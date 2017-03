Fotbalový Hradec čeká přestavba stadionu. Budovat se začne za necelý rok. A cena? 400 milionů

před 59 minutami

V Hradci Králové by se měl od roku 2019 hrát fotbal na zcela zmodernizovaném stadionu pro 10 tisíc diváků. Celá stavba by měla vyjít na 400 milionů korun bez DPH.

Praha - Všesportovní stadion v Hradci Králové se po letech dočká rekonstrukce. Fotbalový stánek byl otevřen v roce 1960 a během 57 let prošel hned čtyřikrát přestavbou. Ale tak rozsáhlou rekonstrukci, jaká se chystá na jaro příštího roku, v téměř stotisícovém městě nepamatují.

Pod lízátky, jak se stadionu přezdívá, se kompletně promění. V Hradci Králové už s přestavbou počítali v minulosti, ale předcházející projekt firmy ECE se ve stavbu neproměnil. Jedním z důvodu mohlo být i vyřízení územního řízení, které trvalo pět a půl roku.

U současného návrhu trval stejný proces o pět let méně. "Jsem rád, že na rozdíl od předchozích pokusů se proti němu nikdo neodvolal," libuje si náměstek hradeckého primátora a zároveň člen představenstva fotbalového klubu Jindřich Vedlich pro Hradecký deník.

Nová tvář stánku by se měla začít budovat v únoru příštího roku a stadion by měl mít kapacitu 10 tisíc diváků. Stavební stroje se ale mohou objevit v městské části Malšovice podstatně dříve. Už v letošním roce se plánuje demolice západní tribuny.

"Předpokládáme, že stavební práce na novém stadionu by mohly začít již v únoru příštího roku," pokračuje Vedlich. Přestavba stadionu by měla stát 400 milionů korun a soutěž o generálního dodavatele stavby začne po udělení stavebního povolení.

Stále se řeší financování

Stavba stadionu by podle ředitele hradeckého fotbalového klubu Richarda Jukla neměla omezit domácí zápasy momentálně prvoligového klubu. Nový stánek by měl růst podobně jako v Plzni nebo Jablonci za chodu fotbalové sezony.

Problémem však zůstává, kdo stadion zaplatí. "O finanční prostředky by se mohlo podělit několik institucí. Část peněz bychom mohli získat z ministerstva školství po jednání s fotbalovým svazem, část peněz máme a zbytek by mohl jít z úvěru. Mohu však všechny ubezpečit, že na stavbu peníze mít budeme. Je to naše priorita," uvedl na závěr náměstek.

