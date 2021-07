Boleslav prohrála s Chrudimí, tým z druhé ligy neporazily ani Teplice a Zlín

Fotbalisté Mladé Boleslavi podlehli druholigové Chrudimi 1:3 a v pátém utkání letní přípravy poprvé prohráli. Proti soupeřům z nižší soutěže zaváhaly i další prvoligové týmy.

Teplice jen remizovaly s Táborskem 2:2 a stejný výsledek si připsal Zlín proti jinému druholigovému celku Prostějovu. Karviná hrála s polskými druholigovými Tychami v přestřelce 3:3 a Bohemians 1905 podlehli rakouskému druholigovému St. Pöltenu.

Mladá Boleslav hrála s Chrudimí netradičně na 4x 30 minut. Favorita poslal do vedení navrátilec z hostování Mešanovič, který skóroval ve třetím přípravném zápase po sobě, ale poté už se prosadili jen hosté.

Teplice v týdnu prohrály s Vlašimí 2:3 a výsledkově se jim nedařilo ani proti dalšímu druholigovému soupeři. Severočeši s Táborskem dvakrát prohrávali a remízu jim zachránil až 12 minut před koncem střídající Hyčka.

Zlín proti Prostějovu ještě do poločasu otočil skóre, ale soupeř bleskově srovnal. Po změně stran neproměnil druholigový outsider penaltu. "Ševci" v letní přípravě ještě neprohráli a potřetí za sebou remizovali.

Olomouc po čtyřech vítězstvích utrpěla v přípravě proti Midtjyllandu první porážku. Dánský vicemistr, který vloni na podzim v závěrečném předkole Ligy mistrů vyřadil pražskou Slavii, dal dvě branky v úvodních 22 minutách. Těsně před poločasem snížil Daněk, ale srovnat už Sigma nedokázala.

"Je určitě škoda, že jsme utkání nedovedli minimálně do remízového závěru. Za celkový průběh utkání si myslím, že bychom si to zasloužili. Ukázalo se však, že pokud narazíme na kvalitu, a to především na tu individuální, tak nesmíme chybovat," uvedl pro olomoucký web trenér Václav Jílek.

První vítězství v přípravě si po dvou porážkách připsaly České Budějovice. Jednu branku dala při výhře 3:1 na půdě druholigové Vlašimi i letní posila útočník Škoda.

Ostrava porazila jiného druholigového soupeře Líšeň 2:0. Za Baník se poprvé trefila slovenská posila Almási. Nováček nejvyšší soutěže Hradec Králové proti Příbrami, která naopak z ligy sestoupila, nakonec zúročil převahu a gólem Vašulína z druhé půle zvítězil 1:0.

Karviná s polskými druholigovými Tychami třikrát neudržela vedení a v přestřelce remizovala 3:3. "Řekl bych hodně slušných 60 minut. Potom už to byl, dá se říct, hokej. S organizací hry jsem už nebyl spokojený a trochu mi to pokazilo celkový dojem z utkání. Přestože jsme třikrát vedli, remíza je zasloužená," uvedl trenér Karviné Jozef Weber.

Proti druholigovému soupeři zaváhali i Bohemians 1905, kteří podlehli na úvod soustředění v Rakousku tamnímu druholigovému St. Pöltenu 0:1. Jediný gól padl v 80. minutě z penalty. Pardubice na úvod přípravy podlehly Brnu, ale v duelu se slovenským prvoligovým Trenčínem si připsaly už třetí výhru po sobě. Krátce po změně stran o ní rozhodl Solil, v závěru už Východočeši výsledek 2:1 udrželi.

Přípravná fotbalová utkání:

Baník Ostrava - Líšeň 2:0 (1:0)

Branky: 17. De Azevedo, 58. Almási.

Sestava Ostravy: Laštůvka - Sanneh, Svozil, Lischka, Fleišman - Buchta, Kaloč, Kuzmanovič (46. Sor), Tetour (69. Harušťák), De Azevedo (78. Šmiga) - Almási. Trenér: Daněk.

