„Při pohledu na tabulku, kde je Sparta na čtvrtém místě, se ozývají hlasy, že by měla přehodnotit své ambice a soustředit se na boj o druhé místo. Osobně bych změnu cíle nevyhlašoval. Soustředil bych se jen na sebe, nekoukal na ostatní,“ říká bývalý český reprezentant Milan Fukal v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.
Po domácí porážce s Libercem 1:3 nastalo na Letné děsivé dusno. Fanoušci požadovali, aby hráči sundali dresy, vedení svolalo na dnešek mimořádné zasedání a odvolalo trenéra Briana Priskeho i sportovního ředitele Tomáše Rosického.
Nešlo ovšem o jedno nepovedené utkání, Sparta není konkurenceschopná bojovat o titul s největším rivalem Slavií vlastně celý podzim, tlačí se na ni další týmy. Není to lehká situace, neodvažuju se ovšem tvrdit, že odvolání trenéra je nejlepším řešením. Nejsem v šatně, nevidím, jak s hráči pracoval, jaká tam byla atmosféra. Nedivím se však nespokojenosti vedení i fanoušků.
Důvodů, proč se Spartě nedaří, je pochopitelně víc. Především hráči neustále dělají závažné chyby v defenzivě chyby. A dost velké. Brankář Jakub Surovčík mnoho vyložených šancí a nebezpečných střel soupeře zlikviduje, výsledky přesto nepřicházejí. Sparta nevyhrává. I když se hráči v obraně mění, chyby zůstávají. Opět se tedy bavíme o odpovědnosti a přístupu.
Stejné je to ovšem i v ofenzivě. Sparťané s hrdostí tvrdí, že je útočné trio John Mercado – Jonatan Brunes – Josimar Alcócer nejlepší v lize a leckteří odborníci přikyvují, ale na hřišti do moc patrné není.
Norský útočník Brunes se sice dělí se slávistou Mojmírem Chytilem a boleslavským Martinem Šubertem o první místo v tabulce střelců se sedmi zásahy, čtyřikrát se ovšem trefil do sítě Slovácka. A nyní se prosadil po rohu. K vítězství to však nevedlo a body nenaskakují.
Sparta si ze hry nevytvořila proti Liberci jedinou šanci, obávaná americká křídla byla neviditelná. Nejspíš nemají potřebnou formu a také soupeři už načetli jejich největší přednosti a dokážou jim čelit.
Zajímavý postřeh vlastně na toto téma přinesl slávistický trenér Jindřich Trpišovský. Postěžoval si na reprezentační přestávku, v Olomouci nemohl pro zatížení v mezistátních zápasech nasadit Štěpána Chaloupka, Lukáše Provoda a Daniela Šturma, Suleiman Mubarak a Pavel Kačor šli do pozice náhradníků. Stejně jako polský záložník Wiktor Nowak.
Jeho krajan Oskar Kubiak se však cítil dobře a byl přesvědčen, že těžký duel na Hané zvládne. Nebyl ale stoprocentní, trenérovi vadila především jeho pohybová stránka. Postavil ho sice do základu, v poločase ovšem vystřídal. A vzal na sebe, že hráči uvěřil, že po reprezentačním zápřahu bude opět na výši.
To se mi na Trpišovském moc líbí, že jsou pro něj všichni hráči v kádru stejně důležití. Nemá jen základní jedenáctku vyvolených, pracuje se všemi. V současném fotbale už to ani jinak nejde, proto jsou kádry tak široké.
Každý chce hrát, nikoho nebaví sedět na lavičce či dokonce na tribuně, ale po náročném programu nemusí být v optimálním rozložení. A to musí trenér vycítit.
Sparťanský kouč Priske však oba americké útočníky postavil a spoléhal na ně, třebaže jejich reprezentační odskok byl vzhledem k velkému přesunu a časovému rozdílu mnohem náročnější než u Kubiaka. Proti Liberci mnoho nepředvedli a asi se není co divit.
Slavia hodně těžké utkání v Olomouci zvládla a moc musím pochválit její defenzivu, která pracovala skvěle. Brankář Jakub Markovič si vůbec nezachytal, čelil jediné přímé střele. Všichni slávisti přistupovali k domácímu týmu s velkým respektem. Věděli, že jeho kvalita je tak silná, že je v určitých pasážích dostane i pod tlak. Nic jim však nedovolili.
Hodně se vyzdvihuje stoper David Zima. Z mého pohledu je pro mužstvo při organizaci a soudržnosti významnější kapitán Tomáš Holeš, ale Zima odvede, co je potřeba. Ukážou mu hráče, stanoví úkoly a on je s plným nasazením a odpovědností po celou hrací dobu splní.
Moc mě mrzelo, když se z italského angažmá vrátil zpátky, jsem přesvědčen, že má schopnosti v zahraničí uspět. Za velké peníze šel ven, za velké se vrátil a znovu je výraznou tváří Slavie a reprezentace. Vzhledem k jeho věku, nedávno mu bylo 26let, si ovšem myslím, že ven ještě půjde.
Olomouc poprvé vedl trenér Jaime Monroy. Uspět proti obhájci titulu a lídrovi soutěže – byť na domácí půdě – bylo velmi složité, proto hodnotit jeho přínos je hodně předčasné. Jen opakuju, že v klubu není něco v pořádku a odvolání Pavla Hapala i z pozice sportovního ředitele to jen doložilo.
Mám obavy o svůj Jablonec. Po vyřazení v MOL Cupu podlehl Artisu Brno i v lize, tabulkou klesá, už se propadl na osmé místo. Program je hodně nabitý, mužstvo mohl utavit. Jde o to, aby se ještě do konce podzimu zmátožilo a znovu se rvalo o účast v evropské soutěži. Ta je smyslem celého ročníku.
Artis si připsal první domácí ligovou výhru v historii, dosud uspěl jen na východočeské půdě v Pardubicích a Hradci Králové. Tento slepenec hráčů z nejrůznějších zdrojů, který proklouzl mezi elitu administrativní cestou a nemá vlastní stadion, prokazuje, že do soutěže patří. Po polovině základní části není na pozici odpadlého Zlína, ale drží se po boku Slovácka a Baníku Ostrava.
A znovu Baník. Neustálé se připomíná, že to u něj jde nahoru a dolů, především teda dolů. Velká škoda pro celý český fotbal, protože v něm pozici má. Aniž si to někteří uvědomují, každý fanda se nejprve podívá na svůj tým a pak se také zajímá, co Baník. A jeho pozice je opět hodně nelichotivá.
Milan Fukal
Někdejší důrazný stoper. Narodil se 16. května 1975.
Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil šest sezon. Nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Hrál i za Bohemians, Jablonec a Hradec Králové.
V české nejvyšší soutěži odehrál 197 utkání a vstřelil 20 gólů, v německé bundeslize nasbíral 109 střetnutí a devět branek.
Za českou reprezentaci nastoupil k 19 zápasům.
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