Fotbalový pohřeb, nebo atletické závody? Kouč Slavie Trpišovský viděl oboje

před 1 hodinou

Před prázdnými tribunami dovedl kouč Slavie Jindřich Trpišovský své fotbalisty v 5. ligovém kole k vítězství 1:0 nad Libercem.

"Byl to hodně náročný zápas na všechno, takový atletický závod," prohlásil trenér úřadujících mistrů Fortuna:Ligy. "Liberec nám to hlavně v prvním poločase hodně znepříjemňoval vysokým presinkem. Nebylo moc místa na hřišti," vysvětloval Trpišovský.

Stratég červenobílého souboru si oddechl, že jeho celek šel ještě před přestávkou do vedení. "Naštěstí jsme dali v první půli gól. Předtím tam měl Nguyen dva skvělé zákroky. Pak se Tomáši Součkovi povedlo dát skvělý centr a Masopust na první tyči dal gól," popisoval Trpišovský.

Druhý poločas hrál podle něho Liberec ještě aktivněji, zato slávisté nevyužili brejkové nájezdy a šance, nebo je vychytal Nguyen. "Bylo to podobné jako v minulé sezoně, kdy jsme vedli 1:0 a pak nám Liberec z rohu z jedné střely vyrovnal na 1:1," připomněl Trpišovský. "Bylo to nervózní až do konce," uznal.

Svoji jedenáctku, v níž poprvé poslal od úvodní minuty na trávník letní posily Holeše a Stanciua, nemohl ani oživit podle plánů. "Bohužel jsme museli nuceně střídat jinak, než jsme potřebovali. I proto jsme tam nemohli dostat čerstvého útočníka a některé situace vyřešit do druhého gólu," posteskl si slávistický trenér.

Zisku tří bodů si cenil i proto, že se hráči museli vypořádat s tichým prostředím. "Pro nás je to důležité vítězství, protože to byl nezvyklý zápas bez těch diváků a se soupeřem, který hraje velmi náročně. Bylo to stejné jako přípravné utkání někde na soustředění v Rakousku, takový fotbalový pohřeb," přirovnal Trpišovský.

"Strašně smutné, protože potrestaní jsme my okolo fotbalu, nejvíce jsou potrestaní hráči. Myslím si, že i liberečtí hráči by byli radši, aby tady byl plný stadion a zahráli si před lidmi. Potrestáno je sedmnáct osmnáct tisíc lidí, kteří tady mohli být. Doufám, že už se to nikdy nestane, protože všichni trpíme za pár jedinců," uvedl bývalý kouč Liberce.

"Nepřijde mi to ani jako ligový zápas. V podstatě jsme lidem zakázali přijít na fotbal. Hlasivky dobré, mám je ušetřené na pátek, Hofťa taky, ale to je jediné pozitivum. Pro mě strašně smutné," zopakoval Trpišovský.

Kvůli absenci fanoušků si ani záložník Lukáš Masopust příliš neužil oslavy gólu, kterým duel rozhodl. "Ticho je tady hodně znát," přiznal jediný střelec zápasu. "Zvlášť když je plná tribuna Sever, tam to vždycky exploduje, takže je to něco nádherného. Takhle má člověk z gólu radost, ale není to tolik ke slavení, není tam taková euforie, jako kdyby přišlo dvanáct patnáct tisíc lidí. Je to takové zvláštní, tréninkové, jak se všechno ozývá. Už aby byl stadion zase otevřený," přál si šestadvacetiletý fotbalista.

Disciplinární komise potrestala Slavii za to, že chuligáni z domácího "kotle" naházeli v předchozím zápase s Olomoucí do sektoru hostů pyrotechniku.

"Fanoušci udělali problém, muselo se to řešit. Udělalo se to takhle docela důrazně, aby se tomu předcházelo. Na druhou stranu je tady osm tisíc fanoušků, kteří podporují, fandí a k nim je to hodně nespravedlivé. Na tohle je těžká odpověď, každý si to přebere podle svého," krčil rameny Masopust.

Liberec tak měl v Edenu téměř domácí prostředí, které mu vytvářelo asi 150 diváků. Ti mohli podle řádů do hlediště coby hostující držitelé vstupenek první kategorie, vedle nich smělo na stadion ještě do 30 zástupců obou klubů s VIP lístky, pořadatelé, bezpečnostní složky a novináři.

"Chtěl bych poděkovat našim sponzorům a VIP hostům, že se dokázali vyhecovat k takhle hlasitému fandění. Zároveň tím vyhecovali i VIP hosty Slavie. Díky výborné akustice na stadionu a sponzorům tu nějaká atmosféra byla," pochvaloval si liberecký trenér Pavel Hoftych.