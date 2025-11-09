Česká liga

Fotbalové šílenství v Plzni: hloupost fanoušků, potyčky, osm gólů a výhra Slavie

ČTK Sport ČTK, Sport
před 4 hodinami
Slavia vede ligu. Ve šlágru 15. kola nejvyšší fotbalové soutěže sešívaní dokázali zvládnout bláznivý duel a vyhrát 5:3 v Plzni. Dvěma brankami k tomu přispěl bývalý hráč Viktorie Tomáš Chorý.
Plzeň - Slavia, potyčka mezi Chorým a Červem
Plzeň - Slavia, potyčka mezi Chorým a Červem | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Ve 27. minutě otevřel skóre Youssoupha Sanyang, chvíli nato srovnal domácí Tomáš Ladra, ale ještě do pauzy zajistili hostům vedení 3:1 Tomáš Chorý se Štěpánem Chaloupkem.

Bývalý útočník Viktorie Chorý po pauze skóroval znovu, poté snížili Lukáš Červ s Amarem Memičem, ale poslední slovo měl Christos Zafeiris. Osm branek padlo ve vzájemných duelech v samostatné nejvyšší soutěži poprvé.

Obhájce titulu z Edenu jako jediný nadále drží neporazitelnost v ligové sezoně a před reprezentační přestávkou vede tabulku o dva body před pražským rivalem Spartou a Jabloncem.

Plzeň se propadla na pátou příčku a na Slavii ztrácí už osm bodů.

Červenobílí zdolali v lize Viktorii popáté ze sebou, v květnu ji doma po obratu z 1:3 přestříleli 4:3. Západočeši v sedmém soutěžním utkání pod novým trenérem Martinem Hyským, který hrával v Edenu, poprvé utrpěli porážku.

Západočechů stále chyběl kvůli zranění kapitán Vydra, nově jim vypadl i klíčový zadák Jemelka. Do slávistické branky se po více než měsíci vrátil uzdravený Staněk, který přišel do Edenu z Plzně. Oba kapitáni Pražanů Bořil s Holešem už byli po zranění na lavičce, druhý z nich pak dokonce v závěru zasáhl do hry.

Utkání hned v úvodu nabralo skluz, zhruba na 10 minut ho přerušily výtržnosti hostujících fanoušků a dým ze zakázané pyrotechniky v jejich sektoru.

Vynucená přestávka pomohla Slavii, která otupila domácí nápor a brzy otevřela skóre. Provodovu přízemní střelu ještě vyrazil gólman Jedlička, ale v 27. minutě už Sanyang ze strany poslal míč přesně k zadní tyči. V dresu Pražanů si připsal první gól.

Na úvodní trefu ještě domácí stihli odpovědět. Ladra ve 32. minutě z přímého kopu z 32 metrů tvrdě napálil balon na branku a Staněk jej přes tyč překvapivě propustil do sítě. Plzeňský ofenzivní záložník se trefil skoro po dvou měsících.

Zdálo se, že Západočeši přebírají iniciativu, ale závěr poločasu nezvládli. Ve 41. minutě po prodlouženém autu Chorý s pomocí Dwehovy teče překonal Jedličku. Asistent nejprve signalizoval ofsajd, videorozhodčí však odhalil, že o postavení mimo hru nešlo a Pražané znovu vedli. Bývalý útočník Viktorie Chorý se za gól proti někdejšímu klubu gestem omluvil.

Související

Průšvih, Sparta selhala i doma s Teplicemi. Pražany v závěru ochromil vztek

fotbal, Liga mistrů 2024/2025, 4. předkolo, Sparta - Malmö, Lukáš Haraslín, smutek

V páté z 16 nastavených minut první půle hosté zvýšili. Po Zimově centru z pravé strany se před Červa natlačil důrazný Chaloupek a o zem překonal Jedličku. Dvaadvacetiletý zadák dal svůj druhý gól za slávistické "áčko". Domácí marně reklamovali údajný útočný faul Chorého na Dweha. Ještě do pauzy mohl snížit Durosinmi, za překonaným Staňkem ale odvrátil Zima.

Ve 49. minutě se slávisté prosadili počtvrté. Po Spáčilově chybě ve středu pole vypálil Zafeiris, Jedlička pouze vyrazil míč před sebe a dobíhající Chorý s pomocí tyče podruhé v utkání skóroval. Český reprezentant se prosadil poprvé od konce září a v ligové sezoně si polepšil na pět branek.

Domácí nesložili zbraně a ještě dokázali zdánlivě ztracený duel zdramatizovat. Po hodině hry se dostal k odraženému míči Červ a přesným technickým pokusem k tyči snížil na 2:4. Bývalý slávistický záložník se v lize trefil poprvé od loňského prosince.

V 71. minutě už Viktoria prohrávala jen o jeden gól. Ladra z pravé strany nacentroval do vápna a Memič v pádu hlavou poslal balon obloučkem přesně pod břevno. Bosenský křídelník se trefil potřetí v ročníku nejvyšší soutěže.

Na domácích vůbec nebylo patrné, že po utkání evropských pohárů v týdnu měli o dva dny méně času na regeneraci než Slavia. Soupeře sevřeli pod drtivý tlak, ale srovnat nedokázali. Naopak v 84. minutě se po brejku dostal ve vápně k odraženému míči Zafeiris a přízemním pokusem k bližší tyči definitivně rozhodl.

Slavia dala v Plzni v samostatné nejvyšší soutěži pět gólů vůbec poprvé. Viktoria od rozdělení federace inkasovala doma v lize pětkrát teprve podruhé a premiérově od roku 1997 a debaklu 1:5 s Drnovicemi. V Doosan areně se zároveň odehrál nejgólovější zápas dosavadního průběhu tohoto ročníku nejvyšší soutěže.

