Komentář: Zápas Příbrami a Sparty postrádal smysl. Pardubice táhne Rum junior

Milan Fukal

Velice příjemným překvapením jsou pro mě Pardubice. I když vyhrály druhou ligu poměrně suverénně, sedm bodů na nováčka je úctyhodný počin, který upřímně málokdo čekal. Zvláště když ani nehrají na svém stadionu a jsou v azylu v bohemáckém Ďolíčku, říká v komentáři pro Aktuálně.cz bývalý reprezentant Milan Fukal.

V Pardubicích nyní panuje obrovská euforie, fanoušci za mužstvem jezdí. Samozřejmě jsou tu obavy, jestli jim to vydrží, ale já se nebojím.

V šatně to viditelně funguje. Mužstvo nenabízí žádná oslňující jména, ale sešli se poctiváci, kteří nic nevypustí. Zdravé jádro patrně tvoří několik silných osobností, já osobně poznal Pavla Černého mladšího.

Znám dobře jeho tátu zvaného ´Rum´, tuhle přezdívku převzal i syn, s nímž jsem se setkal při působení v Hradci Králové. Je po tátovi celkem tichý, moc toho nenamluví, ale zřejmě dovede předat na druhé sebedůvěru a fotbalové zkušenosti jiným způsobem. Kluci od něj mohou mnoho odkoukat a učit se.

Pořád přemítám, zda zápasy jako Příbram proti Spartě vůbec hrát. Domácí měli sedm hráčů, u nichž se našel koronavirus, pro trenéra Pavla Horvátha bylo obtížné postavit tým a zvláště proti Spartě.

Základní sestava mu chyběla a bylo to znát. Já bych takový zápas raději odložil, neukazuje to, kde se mužstvo nachází, jakou má kvalitu. Vím, že nikdo neodhadne, kam nás tahle situace dostane, zda se liga vůbec dokončí. Ale snad by se našly ještě nějaké termíny, aby střetnutí měla smysl. Šel bych do risku a nechal týmy nastoupit, až budou mít zdravé hráče a budou v plné síle.

Už pátý zásah v probíhajícím ročníku si připsal sparťanský útočník Lukáš Juliš. Vím od trenéra Václava Kotala, že má v sobě ohromný potenciál, nevadí mu, jestli zakončuje levou, pravou, hlavou, umí si najít místo pro zakončení. Pozvolna vyzrává do výborného střelce, k umění dávat góly potřebujete nabrat zkušenosti a něco odehrát. Nyní je navíc v týmu, který šlape, našel si v něm svou pozici. A jsem přesvědčen, že ve střeleckých úspěších bude pokračovat.

Milan Fukal Věk: 45 let Někdejší důrazný stoper. Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil celkem šest sezon - nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Z národní tým nastoupil k 19 reprezentačním zápasům.

Spartě držím palce, aby nadále podávala tyto výkony a vyhrávala. V posledních letech v lize vládly Slavia Praha a Viktoria Plzeň, nyní se mezi ně dostává i Sparta a jsem rád, že je konkurenceschopná. Jenom to naši nejvyšší soutěž osvěží, když o titul bude usilovat více mančaftů.

Dva góly v jednom zápase vstřelil poprvé v kariéře slávistický stoper Ondřej Kúdela. Jako bývalý stoper musím tento zápis jenom pochválit. Někdo namítne, že první dal z penalty, ale i ta se dá zahodit. Navíc prokázal, že mu trenér i mužstvo věří, když jde na ni za nerozhodného stavu. A taky má odpovídající kopací techniku a je nepochybně silný mentálně. Je fajn, když obránce vstřelí dva góly.

V mých očích je Ondra Kúdela výborný fotbalista. Spousta fanoušků už si myslela, že je za zenitem, ale svou fotbalovou i lidskou kvalitu si drží. Ukazuje se, že jeho práce je hodně poctivá - a pořád se mu to vrací.