FK Teplice - Táborsko 2:2 (1:1)

Branky: 40. Knapík, 78. Hyčka - 8. Matoušek, 48. Vozihnoj.

Sestava Teplic: Čtvrtečka - Knapík (60. Mazuch), Chlumecký, Hasil (60. Pinc) - Vondrášek (70. Švanda), Mareček (60. Jukl), Trubač (80. Kodad), Droehnle (70. Horák) - Laňka (70. Černý), Ledecký (60. Mareš), Moulis (70. Hyčka). Trenér: R. Kučera.

Fastav Zlín - Prostějov 2:2 (2:2)

Branky: 13. Kolář, 33. Matejov - 10. Žák, 34. Kušej.

Sestava Zlína: Rakovan (46. Šiška) - Vraštil (46. Cedidla), Kolář, Procházka (46. Simerský), Matejov (60. Nečas) - Dramé (46. Tkáč), Hrubý (60. Janetzký), Hlinka (60. Martínez), Čanturišvili (46. Hrdlička) - Reiter (60. Bobčík), Poznar (60. Fantiš). Trenér: Jelínek.

Vlašim - Dynamo České Budějovice 1:3 (0:1)

Branky: 89. Zlatohlávek - 31. Mršič, 53. Škoda, 60. Čavoš.

Sestava Č. Budějovic: Vorel - Čolič (46. P. Novák), Havel, Talověrov (63. O. Novák), Skovajsa (63. Mašek) - Vais (46. Valenta), Hellebrand (46. Čavoš) - Mihálik, Hora (58. Tolno), Mršič (46. Brandner) - Škoda (58. Bassey). Trenér: Horejš.

FC Hradec Králové - 1. FK Příbram 1:0 (0:0)

MFK Karviná - Tychy 3:3 (1:0)

Branky: 16. Mangabeira, 64. Šindelář, 74. Svoboda - 62. a 84. Kargulewicz, 73. Staniucha.

Sestava Karviné: Neuman (46. Ciupa) - Křapka, Santos (60. Šindelář), Buchta, Bartošák (60. Stropek) - Mangabeira (60. Jursa), Nešický (70. Tavares) - Čmelík (60. Svoboda), Qose (46. Mikuš), Sinjavskij (60. Jurásek) - Papadopulos (60. Zych). Trenér: Weber.

FK Mladá Boleslav - Chrudim 1:3 (1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Branky: 25. Mešanovic - 28. Juliš, 59. Rybička, 116. Breda.

Sestava M. Boleslavi: Šeda - D. Douděra, Suchý, Karafiát, Preisler - Matějovský, Dancák - Skalák, Mešanovič, Ladra - Fila.

Od 61. minuty: Halouska - M. Douděra, Šimák, Plechatý, Jurásek - D. Mašek, Smrž - Píchal, L. Mašek, Hönig - Stránský. Trenér: Jarolím.

FK Pardubice - Trenčín 2:1 (1:1)

Branky: 5. Jeřábek, 55. Solil - 33. Križan.

Sestava Pardubic: Markovič - Cadu, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Kostka, Solil, Beran (46. Červ), Tischler - Huf. Trenér: Novotný.

Sigma Olomouc - Midtjylland 1:2 (1:2)

Branky: 45. Daněk - 7. Evander, 22. Brumado.

Sestava Olomouce: Stoppen - Látal (74. Chvátal), Hubník, Beneš, Vepřek (63. Zmrzlý) - Hála (63. Chytil), Sedlák (63. Greššák), Daněk, Breite (74. Šíp), Zahradníček (63. Vaněček) - Růsek (74. Matoušek). Trenér: Jílek.

St. Pölten - Bohemians Praha 1905 1:0 (0:0)

Branka: 80. Hong z pen.

Sestava Bohemians - I. poločas: Le Giang - Bederka, Köstl, Vondra - Lehovec (22. Dostál), Květ, Novák, Kovařík - Koubek, Necid, Fulnek.

II. poločas: Le Giang - Kadlec, Krch, Hůlka - Dostál, Ljovin, Hronek, Bartek, Novák - Puškáč, Chramosta. Trenér: Klusáček.