Zranění Provoda je žalostné. Jablonec jede, Sparta už moc šancí nemá, říká Fukal

"Sparta má na odsunutí Jablonce ze druhého místa už jen málo zápasů," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz její bývalý obránce a český reprezentant Milan Fukal.

Po zisku titulu se stávalo, že mužstvo polevilo a nabíralo i nečekané porážky, jako dříve Spartě nebo nedávno Plzni. V případě Slavie se toho však neobávám. Kluci si chtějí odpočinout, to je po náročné sezoně pochopitelné, ale pořád je žene vidina rekordu, který prodlužují, a chtějí dokončit ročník bez porážky. Tím by jenom demonstrovali svoji sílu a vlastně nadřazenost. Přesně takový byl i zápas v Olomouci.

Související Plzeň povede bývalý kouč reprezentace a někdejší opora Sparty Michal Bílek

Nesmírně líto je mi Lukáše Provoda. Operace kolena je pro něj tragédie. A velká ztráta pro něj, Slavii i nároďák, určitě by jel na mistrovství Evropy. Zahrát si na takovém turnaji jen jeden poločas je víc než tři sezony v české lize. Vím, o čem mluvím, na Euru 2000 jsem nastoupil na druhou půli proti mistrům světa Francii a celý zápas proti Dánsku. Pro Lukáše je to hodně žalostné a snad zranění nebude mít nějaké horší následky. Držím mu palce, ať se co nejrychleji dá opět do pořádku.

Hroznou radost mám naopak z Jablonce. Především útočníci nyní řádí. Slovenský reprezentant Ivan Schranz mojí pozornosti neunikl už v Budějovicích, jen jsem si říkal, kam půjde. Očekával jsem, že do finančně silnějšího klubu, než je Jablonec. Ale vyšlo to. Má na kontě už třináct gólů, Martin Doležal dvanáct, proti Teplicím zaznamenal hattrick, a to je právě ten rozdíl. Kdyby nebylo těchto dvou bombarďáků, pohyboval by se Jablonec okolo páté příčky a nikdo by ho neobdivoval.

Tím však nechci přehlížet ostatní hráče. Důležité góly střílí i stoper Vojta Kubista, pořád své si odvedou Tomáš Hübschman a Jakub Považanec, ve středu obrany se chytil Jaroslav Zelený, brankář Jan Hanuš dokáže lapit neuvěřitelné věci. Základem je pak výborná práce trenéra Petra Rady. Ale dva dvouciferní střelci, to je ta pravá nadstavba. Sparta by chtěla Jablonec odsunout z druhého místa, ale myslím, že zbývá málo zápasů, aby se jí to podařilo. Hodně záleží, jak dopadne dohrávka s Plzní.

Po remíze doma s Příbramí odvolalo vedení Viktorie Plzeň trenéra Adriana Guľu. Je mi to líto, protože ho považuju za dobrého trenéra po odborné i lidské stránce. Letošní rok Plzni moc nevyšel, bude ráda, když se probojuje do evropských pohárů, jinak přijde obrovské zklamání.

A před mužstvem stojí teď zásadní výzva - odložený zápas se Spartou na Letné a hlavně finále poháru doma se Slavií. Když ho zvládne, dá se jinak pokažený rok ještě zachránit. Výměna trenéra přichází s představou, že hráče, kteří nepodávali takové výkony, jaké se očekávaly, nový kouč zvedne. To však není záruka. Přicházejí Michal Bílek a jako asistent Pavel Horváth. Jistě dobrá jména, ale úkol hodně těžký.

První gól Příbrami padl po neuvěřitelném kolapsu stoperů. Pilík úplně v pohodě, z místa, hlavičkoval. To se přece nemůže stát! Stopeři si nemohou myslet "máš ho ty", v pokutovém území se musí na soupeře někdo přilepit a jít s ním do souboje. Žádné držení prostoru. To lze v poli, ale před brankou ne. Prostor vám gól nedá, ale volný hráč ano. Pro mě neodpustitelné.

Milan Fukal Věk: 45 let Někdejší důrazný stoper. Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil celkem šest sezon - nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Z národní tým nastoupil k 19 reprezentačním zápasům.

Chyb stoperů bylo ovšem víc. Brněnský Hlavica namazal malou domů mladoboleslavskému Drchalovi, liberecký Jugas poslal do šance útočníka Bohemians Pulkraba a toho pak fauloval na pokutový kop brankář. Moderní trend je neodkopávat, neztrácet zbytečně míč, hrát na brankáře i za cenu rizika. Moc tomu nerozumím, to riziko je opravdu velké, a jak vidno, často se to nevyplácí.

Za mé doby ve Spartě kopal Jirka Novotný, který měl skutečně výbornou rozehrávku. Slavia měla dva technické stopery Luboše Kozla a Honzu Suchopárka. Míra Kadlec také s míčem uměl hodně. Ale všichni raději poslali v nouzi míč na tribunu, než aby došlo k takovému kiksu. Jistota především. Podle mého ani hráči to tak hrát nechtějí, ale trenéři to od nich vyžadují. Je to moderní trend, kterému, jak už jsem říkal, tolik nerozumím.

Když jsme ještě u stoperů, tak naprosto neuvěřitelnou věc předvedli obránci Baníku Ostrava před druhým gólem Sparty. Srazili se a Bořek Dočkal šel sám na brankáře. To je otřesný příklad nekomunikace, nedohody, jak jeden neví o druhém, co udělá. Když jdu do souboje, musím také mít přehled o situaci okolo sebe. Nevzpomínám si, kdy bych něco podobného na prvoligové úrovni viděl.

Prvním sestupujícím je Opava. Mrzí mě to. Krásný stadion, fotbalové prostředí, rád jsem tam hrál. Divím se ovšem tomu, že byl odvolaný z pozice sportovního ředitele Pavel Zavadil. Místní legenda. Když se propustí trenér, budiž, stane se, někdy se taková situace nedá jinak řešit. Ale sportovní ředitel?

Zanechal aktivní činnosti, aby klubu pomohl, a vedení ho po čtyřech měsících propustí. Tady je jasné, že něco nefunguje, že chybí odbornost. Přeju Opavě, aby se rychle vrátila, ale napřed si bude muset vyřešit vztahy uvnitř.