Jednou to vyšlo, podruhé ne. Haraslín v dramatu riskoval, už to opakovat nechce

Střídající kapitán Lukáš Haraslín proměněnou penaltou ve třetí minutě nastavení rozhodl o domácí výhře fotbalistů Sparty 3:2 nad Mladou Boleslaví ve 2. kole první ligy. Devětadvacetiletý slovenský křídelník překonal gólmana Aleše Mandouse, na něhož taktéž z pokutového kopu v nastavení vyzrál i v předloňském zářijovém derby na Slavii.

Haraslín nastoupil v 53. minutě za nepříznivého stavu 1:2. Krátce po příchodu na hřiště Jan Kuchta po jeho centru srovnal, v nastavení pak sám dokonal obrat. "Samozřejmě to byly nervy, ale stále jsem se snažil držet čistou hlavu. Šel jsem kopat podruhé v nastaveném čase proti Mandymu. Poprvé to bylo na Slavii před vyprodaným Edenem, dnes jsem to kopal na naši útočnou stranu," řekl Haraslín.

"Ani nevím, která situace byla těžší. Asi jsem trochu čekal, že půjde do strany, protože právě tam jsem mu to kopnul při předchozí penaltě. Takže jsem se rozhodl takto," doplnil současný kapitán Sparty, který v tehdejším derby srovnal dokonce až v 11. minutě nastavení na konečných 1:1.

"Vršovický dloubák" po vzoru legendárního Antonína Panenky mu s přehledem vyšel. "Myslím si, že jsem se už dvakrát snažil dát panenku. Jednou mi to vyšlo, pak ne a teď mi to zase vyšlo. Další dloubák asi dávat nebudu," uvedl s úsměvem Haraslín. "Bylo to jeho rozhodnutí. Byl jsem klidný, věděl jsem, že skóruje," prohlásil trenér Sparty Brian Priske.

Haraslínovi se utkání zamlouvalo. "Viděli jsme výborný ofenzivní fotbal z obou stran. Musím pochválit i Mladou Boleslav. Po dlouhé době jsem viděl mužstvo, které přijelo na Letnou a chtělo hrát fotbal, neodkopávalo. Hlavně první poločas, kdy si věřili," řekl Haraslín.

"Dlouho už jsem na Letné neviděl tak pěkný fotbal, pokud nepočítám zápasy v Lize mistrů, ale v domácí lize. Klobouk dolů před nimi, udělali velký kus práce. Pro oko diváka byl zápas pěkný. Jsme samozřejmě rádi, že se štěstí přiklonilo na naši stranu a zápas jsme zvládli," doplnil slovenský reprezentant.

Pražané zvítězili v nové sezoně až na třetí pokus, v součtu s minulým ročníkem pak dokonce premiérově od 23. dubna a po osmi soutěžních utkáních. "Někde vzadu v hlavách jsme měli to, že delší dobu jsme nevyhráli soutěžní zápas. Měli jsme na to ideální příležitost doma na Letné proti dobrému soupeři z Boleslavi. Věděli jsme, že se hlavně musíme naladit na čtvrteční zápas (odvetu 2. předkola Konferenční ligy s Aktobe), který bude náročný. Potřebovali jsme ale zvládnout i ten dnešní," řekl Haraslín.

"Jsem velmi rád, že každý jsme to odpracovali na 100 procent. Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát po lepším výkonu z naší strany. Jsme velmi rádi za tři body a hlavně za to, že jsme se dobře nastavili na čtvrteční zápas," prohlásil bývalý hráč Lechie Gdaňsk nebo Sassuola.

Priske vysvětlil jeho nasazení až od druhého poločasu. "Cítil jsem, že Šulo v prvních dvou zápasech odehrál pravděpodobně víc minut, než měl. Po zápase v Aktobe toho měl dost. Cítil jsem, že by to na něj bylo až moc, kdyby hrál i dnes od začátku. Kvůli zranění se zapojil do přípravy o něco později. Všichni známe jeho kvality," uvedl osmačtyřicetiletý Dán.