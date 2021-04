Fotbalu už nerozumím, nevím, na co je VAR, čílil se zlínský kouč po prohře z penalty

Zlínský fotbalista Antonín Fantiš nepochopil výrok rozhodčího Jana Petříka, který po jeho souboji s karvinským Lukášem Bartošákem odpískal v utkání 25. kola Fortuna:Ligy penaltu a situaci si ani nešel prohlédnout k videu. Michal Papadopulos pak z pokutového kopu rozhodl o výhře hostů 2:1.

Fantiš po utkání inkriminovaný moment zhlédl na opakovaných záběrech. "Ten pocit, že o penaltu nešlo, mám ještě dvakrát větší," zlobil se osmadvacetiletý hráč.

"Po teči šel míč lehkým obloučkem do naší šestnáctky, já jsem ho sledoval, Bart běžel kolem mě, otřel se o mě a spadl. Takže penalta to nemohla být," divil se někdejší Bartošákův spoluhráč.

Fantišovi vadilo, že se Petřík nešel podívat na video. "Nerozumím tomu, že tohle mohl někdo u VAR vidět jako faul a taky nerozumím tomu, proč se hlavní sudí nejde na situaci podívat. Říkal jsem mu, ať se jde podívat, že jsem si hlídal jen balon. Ale ať si každý udělá obrázek sám," prohlásil někdejší český reprezentant mládežnických výběrů.

Pokutový kop pro hosty naštval i trenéra "Ševců" Bohumila Páníka. "Vrcholem byla odpískaná penalta. Nebylo to na pokutový kop. To už fotbalu nerozumím a nevím, na co je zde VAR," čílil se zlínský kouč.

"Druhá půle byla hrozná a svezl se s tím i rozhodčí, který byl katastrofální. Jestli se ve druhé půli hrálo 15 minut čistého času, tak to bylo moc," sečetl Páník.

Bartošákovi ovšem Fantiš nic nevyčítal. "Mluvili jsme spolu. Říkal, že by hrál balon a dal gól. Ale to by stoprocentně nedal, měl jsem balon pod kontrolou. On prostě dělal vše proto, aby Karviná u nás vyhrála," konstatoval bývalý hráč Příbrami, Ostravy nebo Jablonce.

Zlín prohrál po čtyřech kolech a zůstal dvanáctý, má však k dobru odložený zápas v Plzni. "Škoda, že nás nenakopl vyrovnávací gól na 1:1 z konce prvního poločasu, naopak jsme přenechali iniciativu hostům. Pomohli jsme jim na koně. Závěr byl hodně rozkouskovaný, i kluci z Karviné se tam smáli, co že se to vlastně děje," prohlásil Fantiš.