu Romana Procházku. "Každý hráč chce nastupovat od začátku, to platí i pro mě. Když jsem šel na hřiště, měl jsem motivaci navíc. Jsem rád, že se to povedlo a přispěl jsem k tomu, že jsme zápas otočili," řekl Hořava novinářům.

V 69. minutě vyrovnal povedenou střelou k tyči. "Kuba Řezníček mi to dobře sklepl, já jsem se na tu ránu hodně soustředil a vyšlo to dobře," popsal Hořava. "Samozřejmě, když člověk jde na hřiště a pomůže týmu gólem, tak je to super," přidal rodák z Brna.

Dukla se nečekaně ujala vedení už v sedmé minutě zásluhou Davida Douděry a obhájci titulu pak dlouho zahazovali velké šance. "Od začátku jsme se snažili hrát kombinačně, byli jsme lepší. Ale z vlastní chyby jsme bohužel poslali Duklu do vedení a dostali ji na koně. To pro ně bylo velké plus, my jsme pak dobývali bránu, měli několik příležitostí," uvedl Hořava.

Tři body na úvod nového ročníku považuje za hodně cenné i vzhledem k vývoji zápasu. "Hráli jsme venku, Dukla ukázala, že je to nepříjemné kombinační mužstvo, tady to bude mít každý těžké. Jsme rádi, že jsme vyhráli. To, že jsme to otočili, je ještě bonus," konstatoval plzeňský středopolař.

"Máme dobré mužstvo, hrajeme dlouho spolu. Když takhle budeme pokračovat, bude to pro nás dobrá sezona," dodal dvanáctinásobný reprezentant.