Související

Po skalpu Sparty výbuch. Liberec rozdrtil Karvinou šesti góly, řádil rakouský zázrak

Ermin Mahmic, FC Slovan Liberec

15. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - Slavia Praha 3:5 (1:3)

Branky: 32. Ladra, 61. Červ, 71. Memič - 41. a 49. Chorý, 27. Sanyang, 45.+5 Chaloupek, 84. Zafeiris. Rozhodčí: J. Beneš - Kubr, A. Beneš - Radina (video). ŽK: Spáčil, Červ, Doski, Markovič, Memič - Sadílek, Vlček, Moses, Zima, Mbodji, Douděra, Houštecký (asistent trenéra). Diváci: 11.198.

Plzeň: Jedlička - Paluska, Markovič, Dweh, Doski - Červ, Spáčil (56. Valenta) - Memič, Ladra (90.+2 Kabongo), Višinský (56. Souaré) - Durosinmi. Trenér: Hyský.

Slavia: Staněk - Vlček (76. Holeš), Zima, Chaloupek - Moses (66. Douděra), Zafeiris, Sadílek, Mbodji (76. Schranz) - Provod, Sanyang (66. Kušej) - Chorý (86. Chytil). Trenér: Trpišovský.

Tabulka:

1. Slavia 15 9 6 0 29:11 33
2. Sparta 15 9 4 2 28:16 31
3. Jablonec nad Nisou 15 9 4 2 20:11 31
4. Olomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. Plzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. Liberec 15 6 5 4 25:16 23
7. Hradec Králové 15 6 5 4 24:20 23
8. Zlín 15 6 5 4 19:16 23
9. Karviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians 1905 15 5 4 6 13:16 19
11. Mladá Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. Teplice 15 2 6 7 16:23 12
13. Dukla 15 2 6 7 10:19 12
14. Pardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. Ostrava 15 2 4 9 8:19 10
16. Slovácko 15 1 5 9 6:21 8
 
Mohlo by vás zajímat

Netypicky kritický Priske šije do vlastních řad. Sparta prý ztratila touhu a hlad

Netypicky kritický Priske šije do vlastních řad. Sparta prý ztratila touhu a hlad

Plzeň - Slavia 3:5. Šílená jízda na západě Čech skončila vítězstvím sešívaných

Plzeň - Slavia 3:5. Šílená jízda na západě Čech skončila vítězstvím sešívaných

Po skalpu Sparty výbuch. Liberec rozdrtil Karvinou šesti góly, řádil rakouský zázrak

Po skalpu Sparty výbuch. Liberec rozdrtil Karvinou šesti góly, řádil rakouský zázrak

Průšvih, Sparta selhala i doma s Teplicemi. Pražany v závěru ochromil vztek

Průšvih, Sparta selhala i doma s Teplicemi. Pražany v závěru ochromil vztek
Chance Liga Fotbal sport Obsah FC Viktoria Plzeň SK Slavia Praha

Právě se děje

před 1 hodinou
Lewandowski táhl Barcelonu hattrickem, Karabec zažil krutý konec proti PSG
Fotbal

Lewandowski táhl Barcelonu hattrickem, Karabec zažil krutý konec proti PSG

Fotbalisté Lyonu bez zraněného Pavla Šulce a se střídajícím Adamem Karabcem prohráli 2:3 s mistrovským Paris St. Germain.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Jsem stále v šoku." Srážka vlaků u Pezinku si vyžádala několik těžce zraněných
Zahraničí

"Jsem stále v šoku." Srážka vlaků u Pezinku si vyžádala několik těžce zraněných

Sanitky odvezly jedenáct vážně poraněných cestujících, desítky lidí byly zraněny lehce.
před 2 hodinami
Američan už slavil, pak přišel kolaps. Alcaraz a Zverev vyhráli na Turnaji mistrů
Tenis

Američan už slavil, pak přišel kolaps. Alcaraz a Zverev vyhráli na Turnaji mistrů

Nejvýše nasazený Španěl Carlos Alcaraz vstoupil do tenisového Turnaje mistrů v Turíně vítězstvím nad Australanem Alexem de Minaurem 7:6, 6:2.
před 2 hodinami
Čech na šipkařském Grand Slamu: Sedláček si po porážce s Littlerem vybojoval šanci
Ostatní sporty

Čech na šipkařském Grand Slamu: Sedláček si po porážce s Littlerem vybojoval šanci

Český reprezentant Karel Sedláček ve druhém zápase na šipkařském Grand Slamu zdolal 5:3 Daryla Gurneyho a vrátil se do boje o postup.
před 3 hodinami
Netypicky kritický Priske šije do vlastních řad. Sparta prý ztratila touhu a hlad
Česká liga

Netypicky kritický Priske šije do vlastních řad. Sparta prý ztratila touhu a hlad

Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske zkritizoval výkon týmu v prvním poločase utkání 15. ligového kola proti Teplicím.
před 3 hodinami

Hokejisté Sparty porazili Liberec v prodloužení a jsou druzí, rozhodl Shore

Hokejisté Sparty porazili v předehrávce 35. kola extraligy Liberec 4:3 v prodloužení, připsali si pátou výhru za sebou a posunuli se na druhé místo tabulky. Mají ale odehráno víc utkání než soupeři.…
Přečíst zprávu
před 3 hodinami
Vytvořili jsme pravidla, která způsobila krizi bydlení, říká šéf pražských plánovačů
Praha

Vytvořili jsme pravidla, která způsobila krizi bydlení, říká šéf pražských plánovačů

Zájmy samospráv a úřadů se při plánování rozvoje měst rozcházejí. Úředníci často prosazují spíš své vidění světa, než zákony, říká Ondřej Boháč. 
Další zprávy