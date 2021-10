Fukal: Rozhodčí nechal Jablonec srovnat, nechápu. Slávisté si v derby počínali hloupě

"Derby nebylo nijak atraktivní. Byl bych zvědavý, co by se dělo, kdyby Slavia zůstala v jedenácti, ale opět ji srazila nedisciplinovanost. Ousou si počínal hloupě,“ říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý její obránce a český reprezentant Milan Fukal.

Derby nebylo pro diváky nijak atraktivní, vzhledem k situaci, v níž oba kluby nyní jsou, se ani nedalo předpokládat, že to bude fotbal lahodící oku. Byl to lítý boj, který lépe zvládla Sparta. Byl bych však hodně zvědavý, co by se dělo, kdyby Slavia zůstala v jedenácti. Srážejí ji však po celou sezonu opakované nedisciplinovanosti.

Nechápu počínání švédského legionáře Ousoua při druhé žluté. Když vím, jak je Haraslín rychlý, tak nemohu tak hloupě jít do skluzu. Když balon vypíchnu, každý si řekne - v pořádku, byl tam včas. Ale tohle bylo obrovské riziko, padesát na padesát, že ho srazím. Měl žlutou kartu, musel si přece uvědomovat, co nastane po vyloučení. Pošle spoluhráče víc než na poločas do oslabení. Měl Haraslína nechat běžet, jen ho stínovat, zvláště když už dobíhal Bah. Je to hloupost, ale i nedisciplinovanost.

Následný gól z přímého kopu představoval další hráčské selhání. Vysloveně blbost. Schranz stojí ve zdi, nemůže střelu takhle tečovat a vlastně zmařit brankáři možný zákrok. Vyskočím, do strany se však nehýbu, zasáhnout míč je největší hrůza. Nepochybuju, že je Ivan inteligentní hráč, ale tohle bylo nejhorší rozhodnutí.

A ať mi někdo vysvětlí, že klub s takovými možnostmi, několik let pečlivě budovaný, nemá stopery. Vím, že se dva tři mohou zranit, ale pořád musím mít připravené hráče na tento důležitý post. Nemůže někdo z nouze zaskakovat. Ať jsi borec jako Holeš, Masopust nebo Bořil, reprezentant, umíš se přizpůsobit jiným úkolům, což je velká hodnota, nejsou to tvoje posty, na které máš zafixované návyky. Právě Masopustovi strašně škodí, že každý zápas nastupuje někde jinde.

Mnozí považují angažování Krmenčíka za nevydařené, za zklamání. Ale chce to čas. Někdy něco funguje od začátku, ale proces sžívání se s ostatními může trvat. Já Krmeníčka považuju za schopného útočníka, jestli si někdo myslel, že přijde a bude hned dávat rozhodující góly, může z něj být rozladěný. Pro útočníka je ovšem složité v každém zápase přicházet s tím, že dá gól a otočí zápas. Defenzivní hráč to má jednodušší, ubrání si svoje, ale útočník se musí ukázat při zakončení.

Slavia musí znovu začít u sebe, u jednotlivých věcí, které ji vytáhly nahoru, co je ctilo. Včetně odpovědnosti. Neříkám, že vyklízí pozice, ale tohle se stát nemělo.

Chválím naopak slovenského útočníka Haraslína. Má v sobě obrovský potenciál. Držím mu palce, aby mu to vydrželo. Stává se, že po dobrém začátku přijde útlum, nedaří se. Přeju proto Spartě, aby to nadále klapalo. Když k tomu přidám Peška, ukazuje se, že sparťanský skauting zase funguje. Měli dobré oko, přivedli velice zajímavé posily. Oba ohromně rychlí, tahoví i góloví. Vědí, co chtějí hrát. Výborně odvedená práce.

Milan Fukal Věk: 46 let Někdejší důrazný stoper. Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil celkem šest sezon - nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Z národní tým nastoupil k 19 reprezentačním zápasům.

Byl bych dost opatrný ve vyhlašování, že Sparta jede na titul. Poslední týden se mi líbil - 1:0 Rangers, 1:0 Slavia, i když hráli v početní převaze. Ale nedostali gól, super defenziva. Obrana stojí dobře, vyhoví si, prostě fajn. Když mají takové týmy vyřešenou obranu, nedostávají hloupé góly jako dříve, některé byly doslova šílené, jdou nahoru. Sparta má takovou ofenzivní kvalitu, že nějaký gól dá. A věřím, že se ještě zvedne Hložek. Netuším však, jestli je to už mužstvo na titul.

Rozhodčí v Hradci nepochopitelně nastavoval

Ligu vede Viktoria Plzeň. Opět vyhrála jen o gól, ale vyhrála. Nebudu komentovat penaltu, kterou šla do vedení, rozhodčí ji písknul. Vyrovnání ji nezlomilo, v závěru však dokázala převrátit zápas na svou stranu. Ukazuje se, jak je prospěšný francouzský útočník Beauguel. Když Plzni tohle vydrží, je schopna konkurovat obou pražským klubům.

A je tu ještě Slovácko, Ostrava, možná Jablonec, které také mohou tři uchazeče o nejvyšší příčky hodně prověřit i obrat o body. To je pro českou ligu jenom dobře, že není nic předem dané.

Strašná škoda, že výborný a hodně dramatický zápas Hradce s Jabloncem, klubů, za které jsem hrával, vidí jen 850 diváků. To je naprosto nedůstojná kulisa, znehodnocení ligy a práce všech. Přitom to byl krásný zápas. Symbolicky hradecký rodák Malinský vyrovná v 98. minutě. V této situaci bod pro Jablonec dobrý, především z psychologického hlediska, ale pro Hradec ostatně taky, urval ho silnému soupeři.

Mrzí mě však okolnosti, které zápas provázely. Podle mého před vedoucím gólem Hradce jednoznačný faul na brankáře Hanuše, rozhodčí nepochopitelně nastavil čas o další dvě minuty, čímž umožnil Jablonci vyrovnat, Pilař měl být po druhé žluté vyloučený. Sešlo se toho dost. Jsem však rád, že nakonec převládl fotbal.