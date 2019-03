Běhal mi mráz po zádech, přiznal Hložek. Je z něj nejmladší střelec v historii ligy

před 29 minutami

Jeden z prvních momentů šlágru 24. kola fotbalové ligy mezi Spartou a Plzní. Šestnáctiletý Adam Hložek podstoupil tvrdý souboj s o čtrnáct let starším Radimem Řezníkem. O deset minut později stejný hráč předskočil plzeňského obránce, hlavou poslal domácí do vedení a nasměroval je za jednoznačným vítězstvím 4:0.

V soubojích s třiatřicetiletým soupeřem Hložek ukázal své přednosti. Odvahu, tvrdost i tah na branku. Když v 81. minutě střídal, Letnou burácelo jeho jméno.

"Je to krásný pocit. Byl jsem v úplné euforii, běhal mi mráz po zádech," líčil po zápase. V 16 letech, 7 měsících a 15 dnech se stal nejmladším střelcem samostatné české ligy, překonal Tomáše Pilíka.

Jeho branka se nakonec ukázala jako vítězná. "Byl to důležitý gól, ale ještě důležitější jsou tři body a výhra 4:0," držel se po utkání mladý záložník nohama na zemi.

Trenér Sparty Zdeněk Ščasný na adresu svého svěřence nešetřil chválou. "Hložek je mimořádný talent. Znovu říkám, že hraje, protože si to zaslouží. Ne proto, že je mu šestnáct. To, že je tak dobrý, není najednou. Je stejný na tréninku jako v zápase. Nemá strach, není bázlivý. Naopak je sebevědomý a silný na míči," vyjmenoval Ščasný schopnosti šestnáctiletého talenta.

Bránil se ale srovnání Hložka s mladým Tomášem Rosickým. "Rosický a Hložek jsou podobní jen věkem. Hložek teď hraje z levé strany, Rosický byl zase střední záložník. Tomáš byl zcela mimořádný hráč, měl v sobě něco úplně jiného," porovnal oba hráče Ščasný.

Krajní záložník přiznal, že nečekal, že by se ve Spartě mohl tak brzo dostat do základní sestavy. "Neočekával jsem to. Je to pro mě velká čest a odměna za tvrdou práci," těšilo Hložka.

Nejmladší hráč na trávníku odehrál skvělý zápas, ale Sparta podala i dobrý týmový výkon. Dařilo se Guéloru Kangovi, který se vrátil do sestavy, i Michalu Sáčkovi. Naopak Plzeň byla v zápase velmi nevýrazná a Letenští ji jasně přehráli.

"Už od zimní přestávky jsme dost pracovali na taktice a Bořek Dočkal tomu hodně pomohl. Teď to šlape," pochvaloval si Hložek. K prvnímu gólu mohl přidat i druhý, ale brankář Aleš Hruška jeho pokus tak tak vytáhl nad. "Hraju nalevo, takže si můžu jako pravák míč navádět do středu hřiště na střelu silnější nohou," vysvětlil Hložek své časté pokusy.

Zatímco na hřišti působí tento teenager velmi sebevědomě, mimo něj je tichý. Nezdá se, že by mu úspěšný start do jarní části sezony stoupl do hlavy. "Před zápasem jsem byl i docela dost nervózní, ale od prvního hvizdu to ze mě spadlo," usmál se hrdina utkání.