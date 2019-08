"Oscar má rozhozenou hlavu." Záložník, jehož chce i Slavia, proti ní raději nehrál

před 33 minutami

Fotbalová Slavia usiluje o libereckého záložníka Oscara Dorleyho. Vedení pražského klubu jedná se Slovanem o jeho příchodu a ve hře je i varianta, že by jednadvacetiletý liberijský středopolař ještě zůstal na hostování na severu Čech.

O Oscara podle médií v minulých dnech usiloval i anglický mistr Manchester City, z nečekaného přestupu do Premier League ale nejspíš sešlo. Zájem má nyní Slavia.

"Oscar je mladý hráč, který se nám strašně líbí. Je univerzální, začínal jako pravé křídlo. Udělal veliký progres. Věkově i typologicky se hodí do Slavie. Nějaká jednání probíhají, uvidíme, jak to dopadne. Pokud by se kluby domluvily, je hodně pravděpodobná varianta, že by zůstal v Liberci, aby měl herní praxi," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský po sobotní výhře 1:0 nad Libercem.

Kouč Slovanu Pavel Hoftych raději Oscara do zápasu v Edenu nenasadil. "Vzhledem k tomu, co proběhlo ohledně Manchesteru City i zájmu Slavie, jsem mu vysvětlil, že v tuhle chvíli není dobré, aby nastoupil. Je mi jasné, že hlavu má rozhozenou. Jednání se vedou na nejvyšší úrovni a je tam varianta, že by dál pokračoval v Liberci na hostování," potvrdil i Hoftych.

Oscar hraje v české lize od loňského roku. Na kontě má v nejvyšší soutěži 41 utkání, dva góly a jednu asistenci.