V Římě zemřel v pondělí někdejší apoštolský nuncius v Praze Erwin Josef Ender. Oznámila to německá biskupská konference. Ender působil jako vatikánský velvyslanec v Praze v letech 2001 až 2003. Za sebou měl rozsáhlou kariéru ve vatikánských diplomatických službách. Ender byl po Giovannimu Coppovi teprve druhým apoštolským nunciem v samostatné České republice.

Od roku 1990 sloužil jako vatikánský velvyslanec v Súdánu, Somálsku či pobaltských státech. Z Prahy se přesunul do Berlína, kdy byl apoštolským nunciem v letech 2003 až 2007. "Bylo mu k užitku mnoho let strávených v horkých oblastech v Africe a také dlouhý pobyt v Římě," uvedl předseda německých biskupů Georg Bätzing. Podle něj si Ender dokázal vytvořit "mosty do světa politiky", kde byl uznávanou osobností.

Ender se v roce 1937 narodil v německém Steingrundu u českých hranic, který po druhé světové válce připadl Polsku. Po porážce hitlerovských vojsk byl vyhnán do západního Německa. V roce 1965 se stal knězem a dlouhá léta působil v německojazyčném oddělení vatikánského Státního sekretariátu.