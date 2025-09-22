Fukal: Červená pro plzeňského Vydru na Spartě? Blbost. Slavia není přesvědčivá

Ať se na mě nikdo nezlobí, a to říkám i navzdory posvěcení komise rozhodčích i nejrůznějším výkladům pravidel, dvojitý trest, jako je v součtu penalta a vyloučení, považuju za strašně krutý nebo spíš rovnou za blbost.
Ano, faul to byl, penalta jasná, Vydra sám ví, že to jako útočník při bránění nevyřešil dobře. Ale tím to končí.
Nic hrozného neprovedl, aby musel dostat ještě červenou, a tím desetitisícům diváků, hlavně těm nestranným, znehodnotit zážitek.
Plzeň už neměla sílu s tím něco udělat, bylo hotovo. Už za mlada nám trenéři říkali, raději ať uděláme penaltu a zůstaneme v jedenácti, než se nechat vyloučit…
Slavia jen remizovala v Liberci. Pro zbytek ligy je to dobré, pro ni samozřejmě ne. Stává se to, že po velkém vypětí a koncentraci na zápas v evropském poháru, tady navíc premiéře v Lize mistrů po delší době, přijde zaváhání.
Je vidět, že Slavia není přesvědčivá, musí zapracovat hlavně na defenzivě. Ale znala dopředu, jaký náročný program ji čeká, a musela se na to jistě připravit.
Protože si zároveň uvědomuje, že ligu si musí taky odmakat a každý ztracený bod jí může chybět k tomu, aby se do Ligy mistrů za rok dostala znovu. Navíc ji za chvilku čeká derby.
Hráčů na obměnu mají slávisté dost, vědí, proč je dělali. Podle mého názoru by ale osa sestavy měla zůstávat a jen lehce střídat ty zraněné nebo unavené.
Přílišná rotace se jim před časem nevyplatila, rozbila součinnost týmu. Noví kluci většinou navíc neznají ten rytmus s poháry.
Potěšil mě Kušej nádherným gólem. Přesně na takové se chodí, přesně takové hráče můžete nazvat rozdílovými.
Teď Slavii zachránil a líbí se mi, jak jde nahoru. Má hodně motivace, ve Slavii, v pohárech, na mezinárodní scéně, v reprezentaci.
Osobně ho neznám, ale zdá se mi, že k tomu přistoupil výborně, přestože o něm šly řeči, že s ním bývá složitější pořízení. I ve Slavii si na svoji šanci trpělivě počkal a má dobře našlápnuto.
Liberec sice favoritovi sebral body a relativně na tom není špatně, ale pořád mě nějak nepřesvědčuje. Už měl dost času na práci, abych tam viděl nějaký rukopis a - pořád nic. Spíš se vede víc řečí okolo, než aby k něčemu vypadal herní projev.
Olomouc ztrácí DNA
Další pohárový zástupce z Olomouce je pro mě po další bezbrankové remíze zatím tak nějak nečitelný, jako by ztratil tu loňskou sympatickou DNA.
Skóre 5:4 po devíti zápasech možná dobrý, jenže nějaká radost ze hry? To mi chybí. Příští týden navíc Sigma začíná Konferenční ligu s Fiorentinou, jak ji zvládne kombinovat s ligou? Jsem zvědavý, jestli kvalitou dokáže překročit svůj současný stín, bude to pro ni sezona pravdy.
Nejlepším by měly na paty šlapat i Mladá Boleslav a Ostrava, ovšem jejich vzájemný zápas jen potvrdil, že to jen tak nepůjde.
Baník rozprodal tým a už asi těžko zopakuje mistrovskou část tabulky, ale dlouhodobě by tam měl přece patřit trvale. Protože na rozdíl od Boleslavi aspoň má fanoušky.
Boleslavské skóre 15:22 ve srovnání třeba s Olomoucí vypadá atraktivně, když ho však neprovázejí body, nevím, jestli to bude vedení klubu stačit.
Ani nevím, jakou mají politiku, jsou dlouhodobě takoví nečitelní, něco tady chybí, i když někdy hrají dobře. Když bych si měl vybrat, kam půjdu na fotbal, všude okolo vyrazím raději…
Obdiv pro Kozla
Třeba rovnou do Jablonce. Co tam dokázal trenér Kozel, opravdu obdivuju. Přesně vidíš, co chtějí hrát a z toho neuhnou. Ještě pár zápasů a můžou zase myslet na Evropu, na kterou na jaře těsně nedosáhli.
Přitom poslední dva zápasy mohli dokonce prohrát, ale oni je naopak vyhráli a mají šest bodů. I když ztratili dva stabilní hráče a všichni okolo řeší situaci v klubu poté, co se pan Pelta chystá nastoupit do vězení. Většina lidí v Jablonci si myslí, že ten prodej udělal jen naoko a do klubu se zase vrátí.
Hradec Králové potvrdil výhrou ve Zlíně vítězství nad Spartou. Se zázemím v podobě stadionu i kádru by měl mít ambice až na mistrovskou část. Ale kvalitu musí potvrzovat dlouhodobě i mentálně, věřit ve svoji sílu. Já jsem tam kdysi poznal spíš takové uspokojení z toho, že se zachrání a občas někoho silného porazí.
Naopak Bohemka se svým skromnějším zázemím a poctivým fotbalem na vršek tabulky asi nemá, i když vyhrála na Dukle a po dohrávce s Boleslaví může skočit až na čtvrté místo.
Na dně zůstávají Pardubice se Slováckem, kluby se rozešly smírně 1:1. Nevím, co přijde v Pardubicích s novým majitelem, který vlastní i hokejovou Spartu, jak se to projeví na identitě pardubického fotbalu.
Nevím, co se děje ve Slovácku, majitelé vyhodili vedení klubu, vnímám odtamtud celkový neklid, bojují o holé přežití. Regionální klub zažil vrchol před dvěma lety a nejspíš nedokáže udržet úroveň dlouhodobě na takovém standardu.
Filmování musí sudí trestat
Ještě bych rád zmínil dvě věci, které mi vadí. To věčné filmování… V evropských pohárech pak vidíme, jak našim klubům trvá, než si zvyknou, že na to nikdo není zvědavý, a jede se dál. Musí to jednoznačně vidět rozhodčí a okamžitě potrestat kartou. Jiný recept není, protože sami trenéři to hráče neodnaučí, někteří jim to ještě schvalují, nebo jim aspoň za to nevynadají.
Taky skončil přestupní termín a ligu zaplavili další cizinci. Ne proto, že jsou lepší nebo přinesou zpestření, bez toho to už dnes samozřejmě nejde, ale s mnoha z nich se jen asi líp obchoduje.
Mladí domácí kluci pak dostávají velice obtížně šanci, odchovanci hrají jen velmi málo a nějaká klubová věrnost, to už skoro neexistuje. Říkám dlouhodobě, že tím český fotbal trpí a projevuje se to i u nároďáku.
Milan Fukal
- Někdejší důrazný stoper. Narodil se 16. května 1975.
- Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil šest sezon. Nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Hrál i za Bohemians, Jablonec a Hradec Králové.
- Za českou reprezentaci nastoupil k 19 zápasům.