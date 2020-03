Derby odhalí velikost Trpišovského, říká Fukal. Spartu podle něj sráží vlastní chyby

Michal Muzikant

Poslední vítězství v derby slavila Sparta v březnu roku 2016. V neděli bude mít šanci ukončit třízápasovou nadvládu Slavie, protože, jak se shodují experti, ani jeden z týmů není v optimálním rozpoložení.

"Situace je jiná než na podzim. Zápas může vrátit Slavii do správných kolejí, nebo naopak posunout Spartu po zápase s Ostravou zase o něco dál," myslí si někdejší fotbalista Sparty Milan Fukal.

"Favoritem není nikdo. Je to padesát na padesát," shodují se Fukal a Pavel Kuka, který dodává, že jediné, co hraje pro Slavii, je domácí prostředí a podpora fanoušků.

A i kdyby některý z týmů byl favoritem, v derby to nehraje takovou roli. "Jedná se o specifický zápas, který rozhodují momenty, na něž se nedá připravit, a hlava. Někteří hráči jsou náchylní na vypjatost utkání. Očekávám vyrovnaný zápas, který rozhodnou detaily," myslí si bývalý hráč Slavie Kuka.

Oba celky si představovaly odlišný vstup do jarní části soutěže. Slavii opustily hvězdy v čele se Součkem, Škodou a Hušbauerem a na jaře hned dva ze tří zápasů prohrála. "Teď se ukáže velikost kouče Trpišovského a jeho realizačního týmu, protože se hráčům tolik nedaří a trenéři to musí stmelit," míní Fukal.

Místo opor přišli mladí a nezkušení hráči, kteří se mohou představit v jejich prvním derby. "Z vlastní zkušenosti vím, že je to pro mladé hráče těžký zápas, ale zkušené mužstvo nemá ani Sparta," ví Kuka.

V minulých soubojích pražských "S" těžili sešívaní hodně ze standardních situací. "Ale s odchodem zmiňovaných hráčů už tam taková síla není," míní jednapadesátiletý bývalý útočník. S tím však Fukal nesouhlasí: "Sparta se sráží sama svými chybami. Musí být koncentrovaní od začátku do konce při každé banální situaci. Jedině tak mohou uspět."

Pokud se jejím hráčům utkání povede, mohou navázat na povedené středeční utkání s Baníkem Ostrava. "Byly tam už momenty, kdy mi přišlo, že hráči pochopili, co po nich trenér Kotal chce," přiznává Fukal. Proto společně s Kukou očekává totožnou sestavu Letenských: "Sparťanský kouč je tradiční a dbá na to, když se hráčům daří. Málokdy sestavu výrazně mění."

Ani jeden si však nemyslí, že by kvůli pohárovému zápasu měla mít Sparta navrch. Naopak u Slavie změny v základní jedenáctce očekávají. "Neznám zdravotní stav hráčů, ale věřím, že se ti, co chyběli, dali dohromady. Trenér Trpišovský nasadí to nejlepší, co bude mít k dispozici," doufá Kuka.

A co tedy rozhodne? "Hráči se musí vyvarovat nekoncentrovanosti, různých diskuzí a hrubých faulů," popisuje Kuka, který věří ve výhru Slavie. Fukal zase nabádá k jednoduchosti, obzvláště ve chvílích, kdy se nedaří: "V derby nerozhodují ideální fotbalové akce, ale bojovnost a to, že chci soupeře za každou cenu porazit. Hráči musí ukázat, že bojují za Spartu."