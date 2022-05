Grégr: Za výkon polského rozhodčího jsem se styděl. Být to Čech, dostal by flastr

Nominace polských sudích na nejdůležitější zápas aktuálního ročníku fotbalové Fortuna:Ligy mezi Slavií a Plzní (1:1) nebylo šťastným řešením. Tvrdí to Ivan Grégr, muž, který ve své době patřil mezi nejlepší světové sudí a jenž má na kontě více než 60 mezistátních utkání.

Jak hodnotíte výkon polských rozhodčích v nedělním utkání Slavie a Plzně?

Pořád jsem toho ještě plný. Od (pondělního) rána mi volají známí, lidé z fotbalu i rozhodčí, chtějí slyšet můj názor.

A ten je jaký?

Pana rozhodčího Frankowského osobně neznám, ale je mi stydno za jeho výkon. Kdybych mohl běhat, tak bych ten zápas hůř neodpískal ani ve svých osmdesáti letech. Za našich dob bychom za takové představení dostali stopku, počítám tak na čtyři zápasy.

Co vám na jeho výkonu vadilo?

Každý udělá chybu. Přehlédne faul, ruku, protože měl zrovna špatné postavení. Pan rozhodčí Frankowski ale neměl zápas pod kontrolou už od začátku. Byl nejistý, což hráči vycítí po pár minutách a dokážou toho po zbytek utkání využívat. Hru kouskoval, nenechal ji plynout, plných deset minut v součtu se zkoumalo video.

A co jste říkal penaltovému závěru?

Já bych ani jeden ze zákroků jako nedovolený neposoudil. Při faulu Oscara na Trusu bylo evidentní, že mu situace přišla vhod, píšťalku měl v ústech velmi rychle, zřejmě tím kompenzoval předchozí verdikt. Jeho jediné štěstí je, že je cizinec - pokud by zápas tímto způsobem odřídil český rozhodčí, schytal by to ze všech stran.

Jste proti nasazování zahraničních sudích na klíčové zápasy?

Jsem, považuji to za degradaci českých sudích. Nedávno jsem o tom mluvil s Radkem Příhodou (šéf komise rozhodčích), říkal mi, že je potřeba prostor pro to, abychom si tady v Čechách připravili špičkové arbitry na podobné duely, a že příští rok se už obejdeme bez zahraniční výpomoci. Je pravda, že sudí Marciniak odpískal březnové derby výborně, ale také je to polská jednička. Výkonu Pawla Raczkowského (Plzeň - Slavia) už se něco vytknout dalo a nedělní výkon pana Frankowského? Lépe by to zvládla celá řada našich mladých rozhodčích. A přitom polští sudí stáli na jeden zápas 300 000 korun…

Motivem komise rozhodčích může být i to, že někteří elitní čeští rozhodčí mají ještě z dob působení místopředsedy FAČR Romana Berbra blízké vztahy s kluby, zatímco zahraniční arbitři by měli být jistou zárukou nezávislosti.

Ano, to chápu. Sami rozhodčí by si ale měli uvědomit, že ty kluby je potřebují jen na dvě hodiny, pak už jsou jim k ničemu. Je potřeba si vychovat mladé, kvalitní sudí, abychom se nemuseli obracet s žádostí o pomoc do zahraničí.

