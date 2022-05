Galásek povede v neděli Baník naposledy, pak se vrátí do Německa

U ostravských fotbalistů po sezoně skončí trenér Tomáš Galásek, naposledy je povede v neděli na hřišti mistrovské Plzně. Poté se z rodinných důvodů vrátí domů do Německa. Baník o tom informoval na klubovém webu. O jeho nástupci jedná.

Devětačtyřicetiletý bývalý reprezentant v Ostravě větší část sezony působil jako spolupracovník Ondřeje Smetany a po jeho odvolání se stal hlavním koučem. V nedělním posledním ligovém kole nadstavbové skupiny o titul v Plzni se s Baníkem rozloučí, s týmem obsadí konečné páté místo.

"Ten rok byl pro mě velmi inspirující a obohacující a zároveň vyčerpávající, hodně mi to dalo. Rodinu mám ale v Německu a postupem času mi začala hodně chybět. Cítím potřebu jí vrátit, co pro mě v průběhu fotbalové kariéry obětovala, a to byl důvod, proč jsem se teď rozhodl vrátit domů," vysvětlil Galásek.

O tom, že zamíří do Německa za rodinou, měl jasno už dříve. "Tomáš tady nechává kus dobře odvedené práce i své nezaměnitelné energie a pozitivního myšlení. Už s předstihem nás informoval, že ho to táhne domů k rodině a po sezoně se hodlá vrátit," řekl sportovní ředitel klubu Alois Grussmann. "Rozcházíme se v dobrém a uvidíme, co přinese čas. Třeba se jednou někdy naše cesty znovu protnou," dodal.