Straka o Lingrovi: Od Baníku je to diletanství. Náhradu za Masopusta v něm ale nevidí

Má upřímnou radost. Když v Karviné vedl Ondřeje Lingra, věděl, že v něm dřímá ohromný potenciál. Teď se 21letý šikula dočkal vysněného přestupu, od nové sezony bude hráčem mistrovské Slavie Praha. A podle Františka Straky udělal jeho bývalý svěřenec dobře. "Já bych to udělal stejně. Ondra má vše před sebou, vzpomeňte si na Součka, jak začínal," říká zkušený trenér v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Co říkáte na to, že váš bývalý svěřenec míří do Slavie?

Jsem rád, že Ondra dostal šanci dostat se do dobrého, velkého klubu, je to pro něj obrovská výzva. Když jsem přicházel do Karviné, tak mi dokonce bylo naznačeno, že by ho se ho rádi zbavili, což jsem absolutně nechápal.

Těší mě, že ukázal kvalitu, že má šanci probojovat se do kádru takového mužstva. Samozřejmě to bude hodně těžké, ta konkurence je obrovská. Ale zahrát si o Ligu mistrů, to už je přece něco. Je to pro něj každopádně důležitý krok v kariéře.

Mluvilo se i o zájmu Baníku. Je dobře, že jde rovnou do nejlepšího týmu v zemi? Nebylo by lepší jít postupnými krůčky?

Víte, to je vždycky otázka, jestli nejít někam, kde by kopal, konkurence v Edenu je obrovská. On je ale typ hráče, který má všechno před sebou, vzpomeňte si na Součka, jak začínal. Taky chodil po hostováních, pak ve Slavii nehrál, a pak najednou byl top.

Ondra udělal správně, že tuhle šanci zvolil, já bych to udělal stejně. Taková nabídka přijde možná jednou za život. Jestli se probojuje do kádru, bezva, když ne, tak mu hostování pomůže, aby pravidelně hrál. A co se týče Baníku…

Ano?

Nezlobte se, ale mít na očích takového hráče, ještě z Moravskoslezského kraje, a nechat si ho ujít, to je absolutní diletantství.

Mluví se o tom, že s ním Jindřich Trpišovský počítá na pravé křídlo místo Lukáše Masopusta, u vás toho ale více odehrál na pozici ofenzivního středopolaře. Kde mu to podle vás pasuje nejlépe?

Myslím, že ve středu je to parketa pro něj, daleko více než křídelní prostor. On není takový ten tahový hráč, jako je Masopust. Samozřejmě to dokáže zahrát, ale daleko větší efektivita je u něj ve středu. Je neskutečný šikovný, pilný jako včelička, devadesát minut na nohou. To je to, co Trpišovský chce, běhavé, rychlé hráče, které jsou fyzickým potenciálem na výši.

Spíše bych ho tedy viděl tam, ale to už necháme na Jindrovi. Ostatně z Holeše také udělal záložníka.

Co vidíte jako jeho největší přednost?

To obrovské srdce, které má. To je ten základ. Pak neskutečná šikovnost na balonu a nebojácnost - jde tam, kde to bolí, a to se u hráčů menší postavy zas tak nepředpokládá. On je ale pravý opak.

Měli jste spolu dobré vztahy, rád na vás vzpomíná. Čím to, že jste si tak padli do oka? Bylo to na první dobrou?

Absolutně. Já si myslím, že on je typ hráče, co potřebuje dát sebevědomí. A když ho cítí, na hřišti se vám rozdá, roztrhá, udělá maximum, aby byl úspěch. A má další podstatnou vlastnost - nesnáší prohry, stejně jako já.

Lingr je jednou z mála nových posil Slavie, která není z Liberce. Co vlastně na tenhle oboustranně jezdící rychlík říkáte? Líbí se vám to? Evidentně to zatím funguje.

No právě, když ono to funguje. Tahle kooperace funguje velice dobře, ukazuje to dobré vztahy Liberce a Slavie, že tam Trpišovský dobře zná zázemí. A Liberec absolutně netratí, Slavia tam totiž dává hráče, kteří jsou velice kvalitní. Jasně, představa, jak by měl tým vypadat, může být u někoho jiná, ale ono to není zas tak jednoduché.

Vezměte si, jak je náročné sestavit dobrý, kvalitní tým s minimálními, nebo prostě nějakým způsobem omezenými prostředky. Slavia dodává Liberci dobré, kvalitní hráče, ta kooperace dobře funguje, klobouk dolů.