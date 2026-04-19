Hapalovu premiéru v Sigmě okořenily červené karty. Olomouc po obratu zdolala Slovácko

Fotbalisté Olomouce v premiéře pod vedením dočasného trenéra Pavla Hapala porazili po obratu v 30. kole první ligy oslabené Slovácko 2:1.
Hosté vedli zásluhou proměněné penalty Michala Trávníka, s odpovědí ale přišel Václav Sejk. V 36. minutě uviděl červenou kartu Patrik Blahút.
Domácí početní výhodu zužitkovali v nastavení úvodního dějství, kdy se z pokutového kopu prosadil Dominik Janošek. V závěru byl vyloučen i hostující obránce Filip Vaško.
Sigma zvítězila v nejvyšší soutěži po třech zápasech a ze sedmého místa se kolo před koncem základní části bodově dotáhla na pátý Liberec a šestý Hradec Králové, který má k dobru odpolední zápas s vedoucí Slavií.
Hanáci tak ještě můžou pomýšlet na účast v elitní nadstavbové skupině o titul. Naopak Slovácko v lize pětkrát za sebou nezvítězilo a poslední čtyři kola prohrálo. Nadále mu patří první barážová příčka, na třinácté Teplice ztrácí šest bodů, od přímého sestupu ho dělí tři body.
Olomouc poprvé po nedělním odvolání trenéra Janotky vedl generální sportovní manažer Hapal, který v minulosti za Sigmu hrával. Ligový debut si odbyl brankář Slovácka Urban.
Ve druhé minutě Janošek z přímého kopu místo centru překvapivě vystřelil, míč však zamířil těsně nad horní tyč. V osmé minutě domácí Sylla špatně rozehrál a poté fauloval ve vápně unikajícího Ouandu.
Nařízený pokutový kop s přehledem proměnil Trávník a druhou trefou v ligové sezoně poslal Slovácko do vedení.
To však hostům vydrželo jen osm minut, poté se do úniku dostal Sejk a pod nohama bránícího hráče zamířil přesně k zadní tyči. Od zimního příchodu skóroval v lize za Olomouc podruhé.
Po 35 minutách hry Blahút ve skluzu tvrdě fauloval Hadaše a rozhodčí Starý mu po přezkoumání videa udělil červenou.
Vyloučen byl po zahrání rukou mimo vápno také olomoucký brankář Koutný, ale červená karta byla po zhlédnutí videa odvolána, protože gólmana české reprezentace do 21 let zasáhl míč do těla.
Už během početní výhody zakončil Sejk do břevna. Videorozhodčí zasáhl do hry ještě před koncem poločasu i do třetice a opět ve prospěch domácích. Střelu Barátha mířící do branky totiž zastavil rukou Vaško.
K nařízené penaltě se postavil Janošek a také on nedal brankáři šanci zasáhnout. I on se v ročníku nejvyšší soutěže prosadil podruhé.
Ještě v nastavení úvodního poločasu olomoucký stoper Lurvink zblízka netrefil odkrytou branku hostů. Na začátku druhého dějství Urban úspěšně zasáhl proti Králově hlavičce. Ještě lepší zákrok pak předvedl proti Sejkovi.
Za domácí pak mohli krátce po sobě skórovat Kliment s Ghalim, ale brankář Urban v obou situacích dobře zasáhl. V závěrečných minutách bylo i přes početní nevýhodu aktivnější Slovácko.
Z dálky vyslal na Koutného tvrdou střelu střídající Šviderský, jenže domácí gólman obstál. Těsně vedle pravé tyče skončila střela Havlíka.
V závěrečných minutách tvrdě fauloval v pokutovém území Vaško Ghaliho, situaci však předcházel ofsajd. Rozhodčí po konzultaci u videa odvolal pokutový kop, červenou kartu pro Vaška však ponechal.
Olomouc nepodlehla v lize Slovácku poosmé v řadě. Slovácko venku v nejvyšší soutěži vyhrálo jediný z 15 zápasů v ročníku a získalo tam jen osm z celkových 23 bodů.
30. kolo první fotbalové ligy:
Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko 2:1 (2:1)
Branky: 16. Sejk, 45.+3 Janošek z pen. - 8. Trávník z pen. Rozhodčí: Starý - Slavíček, Ježek - Orel (video). ŽK: Sylla, Jásir - Horák, Ouanda. ČK: 36. Blahút, 86. Vaško (oba Slovácko). Diváci: 4236.
Olomouc: Koutný - Lurvink, Sylla (46. Slavíček), Král - Hadaš, Baráth, Janošek (74. Jezierski), Šturm - Krivak (62. Ghali), Kliment (74. Jásir), Sejk (90.+1 Růsek). Trenér: Hapal.
Slovácko: Urban - Vaško, Rundič, Stojčevski (62. Koscelník) - Ndefe, Havlík, Trávník (74. Šviderský), Blahút - Horák (62. Krmenčík), Suchan (46. Ndubuisi), Ouanda (83. Ceesay). Trenér: R. Skuhravý.
Tabulka:
1.
Slavia
28
20
8
0
60:20
68
2.
Sparta
29
19
6
4
60:31
63
3.
Jablonec nad Nisou
29
15
6
8
40:31
51
4.
Plzeň
28
14
8
6
49:33
50
5.
Liberec
29
11
10
8
41:29
43
6.
Hradec Králové
28
12
7
9
40:33
43
7.
Olomouc
29
12
7
10
33:32
43
8.
Karviná
29
12
3
14
43:48
39
9.
Pardubice
28
9
8
11
35:45
35
10.
Zlín
29
9
7
13
36:45
34
11.
Bohemians 1905
29
9
6
14
24:35
33
12.
Mladá Boleslav
29
7
11
11
41:52
32
13.
Teplice
29
6
11
12
29:37
29
14.
Slovácko
29
5
8
16
25:43
23
15.
Ostrava
29
5
7
17
25:44
22
16.
Dukla
29
3
11
15
18:41
20
