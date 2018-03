Hapal je férový a pozitivní, ale nebojí se ani čistek. Hvězd Sparty se nezalekne, říká Papadopulos

před 4 hodinami

Pro Spartu je Pavel Hapal ideální volbou. O tom je přesvědčen útočník Michal Papadopulos, který osmačtyřicetiletého kouče velmi dobře zná.

Praha - Baník Ostrava, Mladá Boleslav a naposledy Zaglebie Lubin. Zkušený útočník Michal Papadopulos se s Pavlem Hapalem potkal hned ve třech angažmá, je pro něj zlomovým koučem jeho kariéry.

Nyní Hapal míří do Sparty. Ideální volba, vzkazuje Papadopulos do Prahy.

"Spartu jsem nesledoval tak často, ale co jsem měl možnost vidět ukázky z posledních zápasů - letenská kabina mi přišla rozdělená na Čechy a cizince. Což samozřejmě není ideální. Pokud to tam má někdo stmelit, tak je to Pavel Hapal," říká dvaatřicetiletý útočník, který v současné době střílí góly za polské Gliwice.

Sparta působí rozklíženě, po odchodu Andrey Stramaccioniho bude potřeba nastolit v kabině pořádek. "Pan Hapal je hodně lidský, kabinu dokáže strašně stmelit, v tom vždycky byla jeho největší síla. Na druhou stranu je schopen sáhnout i k nepříjemným věcem, a pokud se někdo nedokáže podřídit jeho pravidlům, neřeší, jestli hráč stál sto milionů, nebo přišel z juniorky," dodává Papadopulos.

Sám prý dostal několikrát pořádný ceres, třeba o poločase, když se mu úplně nedařilo. Proti kouči se ale nikdy nezatvrdil, věděl, že s ním jedná na rovinu.

"Pan Hapal dokáže říct věci tak, jak jsou. Jak ty pozitivní, tak i nepříjemné. Člověk pak bere všechno jinak, když mu to trenér řekne do očí. Za to jsem si ho strašně vážil, ale nejen já - vážila si ho celá kabina. Vždycky do ní dokázal vnést pozitivní atmosféru," pokračuje útočník, který za svou kariéru prošel řadou zahraničních klubů, mimo jiné byl jako mladíček na hostování v Arsenalu.

Podle Papadopulose působí na fotbalisty i to, že je Hapal impulzivním typem kouče, zápasy prožívá, ve vylajnovaném obdélníku před střídačkou pobíhá a svěřence burcuje. Svou energii tím přenáší na hřiště.

Hapal má rád ofenzivní fotbal, ale všechno staví na perfektní defenzivě. Vepředu pak nechává kreativním fotbalistům volnost, aby tam prodali svoje individuální dovednosti.

"Hodně se soustředí na kvalitní přípravu, ale není to tak, že by usadil kluky na celé dopoledne před videem. Moc dobře ví, že málokterý hráč udrží u videa pozornost dvě hodiny. Když to beru ze své osobní zkušenosti, tak patnáct dvacet minut je tak akorát," směje se muž, který má i šest startů za českou reprezentaci.

V klubu se potkali naposledy v roce 2012 v Zaglebii Lubin. Papadopulos pod ním odkopal celou sezonu, na začátku té následující ale Hapal dostal výpověď. Stačila dvě kola, dvě porážky a úspěšný trenér se musel pakovat.

Pro hráče to byl šok. Kabina za Hapalem stála a nikdo si nedokázal představit, že by se měnil kouč.

"V Lubinu to bylo tenkrát docela nešťastné. Klub procházel špatným obdobím, změnil se prezident. První dvě kola se nepovedla a nové vedení podlehlo tlaku fanoušků, kteří naléhali na změnu, aby se výsledky obrátily. Bylo to unáhlené a později, když jsem tam ještě působil, tak toho v klubu litovali," říká Papadopulos.