Sparta bojuje a to ji posiluje. Odvolání trenéra Rady by nedávalo smysl, míní Fukal

"Slavia nevyhrává zápasy, které v minulé sezoně snadno vyhrávala. To je největší rozdíl. I když mohla Sparta doma s Mladou Boleslaví prohrát, bojovala o vítězství do poslední vteřiny a to ji posílí,“ říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý obránce a český reprezentant Milan Fukal.

Říká se, že Slavia je v krizi, v jaké dlouho nebyla. Je pravda, že nevyhrává zápasy, které v minulé sezoně snadno vyhrávala. To je největší rozdíl. Přestože v Budějovicích v poločase prohrávala 0:2, dokázala by ten zápas dříve úplně otočit.

Především situace, kdy je nucena dotahovat skóre, vůbec dříve nepřipouštěla, góly téměř nedostávala. Na podzim pustila v lize do vedení Karvinou, Bohemians, Budějovice. O zápasech v evropských pohárech ani není třeba mluvit. Prohrávala i v domácím poháru ve Velvarech… Pak je těžké výsledek otáčet, soupeři se na její hru pečlivě připravují. Nedostává ovšem jen góly, ale hlavně neproměňuje i vyložené šance, což ji provází celý podzim.

Slyšel jsem, že jí vinou zranění i odchodů chybějí vůdčí typy. Ale právě proto je fotbal kolektivní sport, že je složený z různých hráčů, rozdílných charakterů a schopností. Nemůžeme mít jen bijce, kteří ostatní strhávají, když pak nezvládnou technickou složku. Je zapotřebí chemie, kterou nyní ovšem trochu postrádá. Srdcař Bořil, inteligentní rozehrávač a organizátor obrany Kúdela, tahoun Provod, neúnavný Holeš. Hráči se musí navzájem doplňovat, tím nyní také Slavia trpí.

Viktoria Plzeň spustila kanonádu, nasázela Jablonci pět gólů. Ale nemyslím si, že nyní to bude soupeřům sypat, že bude vyhrávat už jenom vysokým rozdílem. Opět přijdou zápasy, kdy to bude zejména o morálu, kdy bude nutné protivníka přetlačit, urvat to o gól. Ale Viktorka nyní prožívá dobré období, jenom podtrhuje moje mínění, že bude v probíhajícím ročníku bojovat o nejvyšší příčky.

Přesně ten zápas, který se zlomil silou vůle i potřebného štěstí, prožila Sparta. Můžeme namítat, že Boleslav mohla rozhodnout v průběhu druhé půle, že domácí podržel brankář Nita, hosté měli při zakončení smůlu, kdy několikrát nastřelili tyč nebo břevno. Ale nakonec vyhrála Sparta, která bojovala o výhru do poslední vteřiny. A to jsou drobnosti, které ovlivní zápas a pak celou sezonu. Hráči si to uvědomí, posílí je to, zvedne.

Naopak výprask schytal Jablonec. Navážu na slova trenéra Petra Rady, že hráči nehrají špatně, ale dostávají laciné góly. Bylo to vidět i v Konferenční lize, měli v pohodě vyhrát, ale v poslední minutě o výhru přišli. Zůstane to v hlavě, jedete do Plzně a brzy prohráváte 0:2.

A jsme opět u té morálky. Nechci přece prohrát ostudně, dostat třetí, čtvrtý, pátý gól. Porvu se, aby se náskok soupeře nenavyšoval, ať stav zůstane, lépe dám gól, ještě to zdramatizuju. To nyní v Jablonci není. Měli by začít od základu, nedostávat laciné góly, bránit ve vyšším počtu hráčů. Ofenzivní nadstavba pak přijde, hráče na ni Jablonec stále má.

Milan Fukal Foto: ČTK Věk: 46 let Někdejší důrazný stoper. Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil celkem šest sezon - nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Z národní tým nastoupil k 19 reprezentačním zápasům.

Nemyslím si, že na propadnutí Jablonce v tabulce do části, která bude bojovat o záchranu, má vliv, že majitel Miroslav Pelta má existenční starosti, kdy mu hrozí mnoho let vězení. Kdyby měl fotbalista vnímat všechno, co se okolo klubu děje, tak by se nemohl soustředit na jediné utkání.

Věřím, že trenér Rada odvolaný nebude, to bych vůbec nechápal. Ale v českém prostředí se může přihodit cokoli, člověk neví dne ani hodiny. Stejně by však jiní hráči nepřišli, zase by záleželo především na nich, musí začít od sebe. To se ostatně ukazuje na případě Teplic.

Nevím, proč se ztracené vedení 2:0 v poločase nazývá Csaplárova past. Svým způsobem výsledek zrádný je, musím však upozornit, že jste v polovině utkání. A jako jednomu mužstvu vyšla první půle, výsledkově třeba i nelogicky a nezaslouženě, může se to po přestávce otočit. Kdyby se to stávalo hodně často, tak se v tom dá nějaká souvislost i hledat. Ale to si nemyslím.

V tomto kole přišly o dvoubrankové vedení jenom Budějovice, ale Slavia je pořád vyspělý a silný mančaft, obhájce titulu, a přes všechny momentální starosti o něj opět hraje. Tímto výsledkem vedl ovšem i Hradec nad Teplicemi a nakonec vyhrál 3:0, Plzeň dokonce nasázela Jablonci bůra.

Když se to přihodí, moc se o tom mluví, když ten, kdo má tak dobře rozehraný zápas, ještě přidá další góly nebo náskok jen udrží, tak se to přejde.