Ben Chaimovy výkony nejsou optimální, říká Hapal. Hráče překvapil kondičním cvičením

před 23 minutami

Trenér Sparty Pavel Hapal byl rád, že jeho tým konečně zlomil nepříznivou sérií a pod jeho vedením poprvé vyhrál. Osmačtyřicetiletý kouč ale ví, že příští týden v Plzni čeká jeho svěřence daleko těžší utkání.

Jak hodnotíte zápas proti Dukle?

Měli jsme znovu ve druhé půli takovou hluchou pasáž hned na začátku, ale vytvořili jsme si tam náznaky šancí, které jsme měli lépe zakončit. Naopak první půle byla z naší strany velmi dobrá, dobře jsme se pohybovali, byli jsme silní na míči. Není to jednoduché takhle běhat 45 minut v kuse.

Co říkáte na výkon Ben Chaima, který dostal více prostoru než David Lafata?

Ben Chaim nám měl pomoct v přechodu do systému 4-3-3. Nebylo to tak, že Lafata tam neměl jít, měli jsme to střídání nachystané. Ben Chaimův výkon nebyl optimální, u něj je to o lepším řešení v klíčových situacích. Když může střílet, nahrává a opačně.

Měli hráči ty nepovedené druhé poločasy v hlavách?

Hráči se prali celý zápas, určitě o těch druhých poločasech věděli. Ale dneska to zlomili bojovností. Věřím, že se to dneškem otočí, někdy k tomu zkrátka potřebujete i trochu štěstí.

Tým pod vašim vedením poprvé vyhrál. Myslíte si, že vás to odrazí k lepším výsledkům?

Měli jsme zvítězit všechny tři zápasy pod mým vedením. Možná až na duel v Teplicích, tam jsme byli od výhry asi nejdál. Já pochopitelně doufám, že se mužstvo nastartuje k nějaké delší vítězné sérii.

Před druhou půlí jste hráčům nachystali menší kondiční cvičení. Co bylo jeho cílem?

Chtěli jsme dát hráčům impuls, aby zkrátka věděli, že začíná druhý poločas a musí být připravení od prvních minut. Vymysleli jsme to s asistenty během týdne, když jsme přemýšleli, co s výkony ve druhé půli budeme dělat.

Jak hodnotíte výkon Srdjana Plavšiće?

Plavšić hraje výborně ve všech zápasech pod mým vedením. Je nesmírně platný, dneska dal gól, navíc na jeden přihrál. Je velice hbitý a já s ním byl velmi spokojen.

Myslíte si, že má Sparta ještě šanci skončit druhá?

Vůbec se nebudeme dívat na druhé místo, díváme se na další duel v Plzni. My to nemáme ve svých rukách a když nezvládneme své vlastní zápasy, tak stejně budeme bez šance.

Kapitánem jste určil Josefa Šurala oproti Václavu Kadlecovi. Co vás vedlo ke změně?

Nic konkrétního. Šural byl kapitánem i v kabině, dali jsme mu kapitánskou pásku, nechali jsme ho organizovat standardní situace. Jsem rád, že to zvládl, navíc s dvěma góly na kontě.

Jak to před šlágrem v Plzni vypadá se sparťanskou marodkou?

Někteří hráči nám pro dnešní duel chyběli, nebo museli střídat. Jde hlavně u Costu, Vaška Kadlece a Martina Frýdka. U Costy nevím, asi to tak vážně nebude, mohl by být ready na další zápas, Kadlec má nějaké střevní potíže, proto dneska střídal už o poločase. Frýdek měl nějaké potíže po krvavém střetu v Teplicích, v týdnu se mu motala hlava, ale také věřím, že bude ready už na další duel v Plzni.