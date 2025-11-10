Fukal: Sparta? Tohle nebyl žádný zápas blbec. Vůbec jsem z ní necítil sílu a snahu

Ve šlágru kola Plzeň - Slavia padlo osm gólů. Trenéry to určitě rmoutí, protože v obraně bylo mnoho chyb, ale fanoušci si takové zápasy přejí. Určitě je to pro ně příjemnější než bezgólová nuda.
Kouč domácího týmu Martin Hyský si postěžoval, že u tří obdržených gólů byl liberijský stoper Sampson Dweh. Když už padne konkrétní jméno, je to zásadní a znamená hlubokou nespokojenost.
Inkasovaný gól sice není skoro nikdy vina jednoho člověka, ale na situacích bylo vidět, že mu zápas hrubě nevyšel. Dweh jinak podává výborné výkony, proti Slavii se mu však nevedlo.
Naopak vynikající výkon podal na druhé straně stoper David Zima. O jeho přednostech se ví, jsou veliké, vyčítá se mu jenom, že nemá vůdcovské vlohy.
Ale tohle do člověka nedostaneš. Něco se dá zkušenostmi dohonit, ovšem lídrem týmu se takový introvert, který toho ani na hřišti moc neřekne, nestane.
Má v týmu svou pozici, na dirigování bude vedle něj někdo jiný, podle něhož se bude hrát. Na Zimu zbyde poctivě makat, zkráceně držet hubu, a odvádět, na co má. Jako proti Plzni. A mentálně na sobě pracovat, aby se nenechal rozhodit od protihráčů
Je to ovšem obránce, který přesahuje úroveň české ligy a opět se posune do zahraničí. Za tím si stojím.
Ve slávistické brance se objevil uzdravený reprezentant Jindřich Staněk. Leckdo se může podivit, proč v ní nezůstal Jakub Markovič, jenž si vedl dobře a byl oporou týmu. Staněk navíc pustil tři góly a přinejmenším u prvního se mu dá ledacos vytknout.
Pokud to mají ovšem ve Slavii tak nastavené, že je jasně určená jednička a chytá, když je stoprocentně připravená, tak to tak je. A žádný názor na tuto interní dohodu nic nezmění.
Zažil jsem mnohokrát, že byli gólmani na stejné úrovni, ale jednička měla vždycky přednost. I kdyby se náhradník přetrhl. Spoluhráči s tím rozhodně žádný problém nemají, vědí o tom.
Nádherné představení dost narušili slávističtí fanoušci, kteří ho hozením dýmovnic dokonce přerušili. Bylo to krajně nevhodné. A především nedůstojné až škodlivé vůči svému týmu.
Narušili jeho psychickou stabilitu, hráči byli na utkání nastavení, teď najednou se musí koncentrovat znovu. To, že dýmovnicí vzkážou "já jsem tady", neublížíš tolik soupeři, jako vlastnímu týmu, kterému fandíš. Sebereš mu energii. Nechápu to.
Ještě mnohem horší byli fanoušci Baníku, kteří stejnými projevy přerušili utkání doma s Jabloncem, když jejich hráči prohrávali. Byli v tlaku, hosty mačkali, dělali maximum pro vyrovnání, najednou přerušení.
Kdyby tak učinili Jablonečáci, řekneš si - dobrý, rozhodili protivníka ve chvíli, kdy se dostal do laufu. Ale domácí? Tohle je nesmírně špatně. Poškodili svůj tým, to je to podstatné.
Musím se sklonit před Jabloncem. Skvělá odpověď na nepovedené utkání doma se Zlínem. Navázal na předchozí výsledky. Nenastal scénář, že se prohraje, přijde na Baníku další facka a hledáš, čeho se chytit.
Naopak přišel přesvědčivý sebevědomý výkon. Opakuji: pokud bude Jablonec pod trenérem Lubošem Kozlem, který odvádí úctyhodnou práci, hrát nadále takový fotbal a sbírat body, může udělat velké věci.
Sparta vysloveně zklamala. Znovu. Vědělo se, že pak hraje Slavia v Plzni a některý z velkých konkurentů ztratí, ne-li oba. A předvede takto nepřesvědčivý výkon.
Ztrácejí všichni, liga se vyrovnává, ale u Sparty jsem nějakou sílu vůbec necítil. Neviděl jsem tu snahu až urputnost dotlačit do teplické sítě vítězný gól. Nebyl to zápas blbec, kdy se nepodaří vůbec nic, příčinu musí hledat jen sama v sobě.
Karviná po vítězství nad Spartou slízla v Liberci šestku. Hrála sice většinu zápasu v oslabení, jenže šest gólu je opravdu moc.
V takových případech se za stavu 0:3 mužstvo postaví na vápno a další góly už nedovolí. Na druhou stranu měla i smůlu, několikrát vykopávali obránci domácích míč z lajny, nastřelila tyč. Nebyl to skleslý a odevzdaný soubor, který by jen pokorně čekal na další údery.
Na takový zápas je nejlepší rychle zapomenout. Nedělat z něj tragédii, i když výše porážky je strašlivá. Reprezentační přestávka je k tomu ideální. Dát hráčům tři dny volna, ať si každý s hlavou udělá, co potřebuje, a tváří se, že takový zápas ani nebyl…
Poslední Slovácko ještě nemá trenéra. Chápu, že hledá osobnost, která by zavedla do klubu pořádek. Miroslav Koubek nebo Petr Rada by byli vhodnými typy, ovšem oba odmítli.
Situace je už hodně složitá. Už jsem zaslechl stesky, že hráči na ligu nemají, psychická odolnost zákonitě klesá. Je třeba jednat hodně rychle.
Milan Fukal
- Někdejší důrazný stoper. Narodil se 16. května 1975.
- Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil šest sezon. Nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Hrál i za Bohemians, Jablonec a Hradec Králové.
- Za českou reprezentaci nastoupil k 19 zápasům.