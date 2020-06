Ligový debut ukončil tvrdý souboj s Řezníkem. Mám v hlavě úplné černo, řekl Horák

Ligový debut prožil ve 3. kole nadstavbové skupiny o titul proti Plzni dvacetiletý fotbalový bek či záložník Sparty Daniel Horák. Premiéru v nejvyšší soutěži však Horákovi, který dosud působil v B-týmu, zkazila nejen prohra 1:2, ale i tvrdý souboj s Radimem Řezníkem v závěru utkání, po němž si nic nepamatoval.

"Vůbec si to nepamatuju. Vlastně celý zápas. Mám po té ráně v hlavě úplně černo, nepamatuju si nic," řekl v nahrávce pro média Horák, který dostal příležitost poté, co se trenér Václav Kotal rozhodl šetřit většinu opor pro středeční finále domácího poháru s Libercem.

Do utkání naskočil od druhého poločasu místo Adama Hložka. Debutu si velmi vážil. "Cením si toho moc, je to obrovský zážitek. Jsem od malička sparťan, takže si toho ohromně vážím. Jsem za to strašně rád," uvedl Horák.

Před duelem cítil lehkou nervozitu. "Myslím si, že to k tomu patří. Na hřišti to ze mě spadlo a jsem strašně rád za to, že jsem dostal tuhle šanci," konstatoval Horák.

Rozdíl oproti třetí nejvyšší soutěži je podle něj značný. "Samozřejmě, je to obrovská změna. Fotbal je rychlejší, souboje tvrdší. Je to ve všem jiné," prohlásil Horák, který hrál v minulosti dorosteneckou ligu za Hradec Králové.

Dosud se připravoval s B-týmem, přestože mu sezona kvůli koronaviru skončila už v březnu. "Pořád jsem byl v tréninku s B-týmem, takže člověk je pořád v nějaké zátěži. Takže z tohoto pohledu žádný problém nebyl," řekl Horák, který v předčasně ukončené ročníku ČFL vstřelil pět branek v 15 zápasech.

Sparta v Plzni prohrála po sérii osmi soutěžních výher v řadě. "Sice tady nastoupilo pár náhradníků, ale rozhodně jsme nechtěli nic podcenit, chtěli jsme ten zápas zvládnout i v této sestavě. Brali jsme to i jako přípravu na Liberec," uvedl Horák.