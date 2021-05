Gebre Selassie jedná s Libercem, trenér Hoftych věří v jeho příchod

Fotbalista Theodor Gebre Selassie je podle všeho blízko k tomu, aby se v létě vrátil do Liberce, odkud v roce 2012 odešel do zahraničí.

Čtyřiatřicetiletý bývalý český reprezentant, kterému po sezoně vyprší smlouva v Brémách, už se Slovanem jedná. Trenér Severočechů Pavel Hoftych se zkušeným bekem v tomto týdnu mluvil a pevně věří, že Gebre Selassie jeho tým v létě posílí.

"Theo dal jasně najevo, že se mu už nechce nikde cestovat. V Liberci má rodinu, chce se tam vrátit, odvedl tam skvělou práci. Já a vedení jsme s ním už delší dobu ve spojení," řekl Hoftych při on-line tiskové konferenci po porážce 0:3 na hřišti Bohemians 1905 v utkání 31. ligového kola.

"Já jsem s ním mluvil naposledy tři dny zpět. Bavili jsme se i o pozici v týmu a postech, které je momentálně schopen hrát. Pevně věřím tomu, že se Theo k nám v létě přidá. Že spolu budeme pracovat a uděláme v Liberci ještě skvělou práci," dodal kouč Slovanu.

Gebre Selassie působil v Liberci v letech 2008 až 2012 a se Slovanem získal v sezoně 2011/12 český titul. Předtím hrával za Slavii Praha, Jihlavu a Velké Meziříčí. V Brémách se Gebre Selassie vypracoval až na zástupce kapitána. Za českou reprezentaci odehrál pravý obránce 54 utkání a dal v nich tři branky.

"Je to výborný člověk jak fotbalově, tak charakterově. Myslím, že takoví hráči by se měli vrátit do klubu, kde působili, pokud chtějí, a pomoci mu do budoucna. Theo se sám vyjádřil, že by byl rád, kdyby v klubu pracoval i po skončení kariéry. Já budu první, kdo bude rád, když ho uvítáme," dodal Hoftych.