Hložek jde do Leverkusenu. Sparta dostane přes půl miliardy korun

Český fotbalista Adam Hložek odchází podle informací německého portálu sport1.de do Bayeru Leverkusen. Smlouvu by měl podepsat do roku 2027, Sparta za něho dostane 22 milionů korun (v přepočtu asi 540 milionů korun).

Hložek, který v červenci oslaví dvacetiny, debutoval v lize za Spartu už jako šestnáctiletý. Pyšnit se může několika ligovými rekordy. Je nejmladším střelcem gólu v historii (16 let a 7 měsíců), nejmladším střelcem hattricku a i nejmladším králem kanonýrů. V české lize odehrál 105 zápasů a vstřelil 34 gólů. Adam Hlozek (19/Prag) wechselt zu Bayer Leverkusen. Die #Werkself zahlt nach @SPORT1-Infos rund €22m für das tschechische Sturmtalent. Vertrag bis 2027. Hlozek war auch Kandidat bei #BVB & #Bayern, aber nicht Prio 1. Lucas Alario soll den Verein im Gegenzug verlassen. ⚫️🔴 — Patrick Berger (@berger_pj) May 25, 2022 V reprezentaci má bilanci 14 zápasů a jeden gól. Představil se i minulý rok na Euru a přispěl k postupu českého výběru do čtvrtfinále. V Leverkusenu už působí jiný český útočník Patrik Schick, jenž v uplynulé sezoně nastřílel 24 gólů a byl druhým nejlepším kanonýrem bundesligy.