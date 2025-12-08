Česká liga

Fukal: Obrovská vzpruha pro Spartu, tohle je hratelné. A Plzeň? Smutná kaňka

Milan Fukal Milan Fukal
před 2 hodinami
"Sparta porazila Olomouc gólem na konci utkání. Kdyby nevyhrála, boj o titul by se jí ještě víc zkomplikoval," říká bývalý český reprezentant Milan Fukal v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.
Radost fotbalistů Sparty
Radost fotbalistů Sparty | Foto: Reuters

Rozdíl pěti bodů, které Letenští ztrácejí na Slavii, není nesmazatelný, ale máme za sebou už 18. kolo, a i když je po skončení základní části nadstavba, přece jen se každým zápasem bude prostor pro dohnání protivníka zmenšovat a ztenčovat. Na jaře zápasy ubývají velice rychle.

Pro Spartu je tohle vítězství obrovská vzpruha. Udržela čisté konto, když jí pomohl zásah VAR, který neuznal gól domácích z ofsajdu. Nakonec zvítězila. Opakuju - pět bodů je hratelných, ale zápasy budou ubývat.

Slavia už je podzimním mistrem, vyhrála v Teplicích, kde se jí několik let nedařilo. Trenér Jindřich Trpišovský si pochvaloval, že hřiště tentokrát nebylo tak hrbolaté jako v předcházejících případech.

Udělat maximum pro rovný povrch je povinností každého pořadatele. Nikomu se nehraje dobře na terénu, kde míč odskakuje, kvalitní povrch je výhodou pro oba mančafty.

Dvakrát se prosadil útočník Mojmír Chytil, jemuž se v posledních duelech daří. Trochu se zpochybňovalo, jestli je to hráč do základní sestavy mistrovské Slavie. Já ho považuju za velice kvalitního útočníka, který dává góly.

Je přirozené, že týmy jako Slavia mají v kádru silnou konkurenci, klidně i pět útočníků. Záleží pak na každém, jak se s tím vyrovná, jak se prosadí.

Každý by měl bojovat o flek, být nespokojený, když ho trenér nepostaví. Pokud Slavia či Sparta nebudou mít konkurenci, nebudou se zlepšovat.

Vysoká prohra Plzně na půdě posledního Slovácka leckoho šokovala a ani já to nečekal. A je skoro smutné, jak se mužstvo, které má neustále mistrovské ambice a pravidelně zastupuje český klubový fotbal na mezinárodní scéně, v některých zápasech naší nejvyšší soutěže prezentuje. Považuju to za obrovskou kaňku.

Nový trenér Slovácka Roman Skuhravý zaskočil soupeře nezvyklým rozestavením, tentokrát na hrot vyslal jednoho z nejzkušenějších hráčů, defenzivního záložníka a kapitána Vlastimila Daníčka.

Nejsem u toho, abych posuzoval, kdo má na jakém místě nastoupit. Ale je to překvapivé, asi jako kdyby sparťanský stoper Filip Panák hrál levého útočníka.

Šlo o hodně neobvyklý tah, ovšem pokud to přinese ovoce - a tentokrát se to podařilo - tak jenom dobře.

Třetí příčku si udržel Jablonec, jede bodově nad plán. Vítězství zajistil pohotovou ranou Honza Chramosta, zůstává nadále rozdílovým hráčem.

Prokázal své zkušenosti, našel si prostor, skvěle zakončil. V mužstvu vládne pohoda, což je na hřišti patrné.

Naopak Liberec si po šňůře čtyř výher s úctyhodným skóre 14:0 - dozvěděl jsem se, že je to nejlepší bilance ve vyspělých fotbalových zemích v celé Evropě - neporadil s Duklou. První poločas byli domácí lepší, měli šance, Slovan se zvedl až po přestávce a v závěru vyrovnal.

Dukla byla výborně připravena, ale na tohle si budou muset týmy v pozici Liberce zvykat. Jakmile přijde nějaká úspěšná série, bude ho soupeř chtít porazit, vytáhnout se.

Slavia, Sparta či Plzeň to znají dlouhodobě, pokud bude chtít Liberec hrát nahoře, bude ho to čekat. Není jednoduché nastupovat proti komukoli v roli vysokého favorita.

Pardubice dobyly východočeské derby, osobně mám slabost pro trenéra Honzu Trousila, kterého považuju za fér kluka a hrozně mu úspěch přeju.

Má pro trenérské řemeslo vysoký potenciál a věřím, že se pod ním bude mužstvo zlepšovat. Stalo se konkurenceschopné v boji o záchranu a může se posouvat i výš.

Všeobecně se soudí, že za zvednutím Pardubic stojí nový majetný vlastník. Peníze jsou samozřejmě důležité, i když nic nejde tak rychle, jak by si někdo představoval.

Ale v poslední době mají finanční zajištění i další kluby, s nimiž se tolik nepočítalo. Na jedné straně je to nevýhoda, protože koupit lacino kvalitní posilu už nebude jednoduché, o šikovného hráče se bude přetahovat víc zájemců.

Je však jenom dobře, že česká liga bude mít víc klubů, které si budou moci dovolit kvalitnější kádr.

Milan Fukal - fotbalový komentátor Aktuálně.cz

Milan Fukal

Fotbalový komentátor Aktuálně.cz
  • Někdejší důrazný stoper. Narodil se 16. května 1975.
  • Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil šest sezon. Nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Hrál i za Bohemians, Jablonec a Hradec Králové.
  • Za českou reprezentaci nastoupil k 19 zápasům.
 
